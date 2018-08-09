Даже это бесплатно делают? Ульяна Супрун назвала неожиданную медуслугу для украинцев

Глава Минздрава призвала отнестись к этому со всей серьезностью

Ульяна Супрун призвала украинцев измерять талию. Фото: depositphotos

Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, которая ранее назвала смертоносную привычку украинцев, рассказала в Facebook о неожиданной медуслуге, которую могут получить украинцы у семейного врача бесплатно – измерение окружности талии.

"Это может звучать смешно, но важно понимать, почему эта услуга важна. Конечно, все мы привыкли обращать внимание на цифру, которую показывают веса. Это важно, однако через индивидуальные особенности тела, например количество мышечной массы в организме, не всегда ваш общий вес является точным индикатором. Для этого используют также индекс массы тела, представляет собой соотношение веса и роста. Он является стандартным показателем с четким распределением, который показывает, к какой весовой категории вы относитесь", – утверждает Ульяна Супрну.

По мнению и.о. министра здравоохранения Украины наиболее опасен абдоминальный жир, который накапливается на уровне талии, в брюшной полости.

"Он может окружать жизненно необходимые органы, такие как кишечник, поджелудочную железу и печень, и нарушать их функцию. Чем больше доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета, метаболического синдрома и даже некоторых видов рака", – пишет чиновник.

Измерение окружности талии – наиболее точный показатель, позволяющий выявить количество абдоминального жира. По ВОЗ, окружность талии для мужчин 94 см, а для женщин – 80 см, означают наличие повышенного риска развития серьезных болезней. 102 см и 88 см соответственно – чрезвычайно высокий риск.

"Есть еще один коэффициент, с помощью которого можно определить повышенные риски для здоровья от избыточного веса. Это соотношение окружности талии к объему бедер. Чтобы получить этот коэффициент, нужно измерить эти показатели в сантиметрах и разделить между собой: талию (см) / бедра (см) = коэффициент. Риски для здоровья кардинально возрастают, если этот коэффициент для мужчин составляет выше 0,95, для женщин – 0,85", – рассказывает Супрун.

И.о. министра посоветовала украинцам контролировать свой вес и придерживаться здорового образа жизни:

"Помните, что избыточный вес – это всегда проблемы со здоровьем. Лишние килограммы повышают риск появления многих опасных болезней. Следите за своим весом, будьте активны и питайтесь полноценно. Это наиболее эффективные инструменты для поддержания здорового веса".

Напомним, Супрун развенчала популярный миф: что можно пить в жару. Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз – Супрун.

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