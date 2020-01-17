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Алергія: методи діагностики і боротьби

Алергія – проблема, з якою зустрічається кожна п’ята людина у світі, і щороку ситуація здедалі погіршується

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05

Фото: medprosvita.com.ua.
Фото: medprosvita.com.ua.
Фото: medprosvita.com.ua.
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За прогнозами експертів, вже зовсім скоро від тих чи інших алергічних реакцій потерпатиме щонайменше половина людства.

Алергія може дати про себе знати як з самого народження, так і протягом життя у будь-якому віці. Так чи інакше, дуже важливо вчасно дізнатися, хто твій ворог, і правильно обрати методи лікування.

Як дізнатися, що саме викликає алергію

Наразі основними методами діагностики алергії є шкірний прік-тест або аналіз крові, які можуть вказати на наявність алергії до певного алергену. Зазвичай один тест – один алерген.

Але нещодавно в Україні презентували інноваційну розробку, що пройшла реєстрацію в МОЗ, – мультикомпонентний алерготест Alex-2. Це єдиний молекулярний алергологічний тест у світі, що дозволяє дізнатися про чутливість відразу до 295 алергенів! Завдяки аналізу Alex-2 можна встановити, які фактори викликають справжню алергію, та спрогнозувати можливі перехресні реакції. І щонаважливіше – немає необхідності проводити додаткові аналізи на алергени.

Аналіз Alex можна робити навіть під час цвітіння та в гострий період захворювання. На результат аналізу не впливає вживання антигістамінних, гормональних та інших лікарських засобів.

Отже, одна з найвагоміших переваг тесту Alex-2 – це економія часу і коштів. Коли мова йде про те, що пацієнт не знає, що саме викликає прояви алергіїї, на діагностику чутливості до кожного окремого алергена потрібно витратити чимало грошей. Крім того, найчастіше людина, яка страждає на алергію, вразлива одразу до декількох алергенів, але про деякі може навіть і не здогадуватись.

Зробити алерготест Alex-2 можна буде у будь-якій сучасній лабораторії, в тому числі і в лабораторії клініки функцїональної медицини FxMed, де цей тест з’явиться вже в лютому поточного року. Наразі доступною є попередня версія тесту – Alex, що дозволяє виявити чутливість до 282 алергенів.

Боротьба з алергією: з чого почати

Існіють три основних методи, що дозволяють контролювати прояви алергії: профілактика, фармакотерапія і алерген-специфічна імунотерапія.

  1. Основний принцип профілактики – уникнення алергену. Спрацювати це може з харчовою алергією, або, наприклад, при наявності алергії на лікарські та косметичні засоби. Проте майже неможливо дотримуватись такої рекомендації у випадку, коли в людини алергія на домашній пил або пилок рослин.
  2. Фармакотерапія передбачає прийом лікарських засобів, що дозволяють полегшити алергічний стан, знімаючи основні симптоми.
  3. Алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ) – це щеплення від алергії, що змінює відповідь імунної системи на алерген.

На відміну від перших двох, АСІТ є дієвим методом саме у напрямку лікування алергії, а не уникнення або маскування її проявів.

Ефективність такої імунотерапії спостерігається при полінозі (алергії на пилок квітів, злаків тощо), а також при алергіїї на кліщів домашнього пилу, лупу тварин, спори грибів та отруту комах.

"Щеплення" від алергії рекомендується робити восени та взимку до початку весіннього цвітіння.

Існують два види АСІТ – сублінгвальна (прийом алергенів у вигляді спрею під язик) та ін’єкційна (уколи). Якщо пацієнт гіперчутливий до більше ніж одного алергену, при обох видах імунотерапії можна вводити декілька з них.

Тривалість алерген-специфічної імунотерапії зазвичай складає три роки. І хоча АСІТ не усуває причину захворювання, тому не є лікуванням у повному розумінні слова, симптоми алергії значно полегшуються та можуть зникнути на тривалий час. Ефект лікування також великою мірою залежить від якості ін’єкційного алергену, тому потрібно обирати сертифіковані препарати, які відповідають найвищим стандартам якості.

Навіть первинні прояви алергії завдають чимало клопоту, суттєво погіршуючи якість життя людини, не кажучи вже про ускладнення, викликанні алергією, такі як астма, інфекція легенів, тощо. Тому вже за перших "дзвіночків", що вказають на алергію, потрібно одразу звернутися до лікаря. Це може бути як сімейний лікар, так і безпосередньо лікар-алерголог, який на основі клінічної історії призначить певний вид алергообстеження та допоможе з подальшими напрямками боротьби з хворобою.

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