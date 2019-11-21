Амизон: чтобы вирус не напал на вас

Антивирусное средство для домашней аптечки

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Состав и форма выпуска.

Действующее вещество – амизон (энисамиум йодид). Амизон выпускается в таблетках в дозировке 0,125 г (125 мг) и 0,25 г (250 мг), по 10 или 20 таблеток в пачке.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, повидон, натрия кроскармелоза, кальция стеарат. Оболочка: OPADRY II Clear 85F19250 (полиэтиленгликоль, полисорбат 80, спирт поливиниловый, тальк).

Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы, двояковыпуклые, желтого или желто-зеленого цвета, покрытые оболочкой. На поверхности таблеток-ядер допускается наличие незначительных вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа. Противовирусные средства для системного применения. Противовирусные средства прямого действия. Код ATХ J05 A Х.\

Показания

Амизон это противовирусное средство, производное изоникотиновой кислоты. Эффективно подавляет действие вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ за счет непосредственного ингибирующего влияния на процесс проникновения вирусов через клеточную мембрану. Кроме того, препарат является мощным индуктором выработки эндогенного интерферона.

Применяется для лечения и профилактики таких заболеваний, как:

грипп и респираторные вирусные инфекции;

инфекционный мононуклеоз;

корь, краснуха, ветряная оспа, паротитная инфекция;

феллиноз (болезнь кошачьей царапины);

неспецифическая химиопрофилактика гепатитов А, Е.

В составе комплексной терапии:

вирусной, вирусно-бактериальной и бактериальной пневмонии и ангины;

кожно-суставной формы эризипелоида;

менингита и менингоэнцефалита вирусной этиологии;

герпетической инфекции;

гепатита А, Е;

болевого синдрома при остеохондрозе, грыжах межпозвонковых дисков, артрите, невралгии.

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Противопоказания

Повышенная чувствительность к препаратам йода

Первый триместр беременности

Детям до 6 лет

Наличие аллергических реакций независимо от природы аллергена в анамнезе.

Тяжелые органические поражения печени и почек

Туберкулез

Герпетиформный дерматит Дюринга (синдром Дюринга-Брока)

Манифестный и латентный гипертиреоз;

Автономная аденома щитовидной железы, фокальные и диффузные автономные очаги щитовидной железы.

Геморрагический диатез.

Фармакокинетика

После приема внутрь энисамиум йодид быстро попадает в кровь, максимальная концентрация в крови наблюдается через 2–2,5 ч. Период полувыведения составляет 13,5–14 ч, метаболизируется в печени, быстро выводится из тканей (период полувыведения составляет 2–3 ч). Выводится из организма на 90–95% с мочой в виде метаболитов.

Применение

Амизон принимать внутрь после еды, не разжевывая. Максимальная разовая доза – 1000 мг, суточная – 2000 мг. Рекомендованный курс лечения в зависимости от тяжести и этиологии заболевания – от 5 до 30 дней.

Грипп и другие респираторные вирусные инфекции. Лечение. Взрослым и детям с 12 лет назначают по 250-500 мг 2-4 раза в сутки на протяжении 5-7 дней; детям с 6 до 12 лет назначать по 125 мг 2-3 раза в сутки на протяжении 5-7 дней. Профилактика. Взрослым и детям с 16 лет – по 250 мг в сутки на протяжении 3-5 дней, в дальнейшем – по 250 мг 1 раз в 2-3 суток на протяжении 2-3 недель; детям 6-12 лет – по 125 мг через день на протяжении 2-3 недель; детям с 12 до 16 лет – по 250 мг через день на протяжении 2-3-х недель.

Для лечения кори, краснухи, ветряной оспы взрослым и детям с 16 лет – по 500 мг 3 раза в сутки; детям 6-7 лет – по 125 мг 3 раза в сутки; детям 8-12 лет – по 125 мг 4 раза в сутки; детям 13-14 лет – по 250 мг 3 раза в сутки; детям 14-16 лет – по 250 мг 4 раза в сутки.

Для лечения паротитной инфекции взрослым и детям с 14 лет назначать по 250 мг 4 раза в сутки при средней тяжести заболевания и по 500 мг 3 раза в сутки при тяжелом течении на протяжении 6-7 дней; детям 12-14 лет назначать по 250 мг 3-4 раза в сутки на протяжении 6-7 дней.

В комплексной терапии пневмоний взрослым – по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении 10-15 дней.

В комплексной терапии ангин взрослым – по 250 мг 3-4 раза в сутки на протяжении 5 дней при средней тяжести заболевания; по 500 мг 3-4 раза в сутки на протяжении 7 дней при тяжелом течении заболевания.

Особенности применения

Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с заболеваниями щитовидной железы, особенно при гипертиреозе. Таблетки содержат лактозу, в связи c чем не рекомендуется к применению y пациентов c непереносимости галактозы, недостаточностью фермента лактазы, синдромом нарушения всасывания глюкозы и галактозы.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано применять препарат в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Прием препарата Амизон не влияет на способность управлять автотранспортом или работу с другими механизмами.

Дети. Препарат в данной форме не применять детям до 6 лет.

Побочные эффекты

В отдельных случаях могут возникать легкий отек слизистой оболочки ротовой полости и ощущение горечи во рту, аллергические реакции.

Взаимодействия

Амизон усиливает действие антибактериальных и иммуномодулирующих средств. Целесообразным является сочетание данного препарата с аскорбиновой кислотой и другими витаминами. Также Амизон можно назначать одновременно с применением препаратов рекомбинантного интерферона.

Амизон и алкоголь. Официальная Инструкция к Амизону не запрещает одновременного употребления препарата с этиловым спиртом. Тем не менее, важно учитывать, что Амизон, как и алкоголь, метаболизируется в печени, что ощутимо увеличивает нагрузку на этот жизненно важный орган.

Передозировка

О случаях передозировки Амизоном не сообщалось. Но, при передозировке препарата возможно развитие побочных эффектов, описанных в соответствующем разделе. При их появлении проводят промывание желудка, симптоматическое лечение.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ПАО "Фармак".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74.

Цена. Амизон таблетки по 125 мг №10 от 28 до 50 грн.

Амизон таблетки по 250 мг №10 от 37 до 62 грн.

Амизон таблетки по 250 мг №20 от 55 до 92 грн.

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