Южная Африка: жизнь во время эпидемии в Кейптауне

Рассказываем о том, как ЮАР переживает карантин

Это новое видео из серии "Жизнь во время эпидемии". Ранее мы с вами уже виртуально побывали в Азии и Европе. А сегодня отправимся в Южную Африку — в Кейптаун, чтобы узнать, как все изменилось там.

О том, как было и как стало в этом уголке мира с большим позитивом рассказали герои выпуска Рома и Натали — соавторы онлайн-академии вина и гастрономии. Ребята в свое время приехали в ЮАР, потому что в тех краях, а именно в западном Кейптауне, очень много крутых виноделен и ресторанов.

Как выживает местный бизнес в эпоху пандемии? Чем карантин в Южной Африке отличается от карантина у нас? Почему люди на улицах ежедневно гремят крышками от кастрюль? О правилах, странностях и крутых традициях в современном Кейптауне — смотрите в новом выпуске.

Приятного просмотра!

Как живет Кейптаун во время карантина – смотреть видео:

Видео: tripmydream.com

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#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

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