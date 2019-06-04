Аллергия на комаров: симптомы и лечение кулицидоза
Аллергия на комариные укусы бывает у 10% людей
Сильные укусы комаров у детей и взрослых – привычное явление для лета. Припухлость, покраснение и зуд вызывают белки, не дающие крови сворачиваться, и прочие компоненты слюны комара. Но у некоторых они могут спровоцировать серьезную аллергию. Примерно для 10% людей комариный укус оборачивается сверхчувствительным ответом иммунной системы, и возникает аллергическая реакция, или кулицидоз.
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Симптомы аллергической реакции на укус комара
- ухудшение общего состояния организма, ощущение слабости;
- головные боли, головокружение;
- кашель и чиханье;
- повышение температуры тела;
- затрудненное дыхание;
- слезотечение.
Аллергия на укусы комаров у детей
Вы могли замечать, что после похода в лес на теле детей следы от укусов комаров в виде красных пятнышек множественны, в то время как у их родителей – всего несколько точек. На самом деле это не потому, что комары предпочитают детей. Просто в силу несовершенства иммунитета детский организм чаще и интенсивнее выдает аллергические реакции на слюну этих насекомых.
Первая помощь при укусах комаров
Протрите кожу нашатырем или раствором соды – это снимет отек и уменьшит зуд. Смажьте место укуса мазью от зуда. При множественных укусах примите препарат от аллергии. Если места укусов остаются после этого красными – аллергия масштабна, и требуется помощь врача.
Народные средства от укусов комаров
- Унять зуд после комариных укусов (кроме, безусловно, аптечных противоаллергических препаратов) поможет содовый раствор. Смешайте 1 ч. л. соды, полстакана теплой воды и 7-10 капель одного из эфирных масел или их микса: мяты, мелиссы, эвкалипта или лаванды.
- Можно приготовить также пасту из соды. Добавьте в 1 ч. л. столько воды, чтобы получилась кашица и тоже капните в нее указанное количество аромамасел. Противозудящий механизм следующий: щелочь снизит масштабы отека, а масла, создавая эффект холодка, успокоят разгоряченную кожу.
- От комариных укусов можно делать примочки со слабо-розовым раствором марганцовки.
- При расчесывании укусов на коже появляются царапины и даже микроранки. Если смочить их уксусом, возникнет пощипывание. Когда оно наконец исчезает, зуд проходит. Так что уксус может лишь прижечь расчесанную до ранок кожу, и те заживут быстрее.
- Хорошо могут снять зуд и отек от укуса также соки зеленого лука, одуванчика или долька чеснока, корочка лимона. Можно растолочь листья черемухи, подорожника, петрушки или мяты в кашицу и нанести ее на места укусов.
Как лечить аллергию на комаров
Иногда, особенно у детей, зуд в месте укуса может быть нестерпимым, поэтому для облегчения симптомов можно использовать аптечные средства, обладающие противовоспалительным, противоотечным и противозудным действиями.
Если после укуса возник сильный отек, особенно в области лица и шеи, появилась сыпь, затруднение дыхания, необходимо немедленно принять внутрь антигистаминный препарат.
Медицинская помощь бывает нужна, если в месте укуса возникает очень сильная припухлость, а через несколько дней от момента укусов повышается температура и возникают сильные головные боли, появляются вялость и сонливость. Помните – комары могут быть переносчиками тропических лихорадок и малярии, поэтому не медлите и обратитесь к врачу, который назначит вам необходимые препараты.
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