Астения: что делать, если постоянно ощущается усталость

По каким симптомам можно определить синдром сгорания

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Долгое время диагноз "астения" не существовал. Начал "звучать" он в нашей стране только в 80–90-х годах прошлого века. Хотя многие уже давно хорошо знакомы с этим заболеванием. Другие его названия — синдром менеджера, синдром сгорания, синдром хронической усталости, болезнь активных людей.

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Одно из первых проявлений — длительная постоянная усталость, которая не проходит даже после продолжительного отдыха. Иногда усталость длится неделями, месяцами, концентрация внимания резко падает, наступает слабость даже после минимальных физических и умственных нагрузок, ощущение постоянной нехватки сил, появ­ляется эмоциональная неустойчивость, раздражительность, одолевает бессонница.

У ряда людей синдром хронической усталости может проявляться и другими самыми разнообразными жалобами: головными болями, головокружением, небольшими повышениями температуры, болями в сердце, сильным сердцебиением, изменениями артериального давления, немотивированным страхом, периодической депрессией.

На фоне хронической усталости существенно падает иммунитет, что ведет к простудным заболеваниям, инфекциям. Начало болезни может быть, как постепенным, так и острым, напоминая банальный грипп (недаром заболевание еще называли "гриппом молодых карьеристов"). Только в отличие от него, слабость при синдроме хронической усталости может оставаться на долгие месяцы, складывающиеся в годы.

Одним из основных проявлений астении является гипотония — пониженное давление. Распознать гипотонию не так-то просто, но основным показателем все же является значение давления. Если в состоянии полного покоя на протяжении длительного времени уровень артериального давления ниже 100/60, то стоит провериться на предмет гипотонической болезни. Также при подозрениях на этот диагноз не лишним будет сдать анализ крови на гемоглобин.

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