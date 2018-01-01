"Ангельская" диета: как похудеть на восемь килограммов за две недели
Обязательно выпивайте стакан за час до еды или спустя час после
"Ангельская" диета длится 13 дней. За это время метаболизм вашего организма ускорится и вы начнете стремительно худеть. Фишка в том, что вы семь дней питаетесь по опреденной схеме, а потом повторяете блюда из первых шести. Плюс в это время нужно полностью отказаться от соли, сахара и алкоголя. Салаты рекомендуется заправлять оливковым маслом (не более одной столовой ложки), но лучше и его заменить лимонным соком. И не забывайте пить чистую воду комнатной температуры — 2−2,5 литра в день минимум. Обязательно выпивайте стакан за час до еды или спустя час после. Кстати, вода отлично заглушает чувство голода, которое наверняка будет возникать в первые дни диеты.
Примерный рацион на неделю
- День первый
Завтрак: чашка черного кофе или зеленого чая.
Перекус: одно яблоко (или любой другой фрукт).
Обед: два яйца вкрутую, салат из зелени и одного помидора, две картофелины в мундире.
Ужин: большой говяжий стейк на гриле и зеленый салат.
- День второй
Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или чай, цельнозерновой тост.
Перекус: одно зеленое яблоко.
Обед: большой говяжий стейк, зеленый салат, один свежий помидор, чашка зеленого чая.
Ужин: овощной суп (одна тарелка).
- День третий
Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или чай, цельнозерновой тост.
Перекус: стакан натурального, обезжиренного йогурта.
Обед: большой стейк, зеленый салат, стакан любого свежевыжатого сока.
Ужин: два яйца вкрутую и два ломтика нежирной ветчины.
- День четвертый
Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или чай, цельнозерновой тост.
Перекус: горсть орехов (грецких или миндаля).
Обед: большой мясной стейк на гриле, зеленый салат, чашка зеленого чая.
Ужин: два яйца вкрутую и два ломтика ветчины.
- День пятый
Завтрак: одна тертая сырая морковь с соком половины лимона.
Перекус: один банан.
Обед: рыба на гриле, один большой свежий помидор, чашка черного кофе без добавок.
Ужин: мясной стейк, зеленый салат, стакан свежевыжатого фруктового сока.
- День шестой
Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или зеленый чай.
Перекус: стакан натурального йогурта и один банан.
Обед: куриная грудка, зеленый салат, чашка черного кофе без добавок.
Ужин: мясной стейк и зеленый салат.
- День седьмой
Завтрак: чашка кофе без сахара и молока или зеленый чай.
Перекус: один банан.
Обед: мясной стейк и зеленый салат.
Ужин: зеленый салат и несколько ломтиков твердого сыра.
Результат после такой диеты впечатляет: почти за две недели можно избавиться от 4−8 килограммов (тут все индивидуально). Выходить из этой "ан
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