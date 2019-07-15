Wizz Air неожиданно отменил часть рейсов из Киева: причина
Авиакомпания вынуждена сократить количество рейсов из-за задержки с поставкой бортов
Авиакомпания Wizz Air объявила об изменении графика полетов из Киева в августе 2019 года. Так, с 3 по 20 августа лоукостер отменит часть рейсов из украинской столицы по 17 маршрутам. Об этом сообщает avianews.com.
- Варшава (понедельник, пятница)
- Будапешт (понедельник, пятница)
- Мемминген (понедельник, пятница)
- Кельн (понедельник, пятница)
- Биллунн (вторник)
- Берлин (среда, суббота)
- Рига (четверг)
- Ганновер (четверг)
- Ларнака (суббота)
- Краков (воскресенье)
- Гамбург (среда)
- Дортмунд (четверг)
- Копенгаген (воскресенье)
- Вена (вторник, воскресенье)
- Братислава (воскресенье)
- Бремен (вторник)
- Франкфурт (среда, суббота)
Как сообщается, авиакомпания вынуждена сократить количество рейсов из-за задержки с поставкой бортов.
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