Анита Луценко рассказала о пользе упражнений Кегеля

Интимная гимнастика поможет вам укрепить внутреннюю часть бедра

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Слабая внутренняя часть бедра – проблема, которая беспокоит многих женщин. На своей странице в Instagram известный фитнес-тренер Анита Луценко подробно объяснила, как можно подтянуть эти мышцы и какие наиболее распространенные факторы приводят к их дряблости.

"Эта зона напрямую зависит от мышц внутренних – "женских"! Вам нужно ежедневно тренировать мышцы тазового дна, если:

Вы рожали;

Поднимали тяжелое во время беременности (в том числе выполняли фитнес-тренировки, не рассчитанные для беременных);

Приседали со штангой после родов;

Вам более 40 лет;

У вас нет секса 2 раза в неделю", – рассказала тренер.

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Для решения проблемы дряблости внутренней части бедра Анита советует воспользоваться сокращением мышц по методике Кегель.

"50-100 сокращений по методике Кегель. Сократить все, что сможете (кроме ануса) и очень медленно расслабить. При этом значительно подтягивается живот", – описала фитнес-тренер.

При этом Луценко советует обратиться с этим вопросом к гинекологу и не стесняться его спрашивать об этом.

"Недержанием мочи страдают 40% женщин на Земле (я была в шоке, узнав)! Но это решаемо! Кегель или лазерная коррекция. Сначала пробуйте упражнения Кегеля. Не стесняйтесь спрашивать врачей! Хороший гинеколог должен подсказать!" – говорит Луценко.

Конечно же, Анита настоятельно рекомендует не забывать о фитнес-тренировках.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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