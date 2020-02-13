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3D-лазерная коррекция зрения

3D-лазерная коррекция – или 3D- LASIK – это определенно новый этап в развитии рефракционной лазерной хирургии

Об инновациях в офтальмологии рассказывает кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, рефракционный хирург, ведущий специалист "Британского офтальмологического центра" по лазерной коррекции зрения, заведующий консультативно-диагностическим отделением Тяжкая Наталья Петровна и доктор эксперт по контролю за качеством оказания медицинских услуг Ковригина Катерина Игоревна.

Что представляет собой лазерная коррекция зрения

3D-лазерная коррекция – или 3D- LASIK – это определенно новый этап в развитии рефракционной лазерной хирургии. Инновационная трехмерная технология позволила усовершенствовать метод лазерной коррекции миопии, астигматизма, гиперметропии. Специалисты нашей клиники "Британский офтальмологический центр" впервые в Украине начали использовать офтальмологическую цифровую систему визуализации хирургии для коррекции аномалий рефракции. Эта система – NGENUITY 3D – состоит из нескольких блоков – камеры, процессора и монитора. Цифровая видеокамера высокого разрешения оптимизирует стереоскопическое изображение с большим углом обозрения в режиме реального времени без задержки. Хирург работает с микроскопом, но без окуляра. Роль окуляра выполняет камера. Процессор получает сигнал с видеокамеры и с помощью технологии графической обработки усиливает контраст, резкость, цвета. Система позволяет работать в режиме низкой освещенности, что позволяет улучшить визуализацию деталей. Большой пятидесяти пяти дюймовый монитор с функцией 3D (3D 4К OLED дисплей) обеспечивает максимально качественное изображение. Хирург и вся операционная бригада работают в 3D – очках. Пассивные NGENUITY 3D – очки позволяют хирургу комфортно видеть как трехмерные, так и двухмерные изображения.

Какие преимущества 3D-лазерной коррекции зрения?

Благодаря цифровой обработке изображения система визуализации позволяет лучше видеть. Глубина резкости расширена, все в фокусе, не пропущена ни одна деталь. Высокая степень увеличения, резкое изображение периферии позволяют хирургу видеть мельчайшие детали в операционном поле, малозаметные в стандартных условиях работы с микроскопом. Цветовые каналы позволяют использовать цвет для выявления скрытых деталей. Использование разных фильтров для выделения конкретных структур и тканей глаза позволяет видеть невидимое. Такой подход благоприятно влияет на ход операции, течение послеоперационного периода и на комфортное заживление. Кроме того, работа при низком уровне освещенности позволяет уменьшить фототоксическую нагрузку на глаза пациентов и хирурга, так как отсутствует эффект ослепления ярким светом. Отображение хода операции на большом экране позволяет видеть вживую, что важно для всей операционной бригады. Это максимально оптимизирует рабочий процесс в операционной, делает командную работу хирурга, операционной сестры, инженера-оператора и анестезиолога более слаженной. Так происходит четкое понимание хода операции, что позволяет своевременно предвидеть потребности, возникающие на этапах операции. Это также способствует и обучению, поскольку мы придерживаемся высоких образовательных стандартов.

Что еще хотелось бы сказать Вашим пациентам?

Модернизируя оборудование и используя новые технологии в лазерной коррекции зрения, нам удалось перейти на новый уровень точности результатов и комфорта для наших пациентов, мы добились гарантировано высоких результатов при максимальной безопасности и прогнозируемости. Пациенты, выбирающие нашу клинику для восстановления зрения, чтобы навсегда избавиться от очков и контактных линз, достойны наилучшего.

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Лицензия АЕ 571894 от 05.01.2015 Самолечение может быть опасным для вашего здоровья

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