Wizz Air возобновляет полеты из Украины в ОАЭ

Авиакомпания планирует запустить рейс Одесса — Абу-Даби с 1 октября

Бюджетная авиакомпания Wizz Air с 1 октября намерена восстановить прямые рейсы между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. ОАЭ уже открыли границы для туристов в условиях пандемии, а значит осенью украинцам станет еще легче добираться в эту страну.

Wizz Air возобновит полеты из Украины в ОАЭ Фото: Depositphotos

Венгерский лоукостер намерен летать между Одессой и столицей ОАЭ — Абу-Даби. Этот эмират находится в 140 километрах от эмирата Дубай. Рейсы доступны два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Как сообщают Avianews, авиасообщение с Украиной восстановлено после пятилетнего перерыва.

Минимальная стоимость перелета из Одессы в Абу-Даби составляет 1459 гривен, из Абу-Даби в Одессу — 869 гривен. Такие цены доступны по тарифу Basic, который предусматривает перевозку только ручной клади с габаритами до 40×30×20 см и весом до 10 кг.

Wizz Air возобновит рейсы из Украины в ОАЭ Фото: wizzair.com

Полеты будет выполнять созданная в Абу-Даби дочерняя компания Wizz Air. В эту маршрутную сеть также входят рейсы в Афины, Софию, Ереван, Кутаиси, Ларнаку, Катовице, Бухарест, Будапешт, Александрию и Клуж-Напоку.

Раньше полеты между Киевом и Дубаем выполняла дочка Wizz Air в Украине, прекратившая полеты в 2015 году.

Напомним, что с 31 декабря 2017 граждане Украины могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам. Однако в условиях пандемии перед покупкой билетов обязательно проверяйте актуальную информацию касательно въезда украинцев в Объединенные Арабские Эмираты.

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