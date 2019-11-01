Жизнь в стиле лагом: семь мест в Стокгольме, где нужно побывать каждому

"Сегодня" советуют ТОП самых интересных достопримечательностей в столице Швеции

Стокгольм – очень уютный город Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Богатство в тишине и спокойствии – именно так можно коротко описать жизнь в столице Швеции. Стокгольм – это холодный во всех смыслах город, однако именно здесь, среди уютных старинных улиц, вы можете почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком и просто наслаждаться жизнью в стиле лагом – то есть умеренно и без излишеств.

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Итак, если вы планируете провести уикенд или отпуск в Стокгольме, "Сегодня" советуют семь самых интересных достопримечательностей в городе.

Корабль "Васа"

"Васа" – единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала XVII века. Свое название этот галеон получил в честь царствовавшей в то время династии шведских королей Васа. Он должен был стать флагманом флота, однако из-за конструктивных ошибок корабль опрокинулся и затонул в своем первом выходе из Стокгольмской гавани в 1628-м. В 1961 году корабль был поднят, законсервирован, подвергнут реставрации и в настоящее время экспонируется в специально построенном для него музее.

Музей корабля "Васа" Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

В здании на несколько этажей есть интерактивные игры, различные фотозоны. Также в полуподвальном помещении бесплатно показывают фильм о том, как Васа стал национальной достопримечательностью Швеции.

Швеция в миниатюре

Музей под открытым небом "Скансен" расположен на острове Юргорден в Стокгольме. Здесь собраны дома и постройки с различных концов Швеции и даже целые комплексы, как, например, кузница, мастерская стеклодува или пекарня. Смотрители домов, одетые в костюмы соответствующей эпохи, могут провести посетителей по комнатам и рассказать об экспонатах.

Этнографический музей "Скансен" Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Этнографический музей "Скансен" Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Этнографический музей "Скансен" Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Этнографический музей "Скансен" Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Этнографический музей "Скансен" Фото: Владимир Грисюк, Сегодня 1/5

Также в "Скансене" находится зверинец, где живут как дикие, так и домашние животные. Рядом со входом в парк работает относящийся к нему Биологический музей, а внутри расположен аквариум.

Центр старого города. Гамла Стан

В районе Гамла Стан в XIII веке была основана первая крепость, с которой началась славная история шведской столицы. Туристы очень любят этот район за разноцветные старинные домики, мощеные средневековые улочки и многовековые исторические тайны.

Знаменитые домики в районе Гамла Стан Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Среди наиболее известных построек здесь – Королевский дворец, центральная площадь Сторторгет и Великая церковь.

По следам Нобелевских лауреатов

В Золотом и Синем залах Стокгольмской городской ратуши ежегодно 10 декабря проходит банкет после вручения Нобелевских премий. Внутренний двор открыт для посетителей, однако попасть внутрь можно только с экскурсоводом. Кстати, со смотровой площадки 106-метровой башни ратуши открывается великолепная панорама Стокгольма.

Стокгольмская ратуша Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Библиотека Стокгольма

Стокгольмская общественная библиотека – первая библиотека в Швеции, в которой посетители получили самостоятельный доступ к книгам без помощи сотрудников книгохранилища. Здесь хранится около двух миллионов изданий на ста двадцати языках мира в том числе и на русском.

Стокгольмская общественная библиотека Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Здание спроектировал Гуннар Асплунд в 1928 году. Это одно из самых примечательных строений в Стокгольме и одна из лучших работ архитектора.

Сказочная прогулка по Культурхюсет

Этот крупнейший культурно-выставочный центр площадью в 10 тысяч квадратных метров. Здесь проводятся тысячи культурных мероприятий в год – фестивали, художественные экспозиции, спектакли, конференции и дискуссии.

Культурхюсет Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

На территории комплекса есть театральная студия, кинотеатр, библиотека, выставочная галерея, кафе, рестораны и сувенирные магазины. Одно из важных направлений центра – открытие культурного пространства мигрантам с целью их адаптации в стране.

Эпатаж под землей

Стокгольмский метрополитен известен необычным оформлением некоторых станций (в основном центральных), его называют "самой длинной художественной галереей в мире". Рекомендует потратить пару часов, чтобы проехаться синей линией. Разовый билет стоит 4,5 евро и действует 75 минут.

Метро Стокгольма Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

К слову, система метро столицы Швеции включает 100 станций на трех ветвящихся линиях, общая протяженность которых составляет 105,7 км.

Стокгольм Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Стокгольм Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Стокгольм Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Стокгольм Фото: Владимир Грисюк, Сегодня Стокгольм Фото: Владимир Грисюк, Сегодня 1/5

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