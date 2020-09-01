Wizz Air отменяет все рейсы из Украины в Венгрию на сентябрь
Всего компания сократит 60 рейсов из разных стран
Лоукостер Wizz Air отменяет все рейсы из Украины в Венгрию из-за запрета на въезд иностранцев в страну, сообщают lowcost.ua. Это коснется и жителей других стран. Ограничения на въезд иностранцев в Венгрию ввели в связи с высоким количеством случаев инфицирования COVID-19 в стране.
С 1 сентября будут отменены рейсы в столицу Венгрии из пяти городов Украины. Всего авиакомпания сократит 60 рейсов Wizz Air из аэропортов Будапешта и Дебрецена.
Рейсы Wizz Air из Украины в Венгрию, которые будут отменены:
- Киев – Будапешт до 30 сентября;
- Львов – Будапешт до 1 октября;
- Запорожье – Будапешт до 2 октября;
- Одесса – Будапешт до 2 октября;
- Харьков – Будапешт до 3 октября.
Детали закрытия границ Венгрия пока не уточняет, но сообщается, что сохранится разрешение на транзитный проезд. Также будет разрешен въезд иностранным студентам, которым придется соблюдать карантин в течение 14 дней, или сдать два ПЦР-теста с интервалом в два дня.
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