Аллергия на солнце: причины и способы устранения

Солнечные лучи могут вызвать аллергическую реакцию

При первых подозрениях на солнечную аллергию нужно обратиться к врачу Фото: Depositphotos

Аллергия на солнце, или фотодерматоз – частое явление летом. Так называют чрезмерную иммунную реакцию организма на воздействие солнечных лучей. Чаще всего это зудящая красная сыпь, которая возникает на шее и груди, тыльной стороне ладоней и на наружной поверхности рук и голеней. В редких случаях реакция бывает более серьезной: на коже появляется крапивница или небольшие волдыри, которые могут даже распространяться на закрытые одеждой участки кожи.

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Аллергия на солнце: причины возникновения

Согласно медицинской статистике, количество регистрируемых случаев аллергии на солнце увеличивается с каждым годом. Отметим, что солнечная аллергия не обязательно протекает в хронической форме. Возможно, после того, как будет назначено лечение, симптомы аллергии устранятся и больше никогда вас не потревожат.

Солнечные лучи сами по себе не являются аллергенами, однако могут приводить к тому, что в организме человека под их воздействием начинают скапливаться вещества, вызывающие аллергическую реакцию.

Нередко солнечная аллергия отмечается у маленьких детей, поскольку их иммунная система еще не в состоянии справляться с возложенной на организм нагрузкой.

В целом, все причины, вызывающие аллергию на солнце, можно разделить на две группы:

Внешние причины. К ним можно отнести косметические, парфюмерные и местные лечебные средства, которые увеличивают чувствительность организма к солнечным лучам. Известно, что чувствительность к солнцу также увеличивают антимикробные и мочегонные препараты. Многое зависит и от продолжительности пребывания человека под солнцем.

Перед тем, как использовать то или иное косметическое или лечебное средство, внимательно читайте к нему инструкцию. Если в инструкции указано, что препарат может вызвать фотодерматит, то следует минимизировать свое пребывание под солнечными лучами. При выборе косметических средств особое внимание обращайте на содержание в них таких веществ как борная кислота, ртутные соединения, эфирные масла, эозин. Эти компоненты усиливают выраженность заболевания.

В качестве наиболее яркого примера внешнего (или экзогенного) фотодерматита можно привести луговой дерматит, который развивается в ответ на цветение луговых растений в летний период. Содержащиеся в таких растениях вещества фурокумарины в сочетании с ультрафиолетовым излучением способны вызвать аллергическую реакцию на коже.

Фотодерматит часто вызывают некоторые препараты, например, сульфаниламиды, аминазин, барбитураты, антигистаминные препараты, некоторые нестероидные противовоспалительные препараты, оральные контрацептивы, антибиотики и другие. Кроме того, следует учитывать тот момент, что аллергия на солнце чаще возникает тогда, когда кожа ослаблена каким-то дополнительным воздействием, например, татуажем или пилингом.

Внутренние причины. Аллергии на солнечные лучи могут способствовать болезни печени, нарушения работы пищеварительного тракта, а также сбои в работе иммунной системы. Отмечено, что при коррекции обменных процессов, нормализации работы печени, иммунной системы, восполнении дефицита витаминов и микроэлементов, выраженность заболевания заметно снижается вплоть до полного исчезновения.

Как проявляется аллергия на солнце

Как выглядит аллергия на солнце Фото: Depositphotos

Фотосенсибилизация приводит к развитию ряда реакций, а именно:

Фототравматические реакции. Это довольно обычная реакция организма после длительного пребывания на солнце. И даже у абсолютно здорового человека после многочасового ультрафиолетового облучения могут возникнуть солнечные ожоги различной степени.

Это довольно обычная реакция организма после длительного пребывания на солнце. И даже у абсолютно здорового человека после многочасового ультрафиолетового облучения могут возникнуть солнечные ожоги различной степени. Фототоксические реакции. Это реакции в виде солнечного ожога, проявляющегося отечностью, эритемой, пузырями и другими проявлениями. Часто фототоксические реакции развиваются в ответ на прием некоторых лекарственных средств и продуктов, содержащих фотосенсибилизаторы.

Это реакции в виде солнечного ожога, проявляющегося отечностью, эритемой, пузырями и другими проявлениями. Часто фототоксические реакции развиваются в ответ на прием некоторых лекарственных средств и продуктов, содержащих фотосенсибилизаторы. Фотоаллергические реакции. Это патологическая реакция, при которой организм отвергает ультрафиолетовые лучи.

Аллергия на солнце: симптомы

Основными симптомами аллергии на солнце являются:

Сыпь по всему телу, возможно появление гнойничковых высыпаний;

Шелушение кожи;

Отечность;

Покраснение участков кожи;

Чувство жжения и зуд.

