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За какие наряды на Мальдивах туристок бросают в тюрьму

Большинство районов страны запрещают ношение открытых женских купальников

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:27
На Мальдивах нужно соблюдать правила ношения купальников
На Мальдивах нужно соблюдать правила ношения купальников
Фото: Unsplash

Мальдивы являются исламской страной, поэтому там необходимо строго соблюдать правила ношения купальников, а также учитывать местные традиции при посещении некурортных мест. Об этом пишет The Sun.

К слову, большинство районов страны запрещают ношение открытых женских купальников, а также откровенных нарядов: короткие юбки и шорты, глубокие декольте, голые плечи и спины. Нарушение законов может привести к тюремному заключению.

Смотрите видео: украинцы освоили родильный туризм

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Стоит также помнить о том, что на всей территории Мальдив запрещены нудизм и загорание топлесс. Данное правило распространяется в том числе и на курортные острова.

Мальдивы
Мальдивы
Фото: Unsplash

Мальдивы – государство в Южной Азии. Располагается на группе атоллов в Аравийском море Индийского океана. Состоят из 1,2 тыс. небольших островов, из которых только порядка 100 считаются туристическими. Столица – город Мале. Крупнейшее в мире "коралловое" государство.

Напомним, тревел-эксперты и редакторы издания Monocle составили рейтинг самых лучших маленьких городов мира с населением не больше 200 тысяч жителей. Кроме этого, "Сегодня" писали, куда ездят украинцы в путешествия чаще всего.

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Источник: Сегодня
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