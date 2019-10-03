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Анита Луценко прокомментировала свои отношения с участником "Зважені та щасливі 9"

Николай Ворошнов признался, были ли у них с Анитой отношения после первого сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:48
Анита Луценко
Анита Луценко
Фото: пресс-служба СТБ

В шестом выпуске шоу "Зважені та щасливі", вышедшем сегодня, 3 октября, ведущая 9 сезона Анита Луценко, которая показала, как выглядела 7 лет назад, впервые прокомментировала свои отношения с участником Николаем Ворошновым из команды "красных". В первом сезоне проекта Николаю приписывали роман со звездным тренером.

О счастливых служебных романах смотрите в сюжете:

Во время испытания в шестом выпуске "Зважених" у Коли Ворошнова спросили, были ли у него отношения с Анитой Луценко после первого сезона. На это участник "красной" пары ответил загадочно. "Это останется моей тайной. Моей с Анитой", – сказал Николай.

Анна Богачова и Николай Ворошнов
Анна Богачова и Николай Ворошнов
Фото: пресс-служба СТБ

Позднее, уже во время взвешивания, Ворошнов сам решил продолжить эту тему и попросил ведущую Аниту Луценко прокомментировать их отношения. "Моя бабушка до сих пор думает, что у нас с тобой что-то было", – сказала Анита.

Напомним, что после первого сезона проекта "Зважені та щасливі" ходили слухи о Николае и Аните. Фитнес-тренер добавила: "Коля, были только отжимания и приседания".

Ранее стало известно, кто покинул проект "Зважені та щасливі" в шестом выпуске.

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