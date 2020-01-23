Актуально

5 простых шагов для детоксикации печени

Что нужно знать для улучшения пищеварения

1. Пейте

Достаточная гидратация необходима для того, чтобы печень могла выполнять свою основную роль: фильтрации, трансформации и удаления нежелательных веществ.

От 1,5 л до 2 л воды в день – это минимум.

Для поддержания функции печени может быть полезен стакан теплой воды с добавлением лимонного сока утром натощак.

2. Ешьте здоровую и легкую пищу

Наша печень отвечает за более чем 500 различных функций. Она никогда не остается "безработной", потому что управляет всем, что мы едим. На нее ложится нагрузка при потреблении спирта, табака, (консервантов, пестицидов, гербицидов), гормонов, лекарственных средств и т.д.

Кроме того, слишком жирная, с высоким гликемическим индексом, лишенная витаминов, приготовленная при высоких температурах пища вредна для печени.

3. "Отпусти свои эмоции"

Подавленные эмоции – это застойные энергии, которые препятствуют правильному обращению Ци. В традиционной китайской медицине печень связана с энергией гнева (разочарование, раздражение, обида, горечь, агрессивность, нетерпение, возмущение и т. д.). Гнев, выраженный слишком сильно или наоборот подавленный, воздействует на печень и вызывает расстройства (мигрень, недомогание, расстройства пищеварения). Важно найти правильные способы управления и высвобождения своих эмоций.

4. Детоксикация, как только возникает необходимость

Прежде чем думать о фитотерапии, очень полезной для поддержки и очистки печени, первая детоксикация включает в себя сокращение потребления пищи.

Налет на языке, неприятный запах изо рта, необычные ночные пробуждения, плохой цвет лица, тошнота, усталость... Так много признаков, которые могут побудить нас заботиться о печени, восстанавливая ее.

Используйте монодиету, ешьте только один вид пищи на завтрак, обед и ужин: рис, яблоки... Этот метод может облегчить работу пищеварительной системы, так как переваривается только один вид пищи. Пост на один или несколько дней – хороший вариант, чтобы облегчить работу печени. Избегайте употребления некоторых жирных, рафинированных продуктов, стимуляторов (кофе, шоколад, алкоголь) и неудачных комбинаций в блюдах, которые не очень хорошо усваиваются (кремы, жиры, углеводы с высоким гликемическим индексом и т.д.), это позволит вашей печени немного "отдышаться".

5. Дополнительные решения для детоксикации печени, улучшения пищеварения, и предупреждения образования желчных камней – Аллохол

Аллохол:

Поддерживает здоровье печени, помогает защитить клетки печени

Способствует производству желчи

Поддерживает хорошее пищеварение

Оказывает очищающее действие

В одной таблетке Аллохол содержится: 40 мг чеснока (Аlliі sativi bulbi риlvіs), 5 мг листьев крапивы (Urticae Fоlium), 25 мг угля активированного, 80 мг сухой желчи. Аллохол улучшает секреторную функцию печеночных клеток, стимулирует синтез желчных кислот; снижает возможность выпадения холестерина в осадок с последующим образованием камней; угнетает процессы брожения в кишечнике, уменьшая метеоризм; ускоряет ток желчи желчными путями, предупреждает распространение инфекции и уменьшает интенсивность воспалительного процесса.

Аллохол может использоваться в составе комплексного лечения, при:

хроническом холецистите;

дискинезии желчного пузыря;

постхолецистэктомическом синдроме;

атоническом запоре;

неосложненном холестерозе желчного пузыря

Способ применения

Взрослые применяют по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки после еды на протяжении 3-4 недель. Потом – по 1 таблетке 2-3 раза в сутки после еды на протяжении 1-2 месяцев. При необходимости по назначению врача курс можно повторить 2-3 раза с перерывом в 3 месяца.

Обычно первые признаки улучшения состояния (уменьшение болей в правом подреберье, исчезновение диспептических явлений) появляются на 5-8 сутки после начала применения.

Реклама лікарського засобу Алохол РП МОЗ України № UA/2355/01/01 від 26.04.2019. Лікарський засіб має побічні реакції, протипоказання та особливі застереження. Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату; гострий гепатит; жовчнокам’яна хвороба; обтураційна жовтяниця; спазм сфінктера Одді; гострий панкреатит; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки в стадії загострення; гострий ентероколіт.

Перед застосуванням обов’язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Зберігати в недоступному для дітей місці. Виробник: ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ".

Самолечение может быть опасным для вашего здоровья

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.