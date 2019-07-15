Wizz Air неожиданно отменил часть рейсов из Киева: причина

Авиакомпания вынуждена сократить количество рейсов из-за задержки с поставкой бортов

Фото: airportkiev / Facebook

Авиакомпания Wizz Air объявила об изменении графика полетов из Киева в августе 2019 года. Так, с 3 по 20 августа лоукостер отменит часть рейсов из украинской столицы по 17 маршрутам. Об этом сообщает avianews.com.

Варшава (понедельник, пятница) Будапешт (понедельник, пятница) Мемминген (понедельник, пятница) Кельн (понедельник, пятница) Биллунн (вторник) Берлин (среда, суббота) Рига (четверг) Ганновер (четверг) Ларнака (суббота) Краков (воскресенье) Гамбург (среда) Дортмунд (четверг) Копенгаген (воскресенье) Вена (вторник, воскресенье) Братислава (воскресенье) Бремен (вторник) Франкфурт (среда, суббота)

Как сообщается, авиакомпания вынуждена сократить количество рейсов из-за задержки с поставкой бортов.

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