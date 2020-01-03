Амброксол: инструкция, показания, способ применения

Муколитическое средство, которое применяют при кашле и простудных заболеваниях

Фото: Pixabay

Муколитическое (секретолитическое), отхаркивающее средство. Разжижает мокроту, снижая ее вязкость и адгезивность, облегчает откашливание и эвакуацию ее из дыхательных путей. Механизм действия амброксола обусловлен стимуляцией серозных клеток желез слизистой оболочки бронхов с нормализацией соотношения серозного и слизистого компонентов мокроты, активацией ферментов, расщепляющих связи в мукополисахаридах мокроты, стимуляцией образования сурфактанта в альвеолах и бронхах, стимуляцией движения ресничек эпителия бронхов. Благодаря увеличению продукции сурфактанта оказывает также противовоспалительное действие, обладает антиоксидантными свойствами, повышает местный иммунитет. Обладает слабым противокашлевым действием.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит амброксола гидрохлорид 30 мг.

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция стеарат.

Выпускается по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в упаковке.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, круглой формы с плоской поверхностью, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Муколитические средства. Амброксол. Код АТХ R05C B06.

Как правильно лечить ОРВИ. Смотрите в нашем сюжете.

Показания

Заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты:

острый и хронический бронхит;

пневмония;

хронические обструктивные болезни легких;

бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты;

бронхоэктатическая болезнь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.

Фармакокинетика

Терапевтический эффект развивается через 30 минут после приёма и сохраняется в течение 6–12 часов (в зависимости от дозы).

Применение

Дети (6–12 лет): по 0,5 таблетки 2–3 раза в сутки.

Взрослые и дети >12 лет: по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение первых 2–3 дней, затем — по 1 таблетке 2 раза в сутки. Максимальная доза — 2 таблетки 2 раза в сутки.

Таблетки принимают после еды, не разжевывая (запивают достаточным количеством воды). Длительность приема препарата без консультации врача — 4–5 дней.

Особенности применения

Начальный этап терапии препаратом может характеризоваться усилением кашля.

необходима консультация врача перед применением препарата у больных с почечной недостаточностью либо тяжелым нарушением функции печени.

Ввиду наличия лактозы препарат противопоказан больным с лактазной недостаточностью, нарушением всасывания глюкозы и галактозы, галактоземией.

Необходима осмотрительность при назначении препарата пациентам с расстройствами моторики бронхов и повышенным отделением слизи в респираторном тракте.

Не рекомендовано применение препарата при язвенных поражениях верхних отделов ЖКТ, при респираторной патологии с чрезмерным образованием мокроты в больших объемах.

Применение в период беременности или кормления грудью. Амброксола гидрохлорид проникает через плаценту. В экспериментах на животных какого-либо негативного влияния амброксола на течение и исход беременности, состояние эмбриона/плода, новорожденного не выявлено. Однако в период беременности в отношении амброксола необходимо соблюдать общепринятые меры предосторожности (больше всего — в I триместре).

Амброксол проникает в грудное молоко. Препарат не применяют в период кормления грудью.

Дети. Применяют детям старше 6 лет, не переносящих сиропа или раствора для перорального применения и ингаляций.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных о влиянии на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Побочные эффекты

Со стороны иммунной системы: редко – реакции гиперчувствительности; частота неизвестна – анафилактические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек и зуд.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко – сыпь, крапивница; частота неизвестна – серьезные кожные побочные реакции (в том числе мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез).

Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто – тошнота; нечасто – рвота, диарея, диспепсия, боль в животе; очень редко – слюнотечение.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: частота неизвестна – одышка (как реакция гиперчувствительности).

Общие расстройства: нечасто – лихорадка, реакции со стороны слизистых оболочек.

Взаимодействия

Одновременное применение амброксола и средств, угнетающих кашель, может привести к избыточному накоплению слизи вследствие подавления кашлевого рефлекса. Поэтому такая комбинация возможна только после тщательной оценки врачом соотношения ожидаемой пользы и возможного риска применения.

Амброксол и алкоголь. В контакте с алкоголем препарат амброксол снижает свою эффективность вплоть до отсутствия эффекта. Усиливает побочные действия, высыпания на коже. В редких случаях вызывает сонливость, вялость.

Передозировка

Отмечается хорошая переносимость при приеме в дозе до 25 мг/кг массы тела в сутки.

Прием избыточного количества может проявляться повышенным слюноотделением, тошнотой, рвотой, артериальной гипотензией.

Сообщений о тяжелых проявлениях отравления амброксолом в результате его передозировки не отмечалось.

Имеется информация об эпизодах кратковременного беспокойства и диареи.

Лечение явлений передозировки — симптоматическое.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. Не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

Агрофирма "Ян", ДП, с. Немиринцы, Ружинский р-н, Житомирская обл.

Гедеон Рихтер, ООО, Польша/Венгрия

Киевмедпрепарат, ПАО, г. Киев, Украина

Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд., Индия

Лекхим, АО, г. Харьков, Украина

Матрикс Лабораториес Лтд, Индия

Медана Фарма АО, Польша

Опытный завод "ГНЦЛС", ООО, г. Харьков, Украина

Тернофарм, ООО, г. Тернополь, Украина

Цена. От 8 до 40 грн. В зависимости от производителя.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.