Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Аллергия на цветение: каких растений стоит опасаться

Что такое поллиноз и как с ним бороться

Анна Педан
Сегодня, 18:42

Аллергия на пыльцу всех цветущих растений называется поллиноз. В 1873 году английский врач Чарльз Блэкли доказал, что именно пыльца, а не аромат является причиной сезонного риноконъюнктивита. Главные симптомы: слезотечение, чихание, насморк, дерматит, першение в горле, иногда даже приступы удушья.

"Считается, что поллиноз – весенняя проблема. Но есть растения, которые вызывают сильную аллергию и летом. Как правило, аллергия начинается с середины апреля, когда начинают цвести тополь, липа, дуб, ольха, клен, береза. Следующий всплеск аллергических реакций припадает на конец мая – начало июля, когда начинают цвести злаковые растения: тимофеевка, рожь, пшеница, овес и т.д. И третий "аллергенный период" длиться с июля и аж до конца сентября. Главные виновники – амброзия, лебеда, полынь", – рассказывает врач-терапевт Валентина Андрейченко.

Тимофеевка – самая аллергенная трава
Тимофеевка – самая аллергенная трава
Фото: Depositphotos

Механизм возникновения поллиноза выявили совсем недавно. Оказалось, что это наследственное заболевание. Сегодня уже найдены гены, которые из поколения в поколение передают восприимчивость к тому или иному аллергену. Например, к пыльце такой травы, как тимофеевка. Чаще болезнь передается по материнской линии, значительно реже — по отцовской.

Симптомы аллергии на цветение

Первые симптомы болезни могут проявиться даже в зрелом возрасте. Ведь процесс формирования аллергии может протекать и латентно, то есть без симптомов. Само заболевание проявляется тогда, когда в организме количество антител к пыльце приближается к критической массе. Вчера еще человек был здоровым, а сегодня у него появилась бронхиальная астма.

Читайте также:
Что такое бронхиальная астма у детей и как ее лечить

Очень важно запомнить, если один из будущих родителей страдает аллергией на пыльцу (тем более если это мать), необходимо планировать зачатие ребенка. Ведь доказано, что малыш, родившийся у таких родителей в период цветения злаковых трав или деревьев, рискует заработать поллиноз значительно быстрее и в более тяжелой форме, чем тот, который родился в ноябре-декабре.

Самые опасные — ветро­опыляемые растения. Именно они дают огромное количество пыльцы, причем очень мелкой, способной проникать в поры слизистой оболочки даже сквозь одежду.

Как спастись от сезонной аллергии. Смотрите в нашем сюжете:

Опасные растения

Главные враги больных поллинозом — ольха, береза, тополь (тополевый пух в данном случае совсем не виноват), иногда дуб. Цветут они с апреля по вторую декаду мая. Также опасны ель и сосна.

И если деревья уже отцвели, то зацвели злаковые травы — тимофеевка, овсяница, райграс... Опасность усиливается и тем, что многие злаковые мы используем в пищу: рожь, пшеницу, овес. Так пыльцевая аллергия дополняется аллергией пищевой. Причем никакая кулинарная обработка помочь не может. А в июле зацветает амброзия, которая выдает чрезвычайное количество пыльцы. Тысячи людей ежегодно берут больничные по поводу бронхиальной астмы, вызванной пыльцой амброзии. Этот период — настоящее бедствие для аллергиков.

Читайте также:
Медики рассказали, что такое аллергия

Лечение поллиноза

Сегодня едва ли не все болезни пытаются лечить травами. Но к поллинозу это применять нельзя ни в коем случае! К фитотерапии и апитерапии надо относиться очень осторожно.

Многие родители любят купать новорожденных в отварах ромашки, череды, даже не подозревая, что обе травы содержат большое количество пыльцы. И если в хромосомном наборе ребенка есть ген, то возможно резкое ухудшение общего состояния ребенка. В медицинской практике известны тяжелые реакции на полынный чай, промывание глаз настоем ромашки и т. п.

Опасным может стать и мед, поскольку в него тоже попада­ет некоторое количество пыльцы. Угрозу больным несут также яблоки, персики, черешня. Болезнь в таких случаях проявляется першением в горле, насморком, отеком губ, глаз. С алкоголем тоже надо быть осторожным. Рекомендуем аллергикам не пить шампанское или вино. От алкогольных напитков, содержащих полынь, следует отказаться навсегда. Иначе аллергия может быть мгновенной, вплоть до отека Квинке и даже анафилактического шока.

Читайте также:
Самые распространенные аллергены: на что следует обратить внимание

"К сожалению, поллиноз полностью вылечить нельзя. На данный момент применяется комплексная антигистаминная терапия для снятия симптомов. Но, как бы странно это не звучало, иногда у аллергиков может возникнуть аллергия на антигистаминные препараты. Поэтому такую терапию нужно проходить под контролем врача. При лечении аллергии на цветение применяется и метод специфической гипосенсибилизации. Зимой или поздней осенью пациенту вводят под кожу небольшое количество аллергена, стараясь таким образом как-бы приручить организм к нему", – подытожила врач.

Напомним, ранее мы писали об аллергии на солнце. Кому особенно надо быть острожным под ультрафиолетовыми лучами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Аллергия на мыло: как определить и что делать Аллергия на солнце: кому стоит опасаться первых лучей Пищевая аллергия: ТОП-8 самых опасных продуктов Хронический аллергический насморк: как правильно лечить Осторожно, пыльца: как защитить себя от аллергии
цветение аллергия амброзия поллиноз пыльца
Реклама

Новости партнеров

Супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой
Супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой
Как Фредди Меркьюри провел последние часы своей жизни
Как Фредди Меркьюри провел последние часы своей жизни
Картофель в банке, как на маминой кухне — шикарный рецепт
Картофель в банке, как на маминой кухне — шикарный рецепт
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Популярные статьи

Сегодня, 14:30Fun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

Вчера, 14:37Food

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 14:36Fun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Вчера, 10:39Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 10:10Events

Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

Вчера, 09:37Fun

Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

Вчера, 09:15Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Вчера, 08:09Fun

Мужчина забрал домой бездомного "щенка" и удивился, когда узнал правду: фото

Вчера, 06:21Events

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляFun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

6 апреляFood

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

6 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

6 апреляWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

6 апреляTravel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

6 апреляFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

6 апреляШоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

Новости партнеров

Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Две свеклы и луковица: салат съедают за минуты и просят добавки
Две свеклы и луковица: салат съедают за минуты и просят добавки
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Донька Полякової Маша вперше показала романтику з бойфрендом
Донька Полякової Маша вперше показала романтику з бойфрендом