Зачастую симптомы аллергии на солнце развиваются не сразу. Например, в отличие от ожогов, симптомы аллергии могут возникать спустя несколько часов. Следует разделять фототоксическую и фотоаллергическую реакции. Если первая может развиться через пару часов, то вторая – и спустя несколько дней после контакта с солнечными лучами.

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Аллергия на солнце у взрослых и детей: кто в группе риска

У некоторых людей вероятность развития аллергии на солнце гораздо выше, чем у других. Так, повышенный риск развития аллергии на солнце имеют следующие категории людей:

Люди со светлой кожей и светлыми волосами;

Беременные женщины. Согласно медицинской статистике, беременные женщины чаще страдают аллергией на солнце;

Маленькие дети;

Люди, принимающие лекарства, способные вызвать чрезмерную реакцию кожи;

Люди, имеющие родственников с солнечной аллергией. Существует большая вероятность развития солнечной аллергии, если кто-то из членов нуклеарной семьи также страдает аллергией на солнце;

Люди, контактирующие с веществами, провоцирующими солнечную аллергию;

Люди, злоупотребляющие солярием;

Люди, которые накануне делали некоторые косметические процедуры (например, татуаж, химический пилинг и другие).

Аллергия на солнце: лечение, лучшие мази и кремы

Чтобы избежать аллергии на солнце, используйте солнцезащитные кремы Фото: Pixabay

Аллергия – это заболевание, которое требует адекватного врачебного вмешательства. Избегать солнечных лучей человеку практически невозможно, особенно в жаркое время года, поэтому необходима консультация врача-аллерголога с прохождением всех необходимых диагностических процедур.

При наличии нарушений в работе внутренних органов и иммунной системы, назначается соответствующее лечение. Параллельно проводится лечение, направленное на устранение внешних проявлений солнечной аллергии. Для этих целей, как правило, применяются местные препараты (мази, кремы) с содержанием ланолина, цинка и метилурацила. В некоторых случаях врач назначает гормональные мази и противовоспалительные препараты. Для стимуляции регенеративных процессов в коже назначается прием витаминов группы В, витаминов С, Е и никотиновой кислоты.

Кремы и мази от аллергии. В лечении аллергии на солнечные лучи достаточно эффективны кремы и мази с кортикостероидами, однако использовать их можно только при тяжелой форме аллергии на солнце. При легких формах течения болезни использовать кортикостероидные препараты нельзя. При этом следует понимать, что использовать эти средства можно только с разрешения врача. Курс лечения стероидными мазями должен быть коротким, поскольку их длительное применение может вызывать различные кожные нарушения, например, эритемы, расширение сосудов на коже, а также к ним быстро развивается привыкание, и если их применять часто, то может развиться атрофия кожи.

Антигистаминные препараты. При аллергии, как правило, пациенту назначаются антигистаминные препараты. Однако, стоит отметить, что некоторым эти препараты помогают, а другим – нет. Здесь все зависит от первопричины фотодерматоза, на основании чего врач принимает решение о назначении лекарств. Существует несколько поколений антигистаминных препаратов. Лекарства третьего поколения отличаются высокой безопасностью и не вызывают сонливости, в отличие от антигистаминных препаратов первого и второго поколений.

Прием витаминов. Возможной причиной развития аллергии на солнце может служить снижение иммунного статуса и дефицит витаминов. В таких случаях пациенту назначается прием таких витаминов как витамин С, витамины группы В, витамин Е, никотиновая кислота и другие. При этом стоит понимать, что витаминотерапия не является самостоятельным методом лечения аллергии, а лишь выступает одним из компонентов комплексного лечения.

Длительность лечения солнечной аллергии может варьироваться от нескольких дней и до нескольких недель. Здесь все зависит от тяжести заболевания и адекватности назначенного лечения.

При повторном возникновении заболевания симптоматика, обычно, усиливается. К счастью, повторные случаи заболевания отмечаются редко.

Аллергия на солнце: как избежать

Для того чтобы минимизировать вероятность развития солнечной аллергии, необходимо следовать таким рекомендациям:

По возможности, откажитесь от ношения одежды из синтетических тканей;

Не проводите слишком много времени под открытым солнцем. Солнечных ванн продолжительностью 10-20 минут будет вполне достаточно, после чего нужно "спрятаться" в тени;

Используйте солнцезащитные кремы;

Посещайте пляж ранним утром и в вечернее время, когда активность солнца минимальна;

Используйте зонты, головные уборы и накидки для защиты от солнечных лучей.

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