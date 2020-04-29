Выживание наших на Бали во время карантина: что происходит на райском острове
Рассказываем о том, как Бали переживает карантин
Мы продолжаем наши диванные путешествия в рамках цикла "Жизнь во время эпидемии". Сегодня на связи остров Бали.
Видео о жизни на Бали во время карантина снял и смонтировал инструктор по серфингу и добрейший души человек Андрей Абаскалов. Он показал, как сегодня выглядит самый посещаемый остров мира и назвал главные плюсы и минусы нынешней ситуации: что разрешают и запрещают жителям, можно ли серфить на карантине, что сейчас происходит на популярных пляжах острова, таких, как Кута, Меласти, Нуса Дуа, Пандава, Баланган и Дримленд. Бали проживает уникальнейший период за всю свою туристическую историю и это, друзья, нужно видеть.
Напомним, что Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком продолжают знакомить вас с жизнью городов сейчас, в моменте, когда мир атакует COVID-19.
Приятного просмотра!
Как живет Бали во время карантина – смотреть видео:
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Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.
#StayHome
Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.
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