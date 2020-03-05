Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Акклиматизация: как помочь организму справиться с ней

Что делать, чтобы отдых не принес разочарований

Анна Педан
Сегодня, 19:08

Акклиматизацией называют приспособление организма к иному, непривычному климату. Конечно, наиболее ярко ее ощущают те, кто зимой посещает Египет и другие теплые страны, хотя "климатическая перестройка" точно так же происходит и летом, когда в Закарпатье бывает не менее жарко, чем в Одессе. Ведь, кроме температурных показателей, наше тело привыкает к определенному атмосферному давлению, газовому составу и влажности воздуха, и даже присутствующим в нем микроорганизмам. Подробнее об акклиматизации расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Избежать акклиматизации не в наших силах, но вот минимизировать ее влияние можно. Достаточно соблюдать шесть простых правил.

1. Длительность акклиматизации. На перестройку организма при переезде в другую климатическую зону требуется примерно неделя. Уменьшить этот срок невозможно. Поэтому, если ваш отпуск невелик, оздоравливаться лучше в своей зоне — в пригородных домах отдыха или на даче.

С детьми лучше отдыхать не менее трех недель
С детьми лучше отдыхать не менее трех недель
Фото: freepik.com

2. Снижение иммунитета. Озадаченный "перестройкой", организм теряет способность так же активно, как и прежде, противостоять инфекциям или неблагоприятным факторам окружающей среды. Поэтому в первую неделю пребывания на курорте люди легко простуживаются, жалуются на сонливость, чрезмерную утомляемость, а иногда одышку и бессонницу. По той же причине нередко наблюдаются обострение хронических заболеваний, расстройства желудка, резкие, внезапные подъемы температуры, головные боли и т. д.

3. Полноценный отпуск. С точки зрения медиков, оптимальное время пребывания на курорте или в туристическом путешествии — 20–24 дня. За это время человек, пройдя акклиматизацию, может полноценно отдохнуть и поправить свое здоровье. Поездку в краткосрочные (7–10 дней) туры, особенно в экзотические регионы, могут позволить себе только молодые, физически крепкие, здоровые люди.

Как изменения климата влияют на Украину. Смотрите в нашем сюжете:

4. Вид транспорта. Наибольшую нагрузку на организм при переездах в другие климатические зоны оказывают перелеты на самолете. Иногда она может оказаться стрессовой. В этом смысле поездка по железной дороге предпочтительней.

5. Адаптогены. Для смягчения акклиматизационных реакций можно применять некоторые медикаментозные средства, известные как адаптогены. Например, женьшень, элеутерококк. Только начинать их прием следует не "когда все плохо", а дней за 7–10 до поездки. Кроме того, вы окажете организму большую пользу, если на первое время запасетесь знакомой питьевой водой, и не будете менять привычный режим питания. Тогда пищеварительная система не получит "в дополнение" лишней нагрузки.

Читайте также:
Как победить весеннюю усталость: ТОП-5 эффективных средств

6. Дорожная аптечка. В любой поездке совершенно необходимы солнцезащитные средства, препараты от аллергии и кожных заболеваний. Не лишними будут и желудочно-кишечные лекарства – ферменты, помогающие переварить непривычные продукты, таблетки от диареи и сорбенты, полезные при любой интоксикации. Но, прежде всего, в дорожной аптечке должны быть необходимые медикаменты для лечения вашего основного заболевания.

Резко выраженные дискомфортные явления при акклиматизации проявляются, как правило, в течение первых 5–6 дней. В дальнейшем организм приспосабливается к новым условиям, и неприятные ощущения исчезают. Но если такие реакции не проходят, а имеющиеся заболевания усугубляются, то лучше всего вернуться в привычную климатическую зону. Помните, что особенно тяжело переносят акклиматизацию дети, люди пожилого возраста, а также лица, страдающие эндокринными, сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями.

Напомним, ранее мы писали о том, как справиться с аллергией на солнце.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Акклиматизация в жарких странах: как не испортить себе отдых Меры предосторожности при отдыхе на природе: что взять с собой на пикник и как оказать первую помощь С ребенком на пляже: правила безопасного отдыха Как приготовить шаурму на гриле: три рецепта для пикника Что нельзя делать в первый день отдыха на море
отдых отпуск климат путешествия акклиматизация
Реклама

Новости партнеров

Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
7 мест, где не следует использовать парфюм
7 мест, где не следует использовать парфюм
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 15:04Travel

Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

Сегодня, 11:45Food

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Вчера, 20:16Food

Великий пост 2020: полезное меню на день

Вчера, 17:08Fun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

Вчера, 15:41Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Вчера, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Вчера, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Вчера, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 09:04Шоу-бизнес

"У нас были очень критические моменты": Руслана рассказала об отношениях с мужем

3 мартаСтиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

3 мартаEvents

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

3 мартаШоу-бизнес

За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

3 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

3 мартаFood

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

3 мартаFood

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Новости партнеров

77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Сладкий заливной пирог на кефире с ягодами: рецепт с фото
Сладкий заливной пирог на кефире с ягодами: рецепт с фото
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть "пластиковым" лицом
"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей