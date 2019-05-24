Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Американские врачи бесплатно прооперировали 12 украинских детей с врожденными пороками лица

В Институте хирургии Валихновского была оказана помощь 12 маленьким пациентам в возрасте от 2 месяцев до 5 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Предпочтение отдавали детям из малообеспеченных семей
Предпочтение отдавали детям из малообеспеченных семей
Фото: пресс-служба

Три дня подряд команда американских хирургов оперировали в Киеве детей с врожденными аномалиями развития лица – синдром "заячья губа".

 По данным ВОЗ частота рождаемости детей с расщелиной губы и неба в мире в среднем составляет 1: 750 новорожденных. Это означает, что каждые три минуты в мире рождается ребенок с данной патологией. Из-за плохой экологии и последствия аварии на ЧАЭС в Украине этот показатель еще выше.

Проблема заячьей губы довольно распространена
Проблема заячьей губы довольно распространена
Фото: пресс-служба

Команда врачей из одной из самых известных медицинских школ мира Harvard Medical Sсhool взялись помогать украинским детям на благотворительной основе в рамках функционирования международной программы Cleft lip & Palate program.
 
"Я был удивлен предварительным статистическим данным по данной патологии в Украине, – говорит инициатор проекта Геннадий Фузайлов, профессор Harvard Medical Sсhool (Boston, USA) и доктор бостонской клиники Shriners Hospitals for Children Burn, – мы с коллегой Джеем Остином были рады помочь украинским детям . Наш проект – аналогичный многим действующим в мире, где международные организации, благотворительные фонды и гуманитарные миссии помогают детям получить хирургическую помощь и шанс на полноценную жизнь".

Дефекты лица создают психологические проблемы
Дефекты лица создают психологические проблемы
Фото: пресс-служба

Операция по исправлению врожденного дефекта губы и неба ("заячья губа") очень важна для ребенка, поскольку избавляет ее от проблем с дыханием, дикцией и глотанием пищи. И, что тоже очень важно – от эстетических и психологических проблем, связанных с врожденным дефектом лица.
 
"В нашем медицинском учреждении проводятся подобные операции, – отмечает хирург Ростислав Валихновский, основатель и руководитель Института хирургии Valikhnovski Surgery Institute в Киеве – сотрудничество с американским коллегами стала для нас делом чести и опыта".

Читайте также
"Твоя суперсила": как дети из интернатов находят себя

Киевская городская государственная администрация выступила информационным и идеологическим партнером проекта.

"Я искренне радуюсь за тех детей, которых уже прооперировали. По моему мнению, они получили шанс на полноценную жизнь. Заболевание создавало для ребенка эстетические проблемы, а в будущем и комплексы. Совсем скоро детки смогут без каких-либо препятствий радоваться и улыбаться лету. такие инициативы должны стать примером для бизнеса. Со своей стороны мы всегда готовы к сотрудничеству и будем нарабатывать механизмы совместного взаимодействия ", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Подобные операции в нашей стране стоят от 50 000 до 200 000 гривен
Подобные операции в нашей стране стоят от 50 000 до 200 000 гривен
Фото: пресс-служба

Пациентов для проекта искали с помощью социальных сетей. Принять участие в отборе могли все желающие, просто отправив информацию на электронную почту проекта. Американские врачи вместе с украинскими коллегами из Института хирургии Валихновского отбирали пациентов, предпочитая малообеспеченные семьи. Подобные операции в нашей стране стоят от 50 000 до 200 000 гривен, однако для участников проекта они были бесплатными.
 
"Мы приезжаем в Украину не только для того, чтобы лично помочь конкретным детям, проводя операции. Наша миссия глобальная. Нам важно понять, почему частота патологий у детей увеличивается, какие факторы на это влияют, а затем разработать и апробировать профилактические мероприятия ". – продолжает Геннадий Фузайлов.

Напомним, ранее мы рассказывали, к чему приводят трансформации зубов у детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
39-летняя женщина родила 44 ребенка "Обзывают метлой": парень страдает из-за "слишком шикарных волос" В Киеве женщина умерла после липосакции в частной клинике В Днепре спасли бойца, которому пуля пробила глаз: к нему приехала беременная невеста
операция аномалия Ростислав Валихновский заячья губа
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»

Популярные статьи

Сегодня, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Сегодня, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Сегодня, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: Тина Кароль посвятила песню молодоженам

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 18:12Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: смотреть прямую трансляцию

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Новости партнеров

Было лучше? Как сейчас выглядят самые красивые девочки в мире
Было лучше? Как сейчас выглядят самые красивые девочки в мире
Как мужчины убивают своих жен
Как мужчины убивают своих жен
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?
Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь