"Ангельская" диета: как похудеть на восемь килограммов за две недели

Обязательно выпивайте стакан за час до еды или спустя час после

Диета «ангелов». Фото: Depositphotos

"Ангельская" диета длится 13 дней. За это время метаболизм вашего организма ускорится и вы начнете стремительно худеть. Фишка в том, что вы семь дней питаетесь по опреденной схеме, а потом повторяете блюда из первых шести. Плюс в это время нужно полностью отказаться от соли, сахара и алкоголя. Салаты рекомендуется заправлять оливковым маслом (не более одной столовой ложки), но лучше и его заменить лимонным соком. И не забывайте пить чистую воду комнатной температуры — 2−2,5 литра в день минимум. Обязательно выпивайте стакан за час до еды или спустя час после. Кстати, вода отлично заглушает чувство голода, которое наверняка будет возникать в первые дни диеты.

Примерный рацион на неделю

День первый

Завтрак: чашка черного кофе или зеленого чая.

Перекус: одно яблоко (или любой другой фрукт).

Обед: два яйца вкрутую, салат из зелени и одного помидора, две картофелины в мундире.

Ужин: большой говяжий стейк на гриле и зеленый салат.

День второй

Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или чай, цельнозерновой тост.

Перекус: одно зеленое яблоко.

Обед: большой говяжий стейк, зеленый салат, один свежий помидор, чашка зеленого чая.

Ужин: овощной суп (одна тарелка).

День третий

Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или чай, цельнозерновой тост.

Перекус: стакан натурального, обезжиренного йогурта.

Обед: большой стейк, зеленый салат, стакан любого свежевыжатого сока.

Ужин: два яйца вкрутую и два ломтика нежирной ветчины.

День четвертый

Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или чай, цельнозерновой тост.

Перекус: горсть орехов (грецких или миндаля).

Обед: большой мясной стейк на гриле, зеленый салат, чашка зеленого чая.

Ужин: два яйца вкрутую и два ломтика ветчины.

День пятый

Завтрак: одна тертая сырая морковь с соком половины лимона.

Перекус: один банан.

Обед: рыба на гриле, один большой свежий помидор, чашка черного кофе без добавок.

Ужин: мясной стейк, зеленый салат, стакан свежевыжатого фруктового сока.

День шестой

Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или зеленый чай.

Перекус: стакан натурального йогурта и один банан.

Обед: куриная грудка, зеленый салат, чашка черного кофе без добавок.

Ужин: мясной стейк и зеленый салат.

День седьмой

Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или зеленый чай.

Перекус: один банан.

Обед: мясной стейк и зеленый салат.

Ужин: зеленый салат и несколько ломтиков твердого сыра.

Результат после такой диеты впечатляет: почти за две недели можно избавиться от 4−8 килограммов (тут все индивидуально). Выходить из этой "ан

Напомним, как очистить организм: 14 продуктов, которые есть на каждой кухне.

Также мы писали, как очистить организм от шлаков: диета на овсяных хлопьях.

Смотрите видео: как можно легко похудеть в пост: советы диетолога.