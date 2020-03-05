Акклиматизация: как помочь организму справиться с ней

Что делать, чтобы отдых не принес разочарований

Акклиматизацией называют приспособление организма к иному, непривычному климату. Конечно, наиболее ярко ее ощущают те, кто зимой посещает Египет и другие теплые страны, хотя "климатическая перестройка" точно так же происходит и летом, когда в Закарпатье бывает не менее жарко, чем в Одессе. Ведь, кроме температурных показателей, наше тело привыкает к определенному атмосферному давлению, газовому составу и влажности воздуха, и даже присутствующим в нем микроорганизмам. Подробнее об акклиматизации расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Избежать акклиматизации не в наших силах, но вот минимизировать ее влияние можно. Достаточно соблюдать шесть простых правил.

1. Длительность акклиматизации. На перестройку организма при переезде в другую климатическую зону требуется примерно неделя. Уменьшить этот срок невозможно. Поэтому, если ваш отпуск невелик, оздоравливаться лучше в своей зоне — в пригородных домах отдыха или на даче.

С детьми лучше отдыхать не менее трех недель Фото: freepik.com

2. Снижение иммунитета. Озадаченный "перестройкой", организм теряет способность так же активно, как и прежде, противостоять инфекциям или неблагоприятным факторам окружающей среды. Поэтому в первую неделю пребывания на курорте люди легко простуживаются, жалуются на сонливость, чрезмерную утомляемость, а иногда одышку и бессонницу. По той же причине нередко наблюдаются обострение хронических заболеваний, расстройства желудка, резкие, внезапные подъемы температуры, головные боли и т. д.

3. Полноценный отпуск. С точки зрения медиков, оптимальное время пребывания на курорте или в туристическом путешествии — 20–24 дня. За это время человек, пройдя акклиматизацию, может полноценно отдохнуть и поправить свое здоровье. Поездку в краткосрочные (7–10 дней) туры, особенно в экзотические регионы, могут позволить себе только молодые, физически крепкие, здоровые люди.

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4. Вид транспорта. Наибольшую нагрузку на организм при переездах в другие климатические зоны оказывают перелеты на самолете. Иногда она может оказаться стрессовой. В этом смысле поездка по железной дороге предпочтительней.

5. Адаптогены. Для смягчения акклиматизационных реакций можно применять некоторые медикаментозные средства, известные как адаптогены. Например, женьшень, элеутерококк. Только начинать их прием следует не "когда все плохо", а дней за 7–10 до поездки. Кроме того, вы окажете организму большую пользу, если на первое время запасетесь знакомой питьевой водой, и не будете менять привычный режим питания. Тогда пищеварительная система не получит "в дополнение" лишней нагрузки.

6. Дорожная аптечка. В любой поездке совершенно необходимы солнцезащитные средства, препараты от аллергии и кожных заболеваний. Не лишними будут и желудочно-кишечные лекарства – ферменты, помогающие переварить непривычные продукты, таблетки от диареи и сорбенты, полезные при любой интоксикации. Но, прежде всего, в дорожной аптечке должны быть необходимые медикаменты для лечения вашего основного заболевания.

Резко выраженные дискомфортные явления при акклиматизации проявляются, как правило, в течение первых 5–6 дней. В дальнейшем организм приспосабливается к новым условиям, и неприятные ощущения исчезают. Но если такие реакции не проходят, а имеющиеся заболевания усугубляются, то лучше всего вернуться в привычную климатическую зону. Помните, что особенно тяжело переносят акклиматизацию дети, люди пожилого возраста, а также лица, страдающие эндокринными, сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями.

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