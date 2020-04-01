Антицеллюлитный массаж вакуумными банками в домашних условиях: правильная техника выполнения
На каких участках тела делать такой массаж категорически нельзя
Общенациональный карантин в Украине продолжается уже третью неделю. Из-за того, что закрыты все спа-салоны и различные массажи остались лишь в нашем воображении, есть все же способ поддерживать себя в хорошей физической форме в домашних условиях. Антицеллюлитный массаж вакуумными банками вам в помощь. Мы разобрались, в чем польза такого массажа и какие противопоказания существуют.
В чем польза антицеллюлитного массажа вакуумными банками:
- подтягивает кожу и делает ее упругой;
- стимулирует лимфоотток, ускоряя тем самым вывод токсинов и жидкости из тканей;
- улучшает кровообращение;
- снимает усталость и напряжение мышц после занятий спортом;
- делает кожу гладкой, эластичной.
Противопоказания антицеллюлитного массажа вакуумными банками:
- Варикозная болезнь
- Высокая температура
- Менструация
- Сахарный диабет
- Болезнь сердца
- Повышенное давление
Перед использованием такого вида массажа рекомендуется посоветоваться со специалистом, чтобы избежать каких-либо негативных последствий.
Что во время карантина можно сделать впервые в жизни – смотрите видео:
Что необходимо для антицеллюлитного массажа вакуумными банками:
- Силиконовые банки
- Масло
- Антицеллюлитный крем
Как правильно делать антицеллюлитный массаж вакуумными банками дома
1. Нанесите масло на проблемные области, которые будете массировать. Начинать вакуумный массаж необходимо с ручного, чтобы разогреть поверхность кожи и уменьшить болевые ощущения от использования банок.
2. Сожмите банку в руках, выдавив из нее воздух, и приложите к коже. После того, как банка прилипнет к телу, выполните легкие движения по направлению лимфотока снизу вверх. Движения могут быть как по прямой, так и по кругу.
3. Во время массажа не задерживайтесь на одном месте долго – не дольше нескольких секунд, иначе на коже может появится синяк.
4. Выполняя вакуумный массаж на бедрах, избегайте зоны пазухи и внутренней части бедра, которая находится к ним очень близко. Избегать также стоит подколенной впадины. Делая массаж живота банками, также стоит быть максимально аккуратными, выполняя только круговые движения и строго по часовой стрелке, ведь там находится жизненно важные органы.
5. Выполнять антицеллюлитный массаж вакуумными банками необходимо в течение 15 минут не более. При этом курс такого массажа должен составлять от 10 до 20 процедур, которые необходимо выполнять через день.
Ранее мы выясняли, все про антицеллюлитный массаж в домашних условиях: основные правила и методы.
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