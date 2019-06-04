Аллергия на комаров: симптомы и лечение кулицидоза

Аллергия на комариные укусы бывает у 10% людей

Аллергия на комаров может возникнуть как у взрослых, так и детей Фото: Depositphotos

Сильные укусы комаров у детей и взрослых – привычное явление для лета. Припухлость, покраснение и зуд вызывают белки, не дающие крови сворачиваться, и прочие компоненты слюны комара. Но у некоторых они могут спровоцировать серьезную аллергию. Примерно для 10% людей комариный укус оборачивается сверхчувствительным ответом иммунной системы, и возникает аллергическая реакция, или кулицидоз.

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Симптомы аллергической реакции на укус комара

ухудшение общего состояния организма, ощущение слабости;

головные боли, головокружение;

кашель и чиханье;

повышение температуры тела;

затрудненное дыхание;

слезотечение.

Аллергия на укусы комаров у детей

Вы могли замечать, что после похода в лес на теле детей следы от укусов комаров в виде красных пятнышек множественны, в то время как у их родителей – всего несколько точек. На самом деле это не потому, что комары предпочитают детей. Просто в силу несовершенства иммунитета детский организм чаще и интенсивнее выдает аллергические реакции на слюну этих насекомых.

Первая помощь при укусах комаров

Протрите кожу нашатырем или раствором соды – это снимет отек и уменьшит зуд. Смажьте место укуса мазью от зуда. При множественных укусах примите препарат от аллергии. Если места укусов остаются после этого красными – аллергия масштабна, и требуется помощь врача.

Есть несколько хороших способов, как отпугнуть комаров Фото: Depositphotos

Народные средства от укусов комаров

Унять зуд после комариных укусов (кроме, безусловно, аптечных противоаллергических препаратов) поможет содовый раствор. Смешайте 1 ч. л. соды, полстакана теплой воды и 7-10 капель одного из эфирных масел или их микса: мяты, мелиссы, эвкалипта или лаванды.

Можно приготовить также пасту из соды. Добавьте в 1 ч. л. столько воды, чтобы получилась кашица и тоже капните в нее указанное количество аромамасел. Противозудящий механизм следующий: щелочь снизит масштабы отека, а масла, создавая эффект холодка, успокоят разгоряченную кожу.

От комариных укусов можно делать примочки со слабо-розовым раствором марганцовки.

При расчесывании укусов на коже появляются царапины и даже микроранки. Если смочить их уксусом, возникнет пощипывание. Когда оно наконец исчезает, зуд проходит. Так что уксус может лишь прижечь расчесанную до ранок кожу, и те заживут быстрее.

Хорошо могут снять зуд и отек от укуса также соки зеленого лука, одуванчика или долька чеснока, корочка лимона. Можно растолочь листья черемухи, подорожника, петрушки или мяты в кашицу и нанести ее на места укусов.

Как лечить аллергию на комаров

Иногда, особенно у детей, зуд в месте укуса может быть нестерпимым, поэтому для облегчения симптомов можно использовать аптечные средства, обладающие противовоспалительным, противоотечным и противозудным действиями.

Если после укуса возник сильный отек, особенно в области лица и шеи, появилась сыпь, затруднение дыхания, необходимо немедленно принять внутрь антигистаминный препарат.

Медицинская помощь бывает нужна, если в месте укуса возникает очень сильная припухлость, а через несколько дней от момента укусов повышается температура и возникают сильные головные боли, появляются вялость и сонливость. Помните – комары могут быть переносчиками тропических лихорадок и малярии, поэтому не медлите и обратитесь к врачу, который назначит вам необходимые препараты.

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