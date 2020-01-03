Амизончик: инструкция, показания, способ применения

Противовирусный препарат, применяемый в педиатрической практике

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"Амизончик" – противовирусный препарат, применяемый в педиатрической практике. "Амизончик" содержит активный компонент энисамиум йодид – производное изоникотиновой кислоты, угнетающее вирусы гриппа. Энисамиум йодид ингибирует присоединение вирусов к клеткам-мишеням и дальнейшую репликацию вирусов за счет непосредственного влияния на гемаглютинины вирусов гриппа.

"Амизончик" также обладает противовоспалительным, жаропонижающим, интерфероногенным и анальгетическим действием.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: амизон (энисамиум йодид); 1 мл сиропа содержит амизона (энисамиума йодида) 10 мг;

Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат, додекагидрат; кислота лимонная, моногидрат; ароматизатор "Тутти-Фрутти"; ароматизатор "Персик"; "желтый закат" FCF (E 110); вода очищенная; сорбита раствор, некристаллизирующийся (Е 420).

Сироп пероральный "Амизончик" выпускается по 100 мл в темных флаконах, в картонную пачку вкладывают 1 флакон и мерную ложку из полимерных материалов.

Основные физико-химические свойства: Сироп. Прозрачная жидкость оранжевого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа. Противовирусные средства для системного применения. Код ATC J05A Х.

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Показания

"Амизончик" применяют в педиатрической практике для лечения пациентов, страдающих острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и препаратам йода.

Наличие аллергических реакций независимо от природы аллергена в анамнезе.

Тяжелые органические поражения печени и почек.

Фармакокинетика

После перорального приема энисамиум йодид быстро попадает в кровь, Максимальная концентрация отмечается через 2–2,5 ч после приема. Период полувыведения составляет 13,5–14 ч. Препарат метаболизируется в печени, но быстро выводится из тканей. Выводится из организма на 90–95% с мочой в виде метаболитов.

Применение

"Амизончик" применяют перорально. Сироп желательно принимать после приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости. Для дозирования сиропа применяют мерное устройство, которое входит в комплект.

Дозы препарата "Амизончик" и продолжительность приема определяет врач.

Обычно дозы подбирают соответственно возрасту:

Детям 3-4 лет рекомендуют прием 5 мл сиропа "Амизончик" трижды в сутки.

Детям 4-5 лет рекомендуют прием 6 мл сиропа "Амизончик" трижды в сутки.

Детям 5-6 лет рекомендуют прием 7 мл сиропа "Амизончик" трижды в сутки.

Детям старше 6 лет рекомендуется назначать энисамиум йодид в форме таблеток, если ребенок не может проглотить таблетку, рекомендуют прием 12 мл сиропа "Амизончик" дважды или трижды в сутки.

Не следует превышать рекомендованную дозу энисамиума йодида.

Средняя продолжительность курса лечения – 5-7 дней.

Особенности применения

Следует осторожно назначать препарат пациентам с заболеваниями щитовидной железы особенно при гипертиреозе.

Сироп содержит сорбит, поэтому пациентам с редкостной наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Сорбит также может оказывать незначительное слабительное действие.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не предназначен для применения этим категориям пациентов.

Дети. Препарат применяют для лечения детей старше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не предназначен для применения этим категориям пациентов.

Побочные эффекты

Амизончик хорошо переносится пациентами, однако нельзя исключать возможность развития такого нежелательного влияния энисамиума йодида.

На систему пищеварения: горький привкус во рту, сухость слизистой оболочки рта, гиперсаливация, окрашивание языка в желтый цвет, рвота, отек слизистой оболочки рта, боль в эпигастрии, ощущение тяжести в правом подреберье. Кроме того, возможно развитие вздутия живота и диареи.

горький привкус во рту, сухость слизистой оболочки рта, гиперсаливация, окрашивание языка в желтый цвет, рвота, отек слизистой оболочки рта, боль в эпигастрии, ощущение тяжести в правом подреберье. Кроме того, возможно развитие вздутия живота и диареи. На дыхательную систему: чувство жжения в горле, одышка.

чувство жжения в горле, одышка. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, зуд, отек Квинке.

кожная сыпь, крапивница, зуд, отек Квинке. Другие побочные эффекты: слабость, головокружение, лабильность артериального давления, головная боль.

Взаимодействия

"Амизончик" при сочетанном применении потенцируют эффект иммуномодулирующих и антибактериальных лекарственных препаратов.

"Амизончик" можно назначать в сочетании с препаратами рекомбинантного интерферона.

Также целесообразным является назначение препарата Амизончик в комплексе с аскорбиновой кислотой и прочими витаминами.

Передозировка

После приема завышенных доз сиропа "Амизончик" у пациентов возможно окрашивание слизистых оболочек в коричневый цвет, а также развитие рвоты, диареи и боли в эпигастрии. При дальнейшем повышении дозы возможно развитие лихорадки, отеков, эритемы, буллезной и угреподобной сыпи.

Специфический антидот энисамиума йодида неизвестен. При передозировке рекомендуется проведение промывания желудка и контроль состояния пациента. В случае развития признаков передозировки проводят соответствующую терапию.

Срок годности. 2 года. Срок хранения препарата после вскрытия флакона – 90 суток. Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Фармак ОАО (Украина, Киев)

Цена. От 81 до 102 грн.

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