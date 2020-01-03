Амизончик: инструкция, показания, способ применения
Противовирусный препарат, применяемый в педиатрической практике
"Амизончик" – противовирусный препарат, применяемый в педиатрической практике. "Амизончик" содержит активный компонент энисамиум йодид – производное изоникотиновой кислоты, угнетающее вирусы гриппа. Энисамиум йодид ингибирует присоединение вирусов к клеткам-мишеням и дальнейшую репликацию вирусов за счет непосредственного влияния на гемаглютинины вирусов гриппа.
"Амизончик" также обладает противовоспалительным, жаропонижающим, интерфероногенным и анальгетическим действием.
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Действующее вещество: амизон (энисамиум йодид); 1 мл сиропа содержит амизона (энисамиума йодида) 10 мг;
Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат, додекагидрат; кислота лимонная, моногидрат; ароматизатор "Тутти-Фрутти"; ароматизатор "Персик"; "желтый закат" FCF (E 110); вода очищенная; сорбита раствор, некристаллизирующийся (Е 420).
Сироп пероральный "Амизончик" выпускается по 100 мл в темных флаконах, в картонную пачку вкладывают 1 флакон и мерную ложку из полимерных материалов.
Основные физико-химические свойства: Сироп. Прозрачная жидкость оранжевого цвета со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа. Противовирусные средства для системного применения. Код ATC J05A Х.
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"Амизончик" применяют в педиатрической практике для лечения пациентов, страдающих острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата и препаратам йода.
- Наличие аллергических реакций независимо от природы аллергена в анамнезе.
- Тяжелые органические поражения печени и почек.
После перорального приема энисамиум йодид быстро попадает в кровь, Максимальная концентрация отмечается через 2–2,5 ч после приема. Период полувыведения составляет 13,5–14 ч. Препарат метаболизируется в печени, но быстро выводится из тканей. Выводится из организма на 90–95% с мочой в виде метаболитов.
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"Амизончик" применяют перорально. Сироп желательно принимать после приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости. Для дозирования сиропа применяют мерное устройство, которое входит в комплект.
Дозы препарата "Амизончик" и продолжительность приема определяет врач.
Обычно дозы подбирают соответственно возрасту:
- Детям 3-4 лет рекомендуют прием 5 мл сиропа "Амизончик" трижды в сутки.
- Детям 4-5 лет рекомендуют прием 6 мл сиропа "Амизончик" трижды в сутки.
- Детям 5-6 лет рекомендуют прием 7 мл сиропа "Амизончик" трижды в сутки.
- Детям старше 6 лет рекомендуется назначать энисамиум йодид в форме таблеток, если ребенок не может проглотить таблетку, рекомендуют прием 12 мл сиропа "Амизончик" дважды или трижды в сутки.
Не следует превышать рекомендованную дозу энисамиума йодида.
Средняя продолжительность курса лечения – 5-7 дней.
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Следует осторожно назначать препарат пациентам с заболеваниями щитовидной железы особенно при гипертиреозе.
Сироп содержит сорбит, поэтому пациентам с редкостной наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Сорбит также может оказывать незначительное слабительное действие.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не предназначен для применения этим категориям пациентов.
Дети. Препарат применяют для лечения детей старше 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не предназначен для применения этим категориям пациентов.
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Амизончик хорошо переносится пациентами, однако нельзя исключать возможность развития такого нежелательного влияния энисамиума йодида.
- На систему пищеварения: горький привкус во рту, сухость слизистой оболочки рта, гиперсаливация, окрашивание языка в желтый цвет, рвота, отек слизистой оболочки рта, боль в эпигастрии, ощущение тяжести в правом подреберье. Кроме того, возможно развитие вздутия живота и диареи.
- На дыхательную систему: чувство жжения в горле, одышка.
- Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, зуд, отек Квинке.
- Другие побочные эффекты: слабость, головокружение, лабильность артериального давления, головная боль.
"Амизончик" при сочетанном применении потенцируют эффект иммуномодулирующих и антибактериальных лекарственных препаратов.
"Амизончик" можно назначать в сочетании с препаратами рекомбинантного интерферона.
Также целесообразным является назначение препарата Амизончик в комплексе с аскорбиновой кислотой и прочими витаминами.
После приема завышенных доз сиропа "Амизончик" у пациентов возможно окрашивание слизистых оболочек в коричневый цвет, а также развитие рвоты, диареи и боли в эпигастрии. При дальнейшем повышении дозы возможно развитие лихорадки, отеков, эритемы, буллезной и угреподобной сыпи.
Специфический антидот энисамиума йодида неизвестен. При передозировке рекомендуется проведение промывания желудка и контроль состояния пациента. В случае развития признаков передозировки проводят соответствующую терапию.
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Срок годности. 2 года. Срок хранения препарата после вскрытия флакона – 90 суток. Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Фармак ОАО (Украина, Киев)
Цена. От 81 до 102 грн.
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