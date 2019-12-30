Анальгин: инструкция, показания, способ применения

Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления

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Анальгин (метамизол натрия) проявляет анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Анальгетический эффект обусловлен ингибицией циклооксигеназы (ЦОГ) и блокировкой синтеза простагландинов из арахидоновой кислоты, участвующих в формировании болевых реакций (брадикинины, простагландины и др.) замедлением проведения экстра и проприоцептивным болевых импульсов в центральной нервной системе, повышением порога возбудимости таламических центров болевой чувствительности и уменьшением реакции структур головного мозга, отвечающих за восприятие боли на внешние раздражители.

Антипиретический эффект обусловлен уменьшением образования и высвобождения из нейтрофилов субстанций, влияющих на теплопродукции. Противовоспалительный эффект связан с угнетением синтеза простагландинов.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит метамизола натриевую соль 500 мг (0,5 г).

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, кальция стеарат.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндричнои формы, с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа. Анальгетики и антипиретики. Метамизол натрия. Код АТС N02B B02.

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Показания

Болевой синдром различного происхождения: головная, зубная боль, невралгия, миалгия, травмы, ожоги, радикулит, миозит, боль во время менструации. Как вспомогательное средство можно применять для уменьшения боли после хирургических и диагностических вмешательств. Гипертермический синдром.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, производных пиразолона.

Изменение состава периферической крови: агранулоцитоз, лейкопения.

Заболевания крови: анемия любой этиологии, цитостатическая или инфекционная нейтропения.

Выраженные изменения функции печени и почек (порфиринового обмена).

Врожденная недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Бронхиальная астма.

Подозрение на острую хирургическую патологию.

Фармакокинетика

При применении внутрь быстро всасывается в ЖКТ. В стенке кишечника гидролизуется с образованием активного метаболита. В неизмененном виде в крови отсутствует. Активный метаболит на 50–60% связывается с белками плазмы крови. Время достижения максимальной концентрации в плазме крови составляет 1–2 ч. Период полувыведения — 2,5 ч. Выводится главным образом почками.

Применение

Применять взрослым и детям старше 14 лет по 250-500 мг (1/2-1 таблетка) 1-2 раза в сутки. Таблетки принимать после еды, не разжевывая, не рассасывать, запивая достаточным количеством воды.

Максимальная суточная доза – 1 г.

Детям в возрасте от 12 до 14 лет – по 250 мг 1-2 раза в сутки.

Анальгин предназначен для симптоматического кратковременного применения. Курс лечения – не более 3 дней.

Если симптомы заболевания не исчезают в течение 3 дней, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего применения препарата.

Особенности применения

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата. Поскольку метамизола натриевая соль имеет противовоспалительные и обезболивающие свойства, она может маскировать признаки инфекции, симптомы неинфекционных заболеваний и осложнений с болевым синдромом, что может усложнить их диагностику. При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Препарат следует применять с осторожностью пациентам:

пожилого возраста – может привести к повышению частоты побочных реакций, особенно со стороны пищеварительного тракта;

с имеющимися аллергическими заболеваниями (в т.ч. поллинозом) или с предшествующей историей этих заболеваний – повышается риск аллергических реакций;

с воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона;

с сердечно-сосудистой недостаточностью;

с хроническим алкоголизмом;

при одновременном применении цитостатических лекарственных средств (только под контролем врача).

Пациентов следует предупредить до начала лечения, что при появлении немотивированного озноба, лихорадки, боли в горле, затрудненного глотания, кровоточивости десен, побледнении кожных покровов, астении, при развитии вагинита или проктита препарат следует немедленно отменить.

Также прием препарата необходимо прекратить при первых высыпаниях на коже и слизистых оболочках. При появлении этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Исключается применение для снятия острой боли в животе (до выяснения причины).

У больных атопической бронхиальной астмой и поллинозами повышен риск развития реакций гиперчувствительности. С осторожностью применять пациентам с анамнестическими указаниями на заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит), при лечении цитостатиками, при хроническом алкоголизме.

Не рекомендуется регулярный длительный прием препарата из-за миелотоксичности метамизола натриевой соли; в случае длительного применения (более 7 суток) необходимо контролировать картину периферической крови (лейкоцитарную формулу).

