Аллергия на цветение: каких растений стоит опасаться

Что такое поллиноз и как с ним бороться

Аллергия на пыльцу всех цветущих растений называется поллиноз. В 1873 году английский врач Чарльз Блэкли доказал, что именно пыльца, а не аромат является причиной сезонного риноконъюнктивита. Главные симптомы: слезотечение, чихание, насморк, дерматит, першение в горле, иногда даже приступы удушья.

"Считается, что поллиноз – весенняя проблема. Но есть растения, которые вызывают сильную аллергию и летом. Как правило, аллергия начинается с середины апреля, когда начинают цвести тополь, липа, дуб, ольха, клен, береза. Следующий всплеск аллергических реакций припадает на конец мая – начало июля, когда начинают цвести злаковые растения: тимофеевка, рожь, пшеница, овес и т.д. И третий "аллергенный период" длиться с июля и аж до конца сентября. Главные виновники – амброзия, лебеда, полынь", – рассказывает врач-терапевт Валентина Андрейченко.

Тимофеевка – самая аллергенная трава Фото: Depositphotos

Механизм возникновения поллиноза выявили совсем недавно. Оказалось, что это наследственное заболевание. Сегодня уже найдены гены, которые из поколения в поколение передают восприимчивость к тому или иному аллергену. Например, к пыльце такой травы, как тимофеевка. Чаще болезнь передается по материнской линии, значительно реже — по отцовской.

Симптомы аллергии на цветение

Первые симптомы болезни могут проявиться даже в зрелом возрасте. Ведь процесс формирования аллергии может протекать и латентно, то есть без симптомов. Само заболевание проявляется тогда, когда в организме количество антител к пыльце приближается к критической массе. Вчера еще человек был здоровым, а сегодня у него появилась бронхиальная астма.

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Очень важно запомнить, если один из будущих родителей страдает аллергией на пыльцу (тем более если это мать), необходимо планировать зачатие ребенка. Ведь доказано, что малыш, родившийся у таких родителей в период цветения злаковых трав или деревьев, рискует заработать поллиноз значительно быстрее и в более тяжелой форме, чем тот, который родился в ноябре-декабре.

Самые опасные — ветро­опыляемые растения. Именно они дают огромное количество пыльцы, причем очень мелкой, способной проникать в поры слизистой оболочки даже сквозь одежду.

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Опасные растения

Главные враги больных поллинозом — ольха, береза, тополь (тополевый пух в данном случае совсем не виноват), иногда дуб. Цветут они с апреля по вторую декаду мая. Также опасны ель и сосна.

И если деревья уже отцвели, то зацвели злаковые травы — тимофеевка, овсяница, райграс... Опасность усиливается и тем, что многие злаковые мы используем в пищу: рожь, пшеницу, овес. Так пыльцевая аллергия дополняется аллергией пищевой. Причем никакая кулинарная обработка помочь не может. А в июле зацветает амброзия, которая выдает чрезвычайное количество пыльцы. Тысячи людей ежегодно берут больничные по поводу бронхиальной астмы, вызванной пыльцой амброзии. Этот период — настоящее бедствие для аллергиков.

Лечение поллиноза

Сегодня едва ли не все болезни пытаются лечить травами. Но к поллинозу это применять нельзя ни в коем случае! К фитотерапии и апитерапии надо относиться очень осторожно.

Многие родители любят купать новорожденных в отварах ромашки, череды, даже не подозревая, что обе травы содержат большое количество пыльцы. И если в хромосомном наборе ребенка есть ген, то возможно резкое ухудшение общего состояния ребенка. В медицинской практике известны тяжелые реакции на полынный чай, промывание глаз настоем ромашки и т. п.

Опасным может стать и мед, поскольку в него тоже попада­ет некоторое количество пыльцы. Угрозу больным несут также яблоки, персики, черешня. Болезнь в таких случаях проявляется першением в горле, насморком, отеком губ, глаз. С алкоголем тоже надо быть осторожным. Рекомендуем аллергикам не пить шампанское или вино. От алкогольных напитков, содержащих полынь, следует отказаться навсегда. Иначе аллергия может быть мгновенной, вплоть до отека Квинке и даже анафилактического шока.

"К сожалению, поллиноз полностью вылечить нельзя. На данный момент применяется комплексная антигистаминная терапия для снятия симптомов. Но, как бы странно это не звучало, иногда у аллергиков может возникнуть аллергия на антигистаминные препараты. Поэтому такую терапию нужно проходить под контролем врача. При лечении аллергии на цветение применяется и метод специфической гипосенсибилизации. Зимой или поздней осенью пациенту вводят под кожу небольшое количество аллергена, стараясь таким образом как-бы приручить организм к нему", – подытожила врач.

Напомним, ранее мы писали об аллергии на солнце. Кому особенно надо быть острожным под ультрафиолетовыми лучами.

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