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10 эффективных способов быстро похудеть

Не отказывайтесь полностью от еды, просто обзаведитесь правильными привычками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:17
Как быстро похудеть
Как быстро похудеть
Фото: stocksnap.io

После праздников многие остаются недовольными своей фигурой и пытаются прийти в форму голоданием, например. Но это не правильно и очень опасно для организма. Важно просто знать несколько способов, с помощью которых вы будете сыты, но будете при этом худеть.

Поможет ли отказ от сахара похудеть – смотрите видео:

Вашему вниманию 10 эффективных способов быстро похудеть.

1. Готовьте себе сами

Пожалуй, лучшим и самым эффективным способом контролировать свой вес остается домашняя готовка. Так вы будете знать из чего состоит блюдо и сколько его там на самом деле. Выбирайте правильные продукты, здоровые рецепты и готовьте их дома.

2. Контролируйте свою порцию

Если вы хотите похудеть – следите за размером ваших порций. К примеру, размер блюда из мяса или рыбы должно быть с колоду карт, тогда как порции других блюд должны быть размером с вашу ладонь.

3. Ешьте салаты без заправок и соусов

Чтобы похудеть, не стоит переходить полностью на одни салаты. Но вот правило не использовать никакие заправки и соусы к ним – возьмите себе на заметку. Вся хитрость в том, что без заправок и соусов ваш организм будет тратить больше, чем обычно энергии на переваривание салата.

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4. Выбирайте правильный хлеб

Если полностью от употребления хлеба отказаться у вас не получается, тогда необходимо знать, как его правильно выбирать. Вам подойдет хлеб грубого помола – он содержит балластное вещество и меньше калорий. Но все же идеальным вариантом для похудения будет отказ от хлеба совсем.

5. Не голодайте

Во-первых, после праздников, когда вы ели большими порциями и часто, организм привык к таким порциям и резкое уменьшение может стать для него опасным. Во-вторых, у голодания есть очень кратковременный эффект, а вам наверняка нужно что-то большее.

К слову, голодая, наш организм пытается сохранить то жировое накопление, от которого мы пытаемся избавиться.

6. Никогда не пропускайте завтрак

Завтрак в вашем рационе должен быть обязательно, ведь именно он запускает метаболизм и дает вам энергию на весь день. Выбирайте правильные продукты: овсянка, яичница, гречка или тосты станут лучшим вариантом.

Следите за правильным питанием
Следите за правильным питанием
Фото: Pexels

7. Ешьте пять раз в день вместо трех

Вместо привычных трех больших порции еды, разбейте прием пищи на пять раз. Так вы будете чувствовать себя сытыми и не будете переедать. Из них будет три полноценных приема пищи и два легких перекуса.

8. Берите с собой легкий перекус

Чтобы не перекусывать чем-попало, возьмите с собой в дорогу немного салата, яблоко, банан или йогурт. Таким образом вы избежите соблазна перекусить фаст-фудом, когда очень проголодаетесь.

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9. Ешьте медленно

Желудку человека необходимо от 15 до 30 минут, чтобы почувствовать сытость. Поэтому старайтесь есть медленно, и по рекомендации экспертов, пережевывать каждый кусочек 7-10 раз, прежде чем проглотить.

10. Пейте много воды

Вода помогает не только восстановить водный баланс, но и улучшить метаболизм. Кроме того, рекомендуется выпивать стакан воды перед тем, как садиться за стол. Таким образом вы будете съедать меньше, ведь в желудке будет вода.

Ранее мы выясняли, как прийти в форму после праздников: пять простых правил.

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Источник: Сегодня
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