Аллергия на холод: главные симптомы и методы борьбы

В зоне риска девушки от 18 до 24 лет и мужчины от 30 до 50 лет

Аллергиков предостерегают – вместе с морозами возможно обострение хронической болезни. Что такое аллергия на холод, как проявляется несовместимость организма с холодной погодой и можно ли с этим бороться, читайте далее.

Аллергия на холод – не редкость, ведь она есть у каждого десятого человека. В зоне риска девушки от 18 до 24 лет и мужчины от 30 до 50 лет. И симптомы могут быть самыми разными: сухость, покраснение, или когда кожа трескается.

Люди спасаются различными кремами, компрессами, масками и делятся секретами.

Можно брать питательный крем наносить его на кожу, пять минут подержать, чтобы впитался и затем хорошенько втереть.

Или рецепт специальной маски от жительницы Киева Елены: овсяные хлопья перемалываем, туда добавляем йогурт, мед, масло оливковое или льняное.

Как спасаться от аллергии на мороз Фото: Pexels

Другая жительница столицы использует сок алоэ: отрезаете от вазона кусочек алоэ, выдавливаете сок и разводите с самым жирным кремом. 15-20 минут и ваша кожа чистая, мягкая, без покраснений после улицы.

Врачи же советуют при реакции кожи на холод исключить из рациона аллергены.

"Та же квашеная капуста, например, она может усиливать зуд. А еще кофе, алкоголь, орехи, мед, шоколад, цитрусовые и яйца. Неделю эти продукты не ешьте и неприятные симптомы исчезают в три раза быстрее", – поясняет дерматолог Ирина Мацидонська.

Тем временем ученые назвали продукт, который защищает от заболеваний сердца.

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