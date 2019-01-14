Аквааэробика: чем полезен фитнес на воде

Это отличное решение для тех, кто не хочет плавать, но все-таки рвется в бассейн

Аквааэробикой можно заниматься в любом возрасте Фото: depositphotos.com

Аквааэробика – это особый вид фитнеса, которым могут заниматься все, кто хочет сбросить лишний вес, зарядиться энергией, избавиться от целлюлита в приятной расслабляющей обстановке, в их числе люди с противопоказаниями к обычным нагрузкам и беременные женщины.

Легкость и эффективность

Аквааэробика является отличной альтернативой рутинному плаванию и подходит тем, кто находит его скучным и ищет разнообразия. Занятия, как правило, проходят в группах и под ритмичную музыку, поэтому данный вид фитнеса позволяет получить заряд хорошего настроения на весь день, не говоря о прочей пользе для фигуры.

Упражнения, которые проходят в воде, ощущаются телом совсем иначе по сравнению с обычной физической нагрузкой в спортзале при кардиоупражнениях или силовых нагрузках на тренажерах.

Аквааэробика проходит в воде, где тело нами ощущается более легким, а значит, и после занятий нет той изматывающей усталости и болезненных ощущений, которые почти всегда сопутствуют интенсивной нагрузке в фитнес-зале. Но это не означает, что аквааэробика менее эффективна, чем обычные упражнения. Регулярно занимаясь в бассейне невозможно не заметить тех положительных изменений, которые происходят с телом.

Одной из главных особенностей аквааэробики является не только ощущение легкости своего тела в воде. При погружении в воду, наш организм переходит в особый режим терморегуляции, пытается согреться, ускоряет обмен веществ, и, разумеется, это приводит к запуску процесса сжигания жира и высвобождения большого количества энергии. Таким образом, аквааэробика представляет собой прекрасный вид эффективной кардионагрузки, которая к тому же происходит в воде, и при занятиях нет того стеснения и комплексов, которые нередко свойственны полным людям на публике в спортзале.

Аквааэробика снимет боль в мышцах Фото: pixabay.com

Спорт для полных

Не секрет, что полным людям труднее заниматься любой физической нагрузкой, чем более худым. Упражнения даются им тяжелее, возникает одышка, болезненные ощущения в боку, и чем выше масса тела, тем больше "побочных эффектов" от таких тренировок. Если вы страдаете от лишнего веса, наверняка вам нелегко даются бег, езда на велосипеде, и уже через несколько минут после выполнения активных танцевальных движений вы обливаетесь потом. Ничего не поделаешь, ведь это элементарные законы физики, а точнее, эффект гравитации.

При аквааэробике все эти риски многократно снижаются. При погружении тела в воду до уровня груди влияние гравитации снижается до 80%, благодаря чему вы можете спокойно лежать на поверхности воды и не тонуть.

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Все это оказывает положительное влияние во время выполнения интенсивных нагрузок, таких как бег, который, обладая эффективностью против лишнего веса, противопоказан тучным людям, если выполнять его на полу или на земле. По этой причине аквааэробика – это великолепный способ подтянуть тело и восстановить мышцы для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, для беременных женщин и для людей с высокой избыточной массой тела.

Упражнения по аквааэробике

Аквааэробикой можно заниматься в группе, под руководством тренера, но можно попробовать совмещать занятия с рутинным плаванием в бассейне. Важно подобрать правильные упражнения, которые подтянут тело и укрепят мышцы именно в тех зонах, где это необходимо именно вам.

Бег. Самое доступное всем упражнение – простой бег, который можно выполнять как стоя на месте, так и передвигаясь по бассейну. Руками при беге в аквааэробике тоже нужно интенсивно двигать, ноги поднимать как можно выше. Так обеспечивается комплексная нагрузка на мышцы пресса, бедер и ягодиц.

Нагрузка на мышцы бедер и ягодиц. Если выполнять это упражнение "на суше", оно также отличается высокой эффективностью, но в воде ногам приходится преодолевать силу давления воды, поэтому результаты будут заметны еще раньше. Встаньте таким образом, чтобы получить опору спереди – это может быть бортик или поручни. Сзади пространство должно быть свободным. Стойте прямо и отводите одну ногу, не сгибая ее, в сторону, стараясь выпрямить ее параллельно полу, затем вернитесь в исходное положение. Затем то же самое назад. Выполните упражнение попеременно каждой ногой, совершая его десять раз по три подхода. Упражнение отлично укрепляет мышцы ягодиц и бедер.

Нагрузка на пресс. Возьмитесь за поручни или обопритесь о бортик спереди, затем попробуйте медленно разводить обе ноги в стороны, сохраняя равновесие и возвращаясь в исходное положение. Обопритесь на поручни, стоя к ним спиной, ноги сведите вместе и медленно поднимайте их, выпрямляя параллельно полу. Выполните десять-двадцать раз.

Эти простые упражнения по аквааэробике позволят вам провести время в бассейне с пользой, укрепить мышцы и похудеть, если вы будете делать их регулярно.

Аквааэробикой лучше не заниматься при цистите Фото: pixabay.com

Противопоказания к аквааэробике

К аквааэробике имеется несколько противопоказаний, при которых лучше перенести занятия из воды в "сухие условия". Нельзя заниматься в воде при цистите и прочих острых и хронических заболеваниях мочеполовой сферы, при простудных заболеваниях. Нельзя пренебрегать осторожностью при занятиях людям с заболеваниями ревматического характера, с астмой, нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

Людям со склонностью с аллергическим реакциям не стоит заниматься в хлорированной воде, тем, кто склонен легко простужаться, стоит обращать внимание на температуру воды при занятиях.

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