Применять детям необходимо под постоянным наблюдением врача. В период лечения возможно окрашивание мочи в красный цвет (за счет выделения метаболита), которое не имеет клинического значения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказан в период беременности, особенно в I триместр и в последние 6 нед. Во время лечения следует прекратить кормление грудью, поскольку метамизол натрия проникает в грудное молоко.

Дети. Препарат применять детям с 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. В период лечения не допускается управление транспортными средствами и занятие другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.

Побочные эффекты

С о стороны печени и желчевыводящих путей: гепатит.

и желчевыводящих путей: гепатит. Со стороны почек и мочевыводящих путей: олигурия, анурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, окрашивание мочи в красный цвет.

олигурия, анурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, окрашивание мочи в красный цвет. Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение АД, тахикардия.

снижение АД, тахикардия. Со стороны крови и лимфатической системы: агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, гранулоцитопения.

агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, гранулоцитопения. Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая высыпания на коже и слизистых оболочках, гиперемия кожи, зуд, крапивница, конъюнктивит, отек Квинке; редко — синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, бронхоспастический синдром, анафилактоидные реакции, анафилактический шок.

реакции гиперчувствительности, включая высыпания на коже и слизистых оболочках, гиперемия кожи, зуд, крапивница, конъюнктивит, отек Квинке; редко — синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, бронхоспастический синдром, анафилактоидные реакции, анафилактический шок. Общие нарушения и реакции в месте введения: инфильтраты в месте введения (при в/м введении), гиперемия, отек, локальные высыпания и зуд кожи в месте введения.

Взаимодействия

Одновременное применение Анальгина с другими ненаркотическими анальгетиками может привести к взаимному усилению токсических эффектов.

Трициклические антидепрессанты, противозачаточные средства для приема внутрь и аллопуринол нарушают метаболизм метамизола натрия в печени и повышают его токсичность.

Барбитураты и фенилбутазон ослабляют действие Анальгина.

Анальгин усиливает эффекты алкагольсодержащих напитков.

Рентгеноконтрастные лекарственные средства, коллоидные кровезаменители и пенициллин не должны применяться во время лечения метамизолом натрия.

Метамизол натрия, вытесняя из связи с белком пероральные гипогликемические препараты, непрямые антикоагулянты, глюкокортикостероиды и индометацин, увеличивает их активность.

Одновременное применение Анальгина с циклоспорином снижает уровень последнего в крови.

Тиамазол и сарколизин повышают риск развития лейкопении.

Эффект усиливают кодеин, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, пропранолол (замедляет инактивацию).

Седативные средства и транквилизаторы усиливают обезболивающее действие Анальгина.

Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата.

Анальгин и алкоголь. Не рекомендуется одновременный прием. Анальгин усиливает эффекты алкагольсодержащих напитков.

Передозировка

Симптомы: гипотермия, выраженное снижение артериального давления, тахикардия, дисфагия, ощущение сердцебиения, одышка, шум в ушах, тошнота, рвота, гастралгия/гастрит, боль в желудке, олигурия, анурия, слабость, сонливость, бред, нарушение сознания, судорожный синдром; возможно развитие острого агранулоцитоза, геморрагического синдрома, острой почечной и печеночной недостаточности, паралича дыхательных мышц.

Лечение: отменить прием препарата, вызвать рвоту, зондовое промывание желудка, назначение солевых слабительных, активированного угля. Проведение форсированного диуреза, гемодиализа, ощелачивание крови, симптоматическая терапия, направленная на поддержание жизненно важных функций. При развитии судорожного синдрома внутривенно ввести диазепам и быстродействующие барбитураты.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. Не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

Дарница, ФФ, ЧАО, г. Киев, Украина

Агрофарм, ООО, Киевская обл. г. Ирпень, Украина

Биостимулятор, ОПХФП, ООО, г. Одесса, Украина

Здоровье народу, ХФП, ООО, г. Харьков, Украина

Киевмедпрепарат, ПАО, г. Киев, Украина

Киевский витаминный завод, ПАО, г. Киев, Украина

Красная звезда, ХФЗ, ПАО, г. Харьков, Украина

Лекхим, АО, г. Харьков, Украина

Лубныфарм, ПАО, г. Лубны, Полтавская обл., Украина

Монфарм, ПАО, г. Монастырище, Черкасская обл., Украина

Тернофарм, ООО, г. Тернополь, Украина

Юрия-Фарм, ООО, г. Киев, Украина

Цена. Средняя цена – 8 грн.

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