Антибиотики: какие напитки снижают эффективность лекарств
Для быстрого выздоровления лекарства нужно принимать правильно
Каждый организм по-своему усваивает антибиотики. Это зависит от моторной и секреторной деятельности желудочно-кишечного тракта, осмотического давления и др. Очень важно и то, какую еду предпочитает человек в дни лечения и чем запивает лекарство.
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Под влиянием жирной пищи, к примеру, сильно снижается действие антигельминтных препаратов (пирантел, вормил) и фурадонина (антибиотик, который применяют при инфекциях мочевыводящих путей). Но есть лекарства, которые "любят" жиры и лучше усваиваются при одновременном приеме. Это препараты, в которых действующее вещество метронидазол.
Если вы лечитесь препаратом на основе сульфадиметоксина (антибиотик широкого спектра действия), то откажитесь на время от сладкого. Так как сахар задерживает всасывание лекарства. Во время курса лечения сульфаниламидами (ранавексим, стрептоцид) надо исключить из пищи бобы, томаты, печень, богатые фолиевой и бензойной кислотами. Антибиотики тетрациклинового ряда очень "не любят" копчености.
Основным местом всасывания лекарств является кишечник, поэтому в принципе любая пища всегда мешает этому процессу. И если необходим быстрый эффект, то антибиотики надо принимать либо за час до еды, либо через два часа после нее.
Существенно изменяется усваивание лекарства, если запивать его ягодными или фруктовыми соками, тонизирующими напитками, молоком. Например, кислые соки (особенно грейпфрутовый) значительно снижают терапевтический эффект ампициллина, эритромицина, циклосерина. Поэтому никогда не запивайте антибиотики цитрусовыми соками! Но в то же время, кислые соки усиливают эффект нитрофуранов (фурагин, нифуроксазид).
Молоко мешает нормальному терапевтическому воздействию тетрациклинов, линкомицина гидрохлорида. Если врачом специально не оговорено, чем надо запивать конкретный препарат, то, чтобы не ошибиться, лучше всего пользоваться обыкновенной водой.
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