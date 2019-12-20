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Ангин-Хеель С: инструкция, показания, способ применения

Гомеопатический препарат, который применяется при лечении ангины и обострения хронического тонзиллита

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Фото: Pixabay

Ангин-Хеель С обладает противовоспалительным, антисептическим, дезинтоксикационным действием, основанным на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит: Hydrargirum bicyanatum D8, Phytolacca D4, Apis mellifica D4, Arnica D4 по 30 мг; Hepar sulphuris D6, Dulcamara D4, Belladonna D4 по 60 мг.

Вспомогательные вещества: магния стеарат лактоза моногидрат.

Выпускается по 50 таблеток в полипропиленовой контейнере, в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: круглые, плоские с фаской, от белого до желто-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

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Показания

  • ангина различной этиологии;
  • обострение хронического тонзиллита;
  • тонзиллогенная интоксикация и осложнения, возникшие вследствие хронического тонзиллита (в том числе ревматический миокардит и полиартрит, нефрит)

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, к растениям семейства астровых (сложноцветных).

Фармакокинетика. Для гомеопатических препаратов не определяется.

Применение

Разовая доза взрослым и детям в возрасте с 6 лет — 1 таблетка под язык (до полного рассасывания).

Для применения у детей в возрасте до 6 лет — 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 20 мл (4 чайные ложки) кипяченой воды комнатной температуры. Разовая возрастная доза детям от 1 года до 3 лет — 2 чайные ложки, детям 3–6 лет — 3 чайные ложки (остатки р-ра хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре не более 1 сут).

Принимать 3 р/сут за 15–20 мин до еды или через 1 ч после еды. В случае острого начала заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 мин в течение первых 2 ч. Далее перейти на прием 3 р/сут.

Курс терапии — 1–3 нед.

После выздоровления рекомендуется продолжить прием препарата 2 р/сут еще в течение 3–5 дней для профилактики осложнений.

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Особенности применения

Препарат содержит лактозу, поэтому у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При сохранении симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и женщинам, которые кормят грудью, врач решает индивидуально.

Дети. Препарат рекомендован для применения детям в возрасте от 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Нет данных.

Побочные эффекты

Побочные эффекты в редких случаях после приема препарата может возникнуть слюнотечение, в связи с чем целесообразно увеличить интервал между приёмами или прекратить дальнейший прием препарата.

Взаимодействия

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий – неизвестна. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

Ангин-Хеель С и алкоголь. Лекарство не разрешается принимать вместе с алкалоидами.

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Передозировка. Не отмечалось.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. При температуре от +15°С до +25°С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. "Biologische Heilmittel Heel GmbH", Германия

Цена. От 135 до 170 грн.

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