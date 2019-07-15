Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Wizz Air неожиданно отменил часть рейсов из Киева: причина

Авиакомпания вынуждена сократить количество рейсов из-за задержки с поставкой бортов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:47
Фото: airportkiev / Facebook
Фото: airportkiev / Facebook

Авиакомпания Wizz Air объявила об изменении графика полетов из Киева в августе 2019 года. Так, с 3 по 20 августа лоукостер отменит часть рейсов из украинской столицы по 17 маршрутам. Об этом сообщает avianews.com.

  1. Варшава (понедельник, пятница)
  2. Будапешт (понедельник, пятница)
  3. Мемминген (понедельник, пятница)
  4. Кельн (понедельник, пятница)
  5. Биллунн (вторник)
  6. Берлин (среда, суббота)
  7. Рига (четверг)
  8. Ганновер (четверг)
  9. Ларнака (суббота)
  10. Краков (воскресенье)
  11. Гамбург (среда)
  12. Дортмунд (четверг)
  13. Копенгаген (воскресенье)
  14. Вена (вторник, воскресенье)
  15. Братислава (воскресенье)
  16. Бремен (вторник)
  17. Франкфурт (среда, суббота)

Как сообщается, авиакомпания вынуждена сократить количество рейсов из-за задержки с поставкой бортов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

авиакомпания Wizz Air
Реклама

Новости партнеров

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?
Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?
Низкоуглеводная диета - отличный помощник в сбросе веса
Низкоуглеводная диета - отличный помощник в сбросе веса

Популярные статьи

Сегодня, 16:49Психология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

Сегодня, 12:31Шоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

Сегодня, 10:22Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:02Events

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Вчера, 14:30Техно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

Вчера, 09:55Техно

Свежая прошивка от Xiaomi ломает смартфоны

Вчера, 08:25Техно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 05:04Fun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 июляТехно

Фанатов огорчило решение Xiaomi обновить MIUI

13 июляШоу-бизнес

Свадьба мечты: Регина Тодоренко показала трогательное видео

13 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой

13 июляТехно

Мощный заряд: ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями

13 июляПсихология

Гороскоп на 13 июля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Вражаючий вигляд нового надшвидкісного вертоліта для армії США
Вражаючий вигляд нового надшвидкісного вертоліта для армії США
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
20 идей для маленького садового участка
20 идей для маленького садового участка
Облегчение быта: простые хозяйские хитрости
Облегчение быта: простые хозяйские хитрости
Как быть стильной после 50
Как быть стильной после 50
6 хитростей, которые заставят интерьер выглядеть дороже
6 хитростей, которые заставят интерьер выглядеть дороже
Как укрепить мышцы рук. Эффективные упражнения
Как укрепить мышцы рук. Эффективные упражнения
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь