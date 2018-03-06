20-летняя девушка родила сына-"единорога": опубликованы фото

Аномалия не повредила мозг ребенка, поэтому операция может избавить семью от такой беды

20-летняя мать Ангела Пуэрто из Филиппин родила ребенка с грыжей на голове, из-за которой малыш похож на единорога. Хотя на протяжении всей беременности врачи видели в животе женщины здорового мальчика, пишет Daily Mail.

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"Мы никогда раньше не видели таких детей, поэтому стараемся смотреть на него как на благословение. Как будто он маленький ребенок-единорог", – говорит молодая мама Ангела Пуэрто.

Энцефалоцеле – патология, которая сопровождается выходом мозговых оболочек за пределы черепной коробки. В этом случае аномалия не повредила мозг ребенка, поэтому операция может избавить семью от такой беды. Только вот денег на это у семьи нет.

Фото: Instagram

"Мы делали несколько тестов УЗИ, но врачи ни разу не заметили аномалии в развитие малыша. Когда он родился, нам сказали, что мы счастливчики! В том смысле, что его энцефалоцеле не повредила мозг", – признается Ангела.

А пока что 20-летнему отцу малыша Ронелю Прадо пришлось сменить место работы, чтобы иметь возможность помогать жене ухаживать за новорожденным сыном.

Фото: Instagram

Напомним, ранее мы писали, что 7-летняя австралийка Шила Инь обладает уникальной шевелюрой. Девочка родились редкой генной мутацией, которая сделала ее волосы неукладываемыми. Кроме Шила, в мире есть всего 100 человек с этим синдромом непослушных волос.

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что австралийка страдает из-за аномального роста груди 11 размера: опубликованы фото.