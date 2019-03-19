Анита Луценко рассказала, как избавиться от отеков по утрам

Фитнес-тренер рекомендует пересмотреть питьевой режим

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Не слишком приятно вставать по утрам на работу и видеть в отражении в зеркале опухшее лицо. Что нужно сделать, чтобы избавиться от отеков быстро и безо всякого вреда здоровью, рассказала в своем Instagram известный украинский тренер Анита Луценко.

Во-первых, Анита советует наладить питьевой режим в течение дня, выпивая по пять стаканов нехолодной воды.

Если у вас отеки утром после пробуждения, то не пейте воду позднее, чем за 2-3 часа до сна, говорит спортсменка. Кроме этого, обратите внимание сколько соленого вы едите и нет ли у вас недостатка в чистой воде в течении дня.

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А если тренируетесь, то, чем больше потеете, тем больше пейте мелкими глотками.

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"Поливайте себя не менее заботливо, чем заботитесь о политых любимых цветах", – посоветовала подписчикам Луценко.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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