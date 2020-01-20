Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Антибиотики: какие напитки снижают эффективность лекарств

Для быстрого выздоровления лекарства нужно принимать правильно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:53
Фото: Pixabay

Каждый организм по-своему ус­ваивает антибиотики. Это зависит от моторной и секреторной деятельно­сти желудочно-кишечного тракта, осмотического давления и др. Очень важно и то, какую еду предпочитает человек в дни лечения и чем запива­ет лекарство.

Как распознать фальшивое лекарство? Смотрите в нашем сюжете.

Под влиянием жирной пищи, к при­меру, сильно снижается действие антигельминтных препаратов (пирантел, вормил) и фурадонина (антибиотик, который применяют при инфекциях мочевыводящих путей). Но есть лекарства, которые "любят" жиры и лучше усваиваются при одновременном приеме. Это препараты, в которых действующее вещество метронидазол.

Если вы лечитесь препаратом на основе сульфадиметоксина (антибиотик широкого спектра действия), то откажитесь на время от сладкого. Так как сахар задерживает всасыва­ние лекарства. Во время курса лечения сульфаниламидами (ранавексим, стрептоцид) надо исключить из пищи бобы, то­маты, печень, богатые фолиевой и бензойной кислотами. Антибиотики тетрациклинового ряда очень "не любят" копчености.

Читайте также:
Антибиотики: какие препараты могут вызвать анафилактический шок

Основным местом всасывания ле­карств является кишечник, поэтому в принципе любая пища всегда меша­ет этому процессу. И если необхо­дим быстрый эффект, то антибиоти­ки надо принимать либо за час до еды, либо через два часа после нее.

Существенно изменяется усваивание лекарства, если запивать его ягод­ными или фруктовыми соками, то­низирующими напитками, молоком. Например, кислые соки (особенно грейпфрутовый) значительно снижают терапевтический эффект ампициллина, эритромицина, циклосерина. Поэтому никогда не запивайте антибиотики цитрусовыми соками! Но в то же время, кислые соки усиливают эффект нитрофуранов (фурагин, нифуроксазид).

Молоко ме­шает нормальному терапевтическо­му воздействию тетрациклинов, линкомицина гидрохлорида. Если врачом специально не оговорено, чем надо запивать конкретный пре­парат, то, чтобы не ошибиться, луч­ше всего пользоваться обыкновен­ной водой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лекарства лечение антибиотики
Реклама

Новости партнеров

Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:06Fun

День Соборности Украины 2020: дата и история праздника

Сегодня, 14:07Fun

Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

Сегодня, 11:48Travel

Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

Сегодня, 09:07Fun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 17:22Fun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

Вчера, 15:52Психология

Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака

Вчера, 14:38Fun

19-летняя украинка продала девственность на аукционе: новые фото

Вчера, 13:41Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Вчера, 11:17Events

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

В сети разгорелся скандал из-за Анастасии Заворотнюк: что произошло

Вчера, 08:18Fun

Крещение Гоcподне 2020: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

18 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: красивые смс, открытки и короткие стихи

18 январяТехно

Windows 7 запугивает пользователей страшными уведомлениями

18 январяFun

18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

18 январяEvents

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне 2020

Новости партнеров

Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Хачапури на сковороде: быстро и вкусно
Хачапури на сковороде: быстро и вкусно
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Медики рассказали, какие продукты снижают уровень стресса
Медики рассказали, какие продукты снижают уровень стресса
Лучшие фильмы 2019: рейтинг фильмов, которые стоит посмотреть
Лучшие фильмы 2019: рейтинг фильмов, которые стоит посмотреть
7 животных-актеров, которые покорили наши сердца
7 животных-актеров, которые покорили наши сердца