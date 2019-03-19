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Анита Луценко рассказала, как избавиться от отеков по утрам

Фитнес-тренер рекомендует пересмотреть питьевой режим

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Анита Луценко
Анита Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

Не слишком приятно вставать по утрам на работу и видеть в отражении в зеркале опухшее лицо. Что нужно сделать, чтобы избавиться от отеков быстро и безо всякого вреда здоровью, рассказала в своем Instagram известный украинский тренер Анита Луценко.

Во-первых, Анита советует наладить питьевой режим в течение дня, выпивая по пять стаканов нехолодной воды. 

Если у вас отеки утром после пробуждения, то не пейте воду позднее, чем за 2-3 часа до сна, говорит спортсменка. Кроме этого, обратите внимание сколько соленого вы едите и нет ли у вас недостатка в чистой воде в течении дня.

А если тренируетесь, то, чем больше потеете, тем больше пейте мелкими глотками.

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"Поливайте себя не менее заботливо, чем заботитесь о политых любимых цветах", – посоветовала подписчикам Луценко.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

Смотрите видео о самых необычных видах фитнеса:

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Источник: Сегодня
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