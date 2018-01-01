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"Ангельская" диета: как похудеть на восемь килограммов за две недели

Обязательно выпивайте стакан за час до еды или спустя час после

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Диета «ангелов». Фото: Depositphotos
Диета «ангелов». Фото: Depositphotos

"Ангельская" диета длится 13 дней. За это время метаболизм вашего организма ускорится и вы начнете стремительно худеть. Фишка в том, что вы семь дней питаетесь по опреденной схеме, а потом повторяете блюда из первых шести. Плюс в это время нужно полностью отказаться от соли, сахара и алкоголя. Салаты рекомендуется заправлять оливковым маслом (не более одной столовой ложки), но лучше и его заменить лимонным соком. И не забывайте пить чистую воду комнатной температуры — 2−2,5 литра в день минимум. Обязательно выпивайте стакан за час до еды или спустя час после. Кстати, вода отлично заглушает чувство голода, которое наверняка будет возникать в первые дни диеты.

Примерный рацион на неделю

  • День первый

Завтрак: чашка черного кофе или зеленого чая.
Перекус: одно яблоко (или любой другой фрукт).
Обед: два яйца вкрутую, салат из зелени и одного помидора, две картофелины в мундире.
Ужин: большой говяжий стейк на гриле и зеленый салат.

  • День второй

Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или чай, цельнозерновой тост.
Перекус: одно зеленое яблоко.
Обед: большой говяжий стейк, зеленый салат, один свежий помидор, чашка зеленого чая.
Ужин: овощной суп (одна тарелка).

  • День третий

Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или чай, цельнозерновой тост.
Перекус: стакан натурального, обезжиренного йогурта.
Обед: большой стейк, зеленый салат, стакан любого свежевыжатого сока.
Ужин: два яйца вкрутую и два ломтика нежирной ветчины.

  • День четвертый

Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или чай, цельнозерновой тост.
Перекус: горсть орехов (грецких или миндаля).
Обед: большой мясной стейк на гриле, зеленый салат, чашка зеленого чая.
Ужин: два яйца вкрутую и два ломтика ветчины.

  • День пятый

Завтрак: одна тертая сырая морковь с соком половины лимона.
Перекус: один банан.
Обед: рыба на гриле, один большой свежий помидор, чашка черного кофе без добавок.
Ужин: мясной стейк, зеленый салат, стакан свежевыжатого фруктового сока.

  • День шестой

Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или зеленый чай.
Перекус: стакан натурального йогурта и один банан.
Обед: куриная грудка, зеленый салат, чашка черного кофе без добавок.
Ужин: мясной стейк и зеленый салат.

  • День седьмой

Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или зеленый чай.
Перекус: один банан.
Обед: мясной стейк и зеленый салат.
Ужин: зеленый салат и несколько ломтиков твердого сыра.

Результат после такой диеты впечатляет: почти за две недели можно избавиться от 4−8 килограммов (тут все индивидуально). Выходить из этой "ан

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Источник: cosmo.ru
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