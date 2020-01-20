Антибиотики: какие напитки снижают эффективность лекарств

Для быстрого выздоровления лекарства нужно принимать правильно

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Каждый организм по-своему ус­ваивает антибиотики. Это зависит от моторной и секреторной деятельно­сти желудочно-кишечного тракта, осмотического давления и др. Очень важно и то, какую еду предпочитает человек в дни лечения и чем запива­ет лекарство.

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Под влиянием жирной пищи, к при­меру, сильно снижается действие антигельминтных препаратов (пирантел, вормил) и фурадонина (антибиотик, который применяют при инфекциях мочевыводящих путей). Но есть лекарства, которые "любят" жиры и лучше усваиваются при одновременном приеме. Это препараты, в которых действующее вещество метронидазол.

Если вы лечитесь препаратом на основе сульфадиметоксина (антибиотик широкого спектра действия), то откажитесь на время от сладкого. Так как сахар задерживает всасыва­ние лекарства. Во время курса лечения сульфаниламидами (ранавексим, стрептоцид) надо исключить из пищи бобы, то­маты, печень, богатые фолиевой и бензойной кислотами. Антибиотики тетрациклинового ряда очень "не любят" копчености.

Основным местом всасывания ле­карств является кишечник, поэтому в принципе любая пища всегда меша­ет этому процессу. И если необхо­дим быстрый эффект, то антибиоти­ки надо принимать либо за час до еды, либо через два часа после нее.

Существенно изменяется усваивание лекарства, если запивать его ягод­ными или фруктовыми соками, то­низирующими напитками, молоком. Например, кислые соки (особенно грейпфрутовый) значительно снижают терапевтический эффект ампициллина, эритромицина, циклосерина. Поэтому никогда не запивайте антибиотики цитрусовыми соками! Но в то же время, кислые соки усиливают эффект нитрофуранов (фурагин, нифуроксазид).

Молоко ме­шает нормальному терапевтическо­му воздействию тетрациклинов, линкомицина гидрохлорида. Если врачом специально не оговорено, чем надо запивать конкретный пре­парат, то, чтобы не ошибиться, луч­ше всего пользоваться обыкновен­ной водой.

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