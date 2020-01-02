Атоксил: инструкция, показания, способ применения
Энтеросорбент с выраженным дезинтоксикационным и противомикробным действием
Атоксил – энтеросорбент с выраженными сорбционными свойствами, проявляет дезинтоксикационное, противомикробное и ранозаживляющее действие. Адсорбирует из пищеварительного тракта и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различного происхождения, в том числе пищевые и бактериальные аллергены, микробные эндотоксины и другие ядовитые вещества, токсичные продукты, образующиеся в процессе гниения белков в кишечнике.
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Способствует транспортировке из внутренней среды организма (кровь, лимфа, интерстиций) в пищеварительный тракт за счет концентрационных и осмотических градиентов различных токсических продуктов, в том числе средних молекул, олигопептидов, аминов и других веществ с последующим выведением из организма.
Действующее вещество: 1 флакон содержит 10,0 г кремния диоксида (высокодисперсного)
1 пакет-саше содержит 2,0 г кремния диоксида (высокодисперсного).
Выпускается во флаконах и пакетах-саше.
По 10 г порошка в пластиковых флаконах, по 1 флакону в пачке из картона.
По 2 г порошка в пакетах-саше, по 20 пакетов-саше в пачке из картона.
Основные физико-химические свойства: легкий аморфный порошок без вкуса и запаха белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа. Энтеросорбенты. Код АТС А07В С.
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Атоксил назначают принимать в таких случаях:
- острые кишечные заболевания с диарейным синдромом (например, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции);
- проводится комплексная терапия гепатитов типов А и В;
- требуется лечение гнойных ран, а также трофических язв или ожогов (данный препарат применяется внешне).
- повышенная чувствительность к кремния диоксида;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- язвы и эрозии кишечника;
- непроходимость кишечника.
Фармакокинетика. Препарат практически не всасывается в кишечнике.
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Применение внутрь. Дозирование для взрослых и детей.
В виде суспензии назначать только внутрь: содержимое 1-2 пакетов-саше (по весу это где-то в приделах 2-4 г) тщательно размешать в 50-100 мл (1/4-1/2 стакана) нейтральной негазированной или охлажденной кипяченой воды до образования однородной суспензии.
Либо, если же это флакон с содержимым, то его открыть, к порошку добавить нейтральную негазированную или охлажденную кипяченую воду до метки 250 мл, и хорошенько перемешать до образования однородной суспензии.
Суточная доза для взрослых и детей 7 лет составляет 12 г, если же это очень необходимо (критические случаи) суточную дозу можно до 24 г.
Для деток в возрастном диапазоне 1 — 7 лет суточная доза колеблется в пределах 150-200 мг на 1 кг m тела. Необходимо суточную дозу разбить на 3-4 препарата приема. Максимальная разовая доза не должна быть выше 1/2 суточной дозы.
Образовавшуюся водную суспензию препарата принимают внутрь за 1 ч до еды или до приема других сочетанно принимающих лекарственных средств.
Если же кишечное заболевание возникло остро, то дозу для взрослых и детей 7 лет целесообразно начинать сразу же с максимальной разовой дозы, а это 7 г, препарат принимать 2-3 раза в сутки. Если больной не может принимать энтеросорбент самостоятельно, суспензию Атоксила следует ввести в желудок через зонд.
При острых кишечных заболеваниях курс лечения составляет 3-5 сут. В тяжелых случаях период лечения может быть продлен до 10-15 дней.
Курс лечения вирусных гепатитов зависит от тяжести заболевания и составляет в диапазоне 7-10 дней.
Применение наружное. Рану очистить, после этой процедуры нанести порошок слоем 3-5 мм и закрыть сухой асептической повязкой. Повязки на ране менять каждые сутки до тех пор, пока рана полностью не очистится.
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Внимание! Употребление сухого порошка внутрь запрещено!
Во время комплексной терапии, при сочетании с другими препаратами Атоксил следует принимать за 1ч до приема других лекарственных средств, которые применяются перорально, в связи с их возможностью абсорбцию и, как результат — снижение эффективности принимаемых сочетанно препаратов.
Применение в период беременности или кормления грудью. В связи с отсутствием данных о применении Атоксила в периоды, когда женщина ждет ребенка или уже кормит его грудью применение препарата не рекомендуется (так как отсутствуют данные по его применению).
Дети. Не назначать детям в возрасте 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.
Побочные эффекты. Препарат зачастую неплохо переносится. Очень в редких случаях возможно возникновение запора.
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При одновременном применении Атоксила с ацетилсалициловой кислотой усиливались процессы дезагрегации тромбоцитов.
В комплексной терапии с никотиновой кислотой и симвастатином Атоксил проявляет синергическое действие – способствует снижению уровня атерогенных фракций липидного спектра крови и повышению уровня холестерина липопротеинов высокой плотности.
Применение Атоксила при интракорпоральных сорбционной детоксикации в сочетании со стандартными растворами антисептиков (фурацилин, бифуран, трифуран, хлоргексидина биглюконат) повышает эффективность лечения гнойно-воспалительных заболеваний.
Атоксил и алкоголь. Атоксил может использоваться как дезинтоксикационное средство при алкогольной интоксикации.
Передозировка. О случаях передозировки информации не поступало.
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Срок годности. 3 года.
Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Готовую суспензию хранить в плотно закрытом флаконе при температуре от 2 до 8 °С, не более 32 ч.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. ООО "Орисил-Фарм", Украина, 79008, г. Львов, ул. Леси Украинки, 43/11а.
Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. ООО "Орисил-Фарм", Украина, 77300, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Заводская, 1Б.
Цена. За 1 флакон от 32 до 36 грн. За упаковку пакетов-саше №20 от 189 до 225 грн.
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