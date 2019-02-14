Анита Луценко показала лучшее упражнение для пресса: планка-горка

Планка укрепляет мышцы пресса и спины, что благоприятно влияет на осанку

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

На своей странице в Instagram известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко не только публикует личные фотографии, но и делится с поклонниками полезными советами о здоровье и красоте.

Недавно фитнес-тренер раскрыла формулу идеального веса, а теперь лично продемонстрировала, как выполнять упражнение под названием "планка-горка".

Планка – популярное упражнение для всех групп мышц, которое прекрасно подходит для домашних тренировок. Классический, исходный вариант планки – статичный, однако существует множество вариантов, которые на нем основаны, с добавлением динамичных элементов.

В своем Instagram Анита Луценко выложила видео-инструкцию по выполнению планки-горки, упражнения, которое, по ее словам, тренирует мышцы брюшного пресса, спины и, как другие разновидности планки, воздействует на все группы мышц нашего тела.

INSTAGRAM 12 Фев 2019 в 10:47 PST

"Упражнение планка-горка: 20 раз по 3 подхода (работают пресс, спина, руки). Можно чередовать с одним упражнением – приседанием на стул. Перед тренировкой выполните легкую самостоятельную разминку", – подписала видео Анита Луценко.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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