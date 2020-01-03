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Амизончик: инструкция, показания, способ применения

Противовирусный препарат, применяемый в педиатрической практике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Фото: Depositphotos

"Амизончик" – противовирусный препарат, применяемый в педиатрической практике. "Амизончик" содержит активный компонент энисамиум йодид – производное изоникотиновой кислоты, угнетающее вирусы гриппа. Энисамиум йодид ингибирует присоединение вирусов к клеткам-мишеням и дальнейшую репликацию вирусов за счет непосредственного влияния на гемаглютинины вирусов гриппа.

"Амизончик" также обладает противовоспалительным, жаропонижающим, интерфероногенным и анальгетическим действием.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: амизон (энисамиум йодид); 1 мл сиропа содержит амизона (энисамиума йодида) 10 мг;

Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат, додекагидрат; кислота лимонная, моногидрат; ароматизатор "Тутти-Фрутти"; ароматизатор "Персик"; "желтый закат" FCF (E 110); вода очищенная; сорбита раствор, некристаллизирующийся (Е 420).

Сироп пероральный "Амизончик" выпускается по 100 мл в темных флаконах, в картонную пачку вкладывают 1 флакон и мерную ложку из полимерных материалов.

Основные физико-химические свойства: Сироп. Прозрачная жидкость оранжевого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа. Противовирусные средства для системного применения. Код ATC J05A Х.

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Показания

"Амизончик" применяют в педиатрической практике для лечения пациентов, страдающих острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к компонентам препарата и препаратам йода.
  • Наличие аллергических реакций независимо от природы аллергена в анамнезе.
  • Тяжелые органические поражения печени и почек.

Фармакокинетика

После перорального приема энисамиум йодид быстро попадает в кровь, Максимальная концентрация отмечается через 2–2,5 ч после приема. Период полувыведения составляет 13,5–14 ч. Препарат метаболизируется в печени, но быстро выводится из тканей. Выводится из организма на 90–95% с мочой в виде метаболитов.

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Применение

"Амизончик" применяют перорально. Сироп желательно принимать после приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости. Для дозирования сиропа применяют мерное устройство, которое входит в комплект.

Дозы препарата "Амизончик" и продолжительность приема определяет врач.

Обычно дозы подбирают соответственно возрасту:

  • Детям 3-4 лет рекомендуют прием 5 мл сиропа "Амизончик" трижды в сутки.
  • Детям 4-5 лет рекомендуют прием 6 мл сиропа "Амизончик" трижды в сутки.
  • Детям 5-6 лет рекомендуют прием 7 мл сиропа "Амизончик" трижды в сутки.
  • Детям старше 6 лет рекомендуется назначать энисамиум йодид в форме таблеток, если ребенок не может проглотить таблетку, рекомендуют прием 12 мл сиропа "Амизончик" дважды или трижды в сутки.

Не следует превышать рекомендованную дозу энисамиума йодида.

Средняя продолжительность курса лечения – 5-7 дней.

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Особенности применения

Следует осторожно назначать препарат пациентам с заболеваниями щитовидной железы особенно при гипертиреозе.

Сироп содержит сорбит, поэтому пациентам с редкостной наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Сорбит также может оказывать незначительное слабительное действие.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не предназначен для применения этим категориям пациентов.

Дети. Препарат применяют для лечения детей старше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не предназначен для применения этим категориям пациентов.

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Побочные эффекты

Амизончик хорошо переносится пациентами, однако нельзя исключать возможность развития такого нежелательного влияния энисамиума йодида.

  • На систему пищеварения: горький привкус во рту, сухость слизистой оболочки рта, гиперсаливация, окрашивание языка в желтый цвет, рвота, отек слизистой оболочки рта, боль в эпигастрии, ощущение тяжести в правом подреберье. Кроме того, возможно развитие вздутия живота и диареи.
  • На дыхательную систему: чувство жжения в горле, одышка.
  • Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, зуд, отек Квинке.
  • Другие побочные эффекты: слабость, головокружение, лабильность артериального давления, головная боль.

Взаимодействия

"Амизончик" при сочетанном применении потенцируют эффект иммуномодулирующих и антибактериальных лекарственных препаратов.

"Амизончик" можно назначать в сочетании с препаратами рекомбинантного интерферона.

Также целесообразным является назначение препарата Амизончик в комплексе с аскорбиновой кислотой и прочими витаминами.

Передозировка

После приема завышенных доз сиропа "Амизончик" у пациентов возможно окрашивание слизистых оболочек в коричневый цвет, а также развитие рвоты, диареи и боли в эпигастрии. При дальнейшем повышении дозы возможно развитие лихорадки, отеков, эритемы, буллезной и угреподобной сыпи.

Специфический антидот энисамиума йодида неизвестен. При передозировке рекомендуется проведение промывания желудка и контроль состояния пациента. В случае развития признаков передозировки проводят соответствующую терапию.

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Срок годности. 2 года. Срок хранения препарата после вскрытия флакона – 90 суток. Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Фармак ОАО (Украина, Киев)

Цена. От 81 до 102 грн.

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