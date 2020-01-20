Зачем в самолете гасят свет при взлете и посадке: объяснение пилота

Данная процедура является очень важной мерой безопасности, утверждает Патрик Смит

Пилот рассказал, зачем в самолете выключают свет Фото: Depositphotos

Британский пилот Патрик Смит в интервью изданию The Daily Star рассказал, зачем при взлете и посадке выключается свет в салоне самолета. По его словам, данная процедура является очень важной мерой безопасности.

"Приглушенный свет позволит вашим глазам заранее приспособиться к темноте, чтобы вы могли сориентироваться, если что-то произойдет, отключится питание и вам придется двигаться к выходу в темноте или дыму", – объяснил Смит.

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Кроме того, выключенный свет позволяет быстрее обнаружить с какой-либо стороны борта наличие огня. Некоторые эксперты также добавили к причинам выключения света – снижение вероятности замыкания. Свет гаснет именно при взлете и посадке, так как эти этапы полета считаются наиболее опасными с точки зрения возникновения нештатной ситуации на борту.

Напомним, многие пассажиры интересуются, что происходит в кабине пилота после взлета и до посадки. В интервью изданию Express капитан воздушного корабля ответил на все интересующие путешественников вопросы. Кроме этого, пилот назвал лучшие места в самолете.

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