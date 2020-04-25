Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Южная Африка: жизнь во время эпидемии в Кейптауне

Рассказываем о том, как ЮАР переживает карантин

Марина Попович
Сегодня, 16:05

Это новое видео из серии "Жизнь во время эпидемии". Ранее мы с вами уже виртуально побывали в Азии и Европе. А сегодня отправимся в Южную Африку — в Кейптаун, чтобы узнать, как все изменилось там.

О том, как было и как стало в этом уголке мира с большим позитивом рассказали герои выпуска Рома и Натали — соавторы онлайн-академии вина и гастрономии. Ребята в свое время приехали в ЮАР, потому что в тех краях, а именно в западном Кейптауне, очень много крутых виноделен и ресторанов.

Как выживает местный бизнес в эпоху пандемии? Чем карантин в Южной Африке отличается от карантина у нас? Почему люди на улицах ежедневно гремят крышками от кастрюль? О правилах, странностях и крутых традициях в современном Кейптауне — смотрите в новом выпуске.

Приятного просмотра!

Как живет Кейптаун во время карантина – смотреть видео:

Видео: tripmydream.com

Смотрите также:

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Пхукет закрыт: что сейчас происходит на острове Как изменилась Канада: жизнь во время эпидемии в Торонто Пустые улицы и очереди в магазины: как выживает Рим на карантине
ЮАР эпидемия карантин Кейптаун Андрей Буренок tripmydream
Реклама

Новости партнеров

Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний

Популярные статьи

Сегодня, 12:46Fun

Всемирный день дочери-2020: самые нежные поздравления дочкам

Сегодня, 11:15Food

Салаты из капусты: ТОП-5 самых вкусных и полезных

Вчера, 16:03Travel

Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

Вчера, 12:38Events

Выходные дни и праздники в мае 2020 года в Украине

Вчера, 12:02Food

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

Вчера, 10:36Шоу-бизнес

Ольга Фреймут заявила об уходе с телевидения: что произошло

Вчера, 09:48Шоу-бизнес

"Злата может сменить пол": Ольга Фреймут заговорила об интересах дочери

Вчера, 08:07Афиша

Барбре Стрейзанд – 78: ТОП-5 лучших фильмов с актрисой

23 апреляFood

Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель

23 апреляFun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

23 апреляEvents

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

23 апреляFood

Как приготовить идеальное песочное тесто

23 апреляПсихология

Как понять, что нужно пойти к психологу

22 апреляFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

22 апреляFood

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

22 апреляWellness

Нобелевский лауреат выдвинул сенсационную версию о происхождении коронавируса

Новости партнеров

COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
"Прекрасно выглядит!": Пугачева поразила сеть цветущим видом
Бутерброды получаются как пицца
Бутерброды получаются как пицца
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір