Амброксол: инструкция, показания, способ применения
Муколитическое средство, которое применяют при кашле и простудных заболеваниях
Муколитическое (секретолитическое), отхаркивающее средство. Разжижает мокроту, снижая ее вязкость и адгезивность, облегчает откашливание и эвакуацию ее из дыхательных путей. Механизм действия амброксола обусловлен стимуляцией серозных клеток желез слизистой оболочки бронхов с нормализацией соотношения серозного и слизистого компонентов мокроты, активацией ферментов, расщепляющих связи в мукополисахаридах мокроты, стимуляцией образования сурфактанта в альвеолах и бронхах, стимуляцией движения ресничек эпителия бронхов. Благодаря увеличению продукции сурфактанта оказывает также противовоспалительное действие, обладает антиоксидантными свойствами, повышает местный иммунитет. Обладает слабым противокашлевым действием.
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Действующее вещество: 1 таблетка содержит амброксола гидрохлорид 30 мг.
Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция стеарат.
Выпускается по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в упаковке.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, круглой формы с плоской поверхностью, с фаской.
Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Муколитические средства. Амброксол. Код АТХ R05C B06.
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Заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты:
- острый и хронический бронхит;
- пневмония;
- хронические обструктивные болезни легких;
- бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты;
- бронхоэктатическая болезнь.
Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Терапевтический эффект развивается через 30 минут после приёма и сохраняется в течение 6–12 часов (в зависимости от дозы).
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Дети (6–12 лет): по 0,5 таблетки 2–3 раза в сутки.
Взрослые и дети >12 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение первых 2–3 дней, затем — по 1 таблетке 2 раза в сутки. Максимальная доза — 2 таблетки 2 раза в сутки.
Таблетки принимают после еды, не разжевывая (запивают достаточным количеством воды). Длительность приема препарата без консультации врача — 4–5 дней.
Начальный этап терапии препаратом может характеризоваться усилением кашля.
необходима консультация врача перед применением препарата у больных с почечной недостаточностью либо тяжелым нарушением функции печени.
Ввиду наличия лактозы препарат противопоказан больным с лактазной недостаточностью, нарушением всасывания глюкозы и галактозы, галактоземией.
Необходима осмотрительность при назначении препарата пациентам с расстройствами моторики бронхов и повышенным отделением слизи в респираторном тракте.
Не рекомендовано применение препарата при язвенных поражениях верхних отделов ЖКТ, при респираторной патологии с чрезмерным образованием мокроты в больших объемах.
Применение в период беременности или кормления грудью. Амброксола гидрохлорид проникает через плаценту. В экспериментах на животных какого-либо негативного влияния амброксола на течение и исход беременности, состояние эмбриона/плода, новорожденного не выявлено. Однако в период беременности в отношении амброксола необходимо соблюдать общепринятые меры предосторожности (больше всего — в I триместре).
Амброксол проникает в грудное молоко. Препарат не применяют в период кормления грудью.
Дети. Применяют детям старше 6 лет, не переносящих сиропа или раствора для перорального применения и ингаляций.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных о влиянии на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
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Со стороны иммунной системы: редко – реакции гиперчувствительности; частота неизвестна – анафилактические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек и зуд.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко – сыпь, крапивница; частота неизвестна – серьезные кожные побочные реакции (в том числе мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез).
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто – тошнота; нечасто – рвота, диарея, диспепсия, боль в животе; очень редко – слюнотечение.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: частота неизвестна – одышка (как реакция гиперчувствительности).
Общие расстройства: нечасто – лихорадка, реакции со стороны слизистых оболочек.
Одновременное применение амброксола и средств, угнетающих кашель, может привести к избыточному накоплению слизи вследствие подавления кашлевого рефлекса. Поэтому такая комбинация возможна только после тщательной оценки врачом соотношения ожидаемой пользы и возможного риска применения.
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Амброксол и алкоголь. В контакте с алкоголем препарат амброксол снижает свою эффективность вплоть до отсутствия эффекта. Усиливает побочные действия, высыпания на коже. В редких случаях вызывает сонливость, вялость.
Отмечается хорошая переносимость при приеме в дозе до 25 мг/кг массы тела в сутки.
Прием избыточного количества может проявляться повышенным слюноотделением, тошнотой, рвотой, артериальной гипотензией.
Сообщений о тяжелых проявлениях отравления амброксолом в результате его передозировки не отмечалось.
Имеется информация об эпизодах кратковременного беспокойства и диареи.
Лечение явлений передозировки — симптоматическое.
Срок годности. 5 лет.
Условия хранения. Не выше 25 °С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производители:
- Агрофирма "Ян", ДП, с. Немиринцы, Ружинский р-н, Житомирская обл.
- Гедеон Рихтер, ООО, Польша/Венгрия
- Киевмедпрепарат, ПАО, г. Киев, Украина
- Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд., Индия
- Лекхим, АО, г. Харьков, Украина
- Матрикс Лабораториес Лтд, Индия
- Медана Фарма АО, Польша
- Опытный завод "ГНЦЛС", ООО, г. Харьков, Украина
- Тернофарм, ООО, г. Тернополь, Украина
Цена. От 8 до 40 грн. В зависимости от производителя.
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