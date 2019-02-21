Какие свежевыжатые соки самые полезные: ТОП-12 лучших миксов

Натуральные соки запускают в организме механизмы очищения

Свежевыжатые соки полезны для здоровья Фото: freepik.com

Витаминные фреши помогут вам обрести крепкое здоровье, прекрасное самочувствие и легкость. Предлагаем список самых полезных миксов:

Морковь + Имбирь + Яблоко – Укрепляет иммунитет и способствует потере лишних килограммов.

Яблоко + Огурец + Сельдерей – Снижает рис онкологических заболеваний, уменьшает уровень холестерина в крови и помогает от головной боли.

Помидор + Морковь + Яблоко – Улучшает цвет кожи и устраняет неприятный запах изо рта.

Морковь + Яблоко + Болгарский перец - Благодаря высокому содержанию клетчатки этот микс помогает наладить пищеварение и дарит коже сияющий вид.

Апельсин + Имбирь + Огурец – Снижает температуру и насыщает организм влагой.

Ананас + Яблоко + Арбуз – Выводит лишние соли, полезен для печени и почек.

Яблоко + Огурец + Киви – Улучшает цвет и увлажненность кожи.

Груша + Банан – Обеспечивает организм калием, полезным для сердца и сосудов.

Морковь + Яблоко + Груша + Манго – Снижает артериальное давление, выводит токсины и обладает согревающим эффектом.

Грейпфрут + Апельсин + Мандарин + Лайм + Гранат – Благодаря высокому содержанию витамина С укрепляет иммунитет.

Сельдерей + Ананас + Имбирь + Морковь – Этот освежающий напиток способен сжигать жир.

Яблоко + Апельсины + Ягоды - Богат антиоксидантами, восполняет дефицит витамина С в организме.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами диетических смузи для похудения. Мы также рассказывали, как приготовить яблочный сидр со специями.

Смотрите видео, чем полезен для здоровья сок из ростков пшеницы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram