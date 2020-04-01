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Антицеллюлитный массаж вакуумными банками в домашних условиях: правильная техника выполнения

На каких участках тела делать такой массаж категорически нельзя

Варвара Левская
Сегодня, 12:25

Общенациональный карантин в Украине продолжается уже третью неделю. Из-за того, что закрыты все спа-салоны и различные массажи остались лишь в нашем воображении, есть все же способ поддерживать себя в хорошей физической форме в домашних условиях. Антицеллюлитный массаж вакуумными банками вам в помощь. Мы разобрались, в чем польза такого массажа и какие противопоказания существуют.

Следите также за правильным питанием
Следите также за правильным питанием
Фото: Pexels

В чем польза антицеллюлитного массажа вакуумными банками:

  • подтягивает кожу и делает ее упругой;
  • стимулирует лимфоотток, ускоряя тем самым вывод токсинов и жидкости из тканей;
  • улучшает кровообращение;
  • снимает усталость и напряжение мышц после занятий спортом;
  • делает кожу гладкой, эластичной.

Противопоказания антицеллюлитного массажа вакуумными банками:

  1. Варикозная болезнь
  2. Высокая температура
  3. Менструация
  4. Сахарный диабет
  5. Болезнь сердца
  6. Повышенное давление

Перед использованием такого вида массажа рекомендуется посоветоваться со специалистом, чтобы избежать каких-либо негативных последствий.

Что во время карантина можно сделать впервые в жизни – смотрите видео:

Что необходимо для антицеллюлитного массажа вакуумными банками:

  • Силиконовые банки
  • Масло
  • Антицеллюлитный крем

Как правильно делать антицеллюлитный массаж вакуумными банками дома

1. Нанесите масло на проблемные области, которые будете массировать. Начинать вакуумный массаж необходимо с ручного, чтобы разогреть поверхность кожи и уменьшить болевые ощущения от использования банок.

2. Сожмите банку в руках, выдавив из нее воздух, и приложите к коже. После того, как банка прилипнет к телу, выполните легкие движения по направлению лимфотока снизу вверх. Движения могут быть как по прямой, так и по кругу.

Как правильно делать вакуумный массаж
Как правильно делать вакуумный массаж
Фото: Pixabay

3. Во время массажа не задерживайтесь на одном месте долго – не дольше нескольких секунд, иначе на коже может появится синяк.

4. Выполняя вакуумный массаж на бедрах, избегайте зоны пазухи и внутренней части бедра, которая находится к ним очень близко. Избегать также стоит подколенной впадины. Делая массаж живота банками, также стоит быть максимально аккуратными, выполняя только круговые движения и строго по часовой стрелке, ведь там находится жизненно важные органы.

Нельзя делать баночный массаж под коленями
Нельзя делать баночный массаж под коленями
Фото: Pexels

5. Выполнять антицеллюлитный массаж вакуумными банками необходимо в течение 15 минут не более. При этом курс такого массажа должен составлять от 10 до 20 процедур, которые необходимо выполнять через день.

Ранее мы выясняли, все про антицеллюлитный массаж в домашних условиях: основные правила и методы.

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Источник: Сегодня
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