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Антибиотики как профилактика коронавируса: Комаровский развеял опасный миф

Почему нельзя принимать антибактериальные лекарства самостоятельно

Анна Педан
Сегодня, 18:14

Многие украинцы, стараясь защититься от коронавируса, начинают самостоятельно принимать антибиотики в профилактических целях. Делать этого ни в коем случае нельзя. Доктор Евгений Комаровский в своем новом ролике на YouTube-канале рассказал, почему самостоятельный прием антибиотиков опасен для жизни.

"Любая попытка лечиться антибиотиками самостоятельно – это неверно. Если у вас нет подготовки на уровне врача. Каждый антибиотик имеет огромное количество характеристик. Например, принимать его до или после еды, как часто, как правильно рассчитать дозы, есть антибиотики, которые убивают бактерии, а есть те, которые не дают им размножаться. Есть антибиотики, которые несовместимы с другими лекарствами. Не разберетесь вы сами по инструкции. Поэтому забудьте о самолечении антибиотиками", – рассказывает Евгений Комаровский.

То, что антибиотики обладают профилактическим эффектом при вирусных заболеваниях, – большой миф. При ослабленном вирусом иммунитете начинают размножаться бактерии. Но убить их всех нельзя даже антибиотиками широкого спектра действия. Например, вы назначили себе антибиотики, которые убили 90% бактерий, живущих в дыхательных путях. Но ведь 10% остались, и они, не имея конкурентов, начинают размножаться активнее.

Принимать антибиотики для профилактики – опасно для жизни
Принимать антибиотики для профилактики – опасно для жизни
Фото: Pixabay

Доказано множеством исследований, что антибиотики, которые применяются профилактически, не уменьшают, а увеличивают вероятность бактериальных осложнений.

"Если вы принимаете, к примеру, ампициллин, который не действует на стафилококк, то увеличиваете риск стафилококковой инфекции. А ее потом будет лечить намного тяжелее", – подытожил доктор Комаровский.

Ранее мы писали: американские ученые пришли к выводу, что дистанция в два метра не защитит от коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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