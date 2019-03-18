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Морская соль: полезные свойства и противопоказания

Самые лучшие сорта морской соли получают в Израиле, Франции, Гавайях и Великобритании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Морская соль богата микроэлементами
Морская соль богата микроэлементами
Фото: freepik.com

Морская соль – полезный продукт, который можно использовать для лечения и профилактики множества заболеваний и нарушений в организме. Она содержит до 5% других минералов и микроэлементов, которые составляют почти треть таблицы Менделеева.

Состав морской соли и ее полезные свойства

Нехватка микроэлементов – распространенная проблема современности. Дефицит минералов приводит к нарушению обменных процессов, а также может повлечь за собой серьезные изменения, требующие медицинского вмешательства. Регулярное употребление морской соли способствует решению данной проблемы, поскольку в этом продукте содержатся следующие микроэлементы:

  • магний – один из ключевых элементов, поддерживающих нормальное функционирование нервной системы. Нехватка магния ускоряет процессы старения в организме;
  • калий – поддерживает водно-солевой баланс, а также необходим для нормальной деятельности сердца;
  • йод – незаменимый микроэлемент, поддерживающий гормональный баланс в организме. Йод необходим для деятельности щитовидной железы, поскольку входит в состав ее гормонов – тироксина и трийодтиронина;
  • железо – неотъемлемый элемент гемоглобина, участвующего в транспортировке кислорода;
  • медь – принимает участие в процессе кроветворения и препятствует развитию анемии;
  • марганец – оказывает укрепляющее действие на иммунную систему и опорно-двигательный аппарат, поскольку задействован в процесс костеобразования;
  • селен – повышает иммунный статус организма и выступает в роли онкопротектора;
  • кремний – микроэлемент, придающий эластичность сосудам;
  • бром – оказывает успокаивающее действие на нервную систему.

Морскую соль хорошо добавлять в горячий шоколад, который и без этого полезен для здоровья

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Морская соль для лечения и профилактики

Морскую соль можно применять для лечения и профилактики ряда заболеваний, а также и в качестве косметического средства.

Морскую соль полезно добавлять в ванну
Морскую соль полезно добавлять в ванну
Фото: freepik.com

К примеру, раствор морской соли используется для промывания носа. Это хорошее профилактическое и лечебное средство при простудах, гриппе и других острых респираторных заболеваниях. Кроме того, прием морской соли целесообразно сочетать с основным лечением при следующих недугах:

  • сердечно-сосудистые заболевания, в частности, гипертония и нарушение кровообращения;
  • болезни суставов (ревматизм, артроз, артрит);
  • пищевое отравление, интоксикации;
  • хроническая усталость;
  • грибковое поражение кожи и ногтей (ванны с морской солью);
  • расстройства желудочно-кишечного тракта.
  • Богатая микроэлементами, морская соль хороша для домашних пилингов, термальной воды и масок.

Противопоказания морской соли

Как известно, все хорошо, что в меру. Помните, что морская соль на 93-95% состоит из того же хлорида натрия, как и обычная поваренная соль. Поэтому чрезмерное употребление морской соли может негативно сказаться на состоянии вашего здоровья. При обычных физических нагрузках суточная допустимая доза морской соли составляет 5 граммов. При высоких физических нагрузках потребление можно увеличивать до 10-12 граммов, однако при условии предварительной консультации со специалистом. Повышенное употребление морской соли приводит к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы, отекам, язвенной болезни и остеопорозу.

Напомним, ранее специалисты заявили, что ванна с морской солью очищает организм от токсинов.

Смотрите видео, как правильно использовать соль:

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Источник: LIKARINFO
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