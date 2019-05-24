Американские врачи бесплатно прооперировали 12 украинских детей с врожденными пороками лица

В Институте хирургии Валихновского была оказана помощь 12 маленьким пациентам в возрасте от 2 месяцев до 5 лет

Предпочтение отдавали детям из малообеспеченных семей Фото: пресс-служба

Три дня подряд команда американских хирургов оперировали в Киеве детей с врожденными аномалиями развития лица – синдром "заячья губа".

По данным ВОЗ частота рождаемости детей с расщелиной губы и неба в мире в среднем составляет 1: 750 новорожденных. Это означает, что каждые три минуты в мире рождается ребенок с данной патологией. Из-за плохой экологии и последствия аварии на ЧАЭС в Украине этот показатель еще выше.

Проблема заячьей губы довольно распространена Фото: пресс-служба

Команда врачей из одной из самых известных медицинских школ мира Harvard Medical Sсhool взялись помогать украинским детям на благотворительной основе в рамках функционирования международной программы Cleft lip & Palate program.



"Я был удивлен предварительным статистическим данным по данной патологии в Украине, – говорит инициатор проекта Геннадий Фузайлов, профессор Harvard Medical Sсhool (Boston, USA) и доктор бостонской клиники Shriners Hospitals for Children Burn, – мы с коллегой Джеем Остином были рады помочь украинским детям . Наш проект – аналогичный многим действующим в мире, где международные организации, благотворительные фонды и гуманитарные миссии помогают детям получить хирургическую помощь и шанс на полноценную жизнь".

Дефекты лица создают психологические проблемы Фото: пресс-служба

Операция по исправлению врожденного дефекта губы и неба ("заячья губа") очень важна для ребенка, поскольку избавляет ее от проблем с дыханием, дикцией и глотанием пищи. И, что тоже очень важно – от эстетических и психологических проблем, связанных с врожденным дефектом лица.



"В нашем медицинском учреждении проводятся подобные операции, – отмечает хирург Ростислав Валихновский, основатель и руководитель Института хирургии Valikhnovski Surgery Institute в Киеве – сотрудничество с американским коллегами стала для нас делом чести и опыта".

Киевская городская государственная администрация выступила информационным и идеологическим партнером проекта.

"Я искренне радуюсь за тех детей, которых уже прооперировали. По моему мнению, они получили шанс на полноценную жизнь. Заболевание создавало для ребенка эстетические проблемы, а в будущем и комплексы. Совсем скоро детки смогут без каких-либо препятствий радоваться и улыбаться лету. такие инициативы должны стать примером для бизнеса. Со своей стороны мы всегда готовы к сотрудничеству и будем нарабатывать механизмы совместного взаимодействия ", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Подобные операции в нашей стране стоят от 50 000 до 200 000 гривен Фото: пресс-служба

Пациентов для проекта искали с помощью социальных сетей. Принять участие в отборе могли все желающие, просто отправив информацию на электронную почту проекта. Американские врачи вместе с украинскими коллегами из Института хирургии Валихновского отбирали пациентов, предпочитая малообеспеченные семьи. Подобные операции в нашей стране стоят от 50 000 до 200 000 гривен, однако для участников проекта они были бесплатными.



"Мы приезжаем в Украину не только для того, чтобы лично помочь конкретным детям, проводя операции. Наша миссия глобальная. Нам важно понять, почему частота патологий у детей увеличивается, какие факторы на это влияют, а затем разработать и апробировать профилактические мероприятия ". – продолжает Геннадий Фузайлов.

Напомним, ранее мы рассказывали, к чему приводят трансформации зубов у детей.

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