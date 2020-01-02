Атоксил: инструкция, показания, способ применения

Энтеросорбент с выраженным дезинтоксикационным и противомикробным действием

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Атоксил – энтеросорбент с выраженными сорбционными свойствами, проявляет дезинтоксикационное, противомикробное и ранозаживляющее действие. Адсорбирует из пищеварительного тракта и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различного происхождения, в том числе пищевые и бактериальные аллергены, микробные эндотоксины и другие ядовитые вещества, токсичные продукты, образующиеся в процессе гниения белков в кишечнике.

Способствует транспортировке из внутренней среды организма (кровь, лимфа, интерстиций) в пищеварительный тракт за счет концентрационных и осмотических градиентов различных токсических продуктов, в том числе средних молекул, олигопептидов, аминов и других веществ с последующим выведением из организма.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 флакон содержит 10,0 г кремния диоксида (высокодисперсного)

1 пакет-саше содержит 2,0 г кремния диоксида (высокодисперсного).

Выпускается во флаконах и пакетах-саше.

По 10 г порошка в пластиковых флаконах, по 1 флакону в пачке из картона.

По 2 г порошка в пакетах-саше, по 20 пакетов-саше в пачке из картона.

Основные физико-химические свойства: легкий аморфный порошок без вкуса и запаха белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Энтеросорбенты. Код АТС А07В С.

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Показания

Атоксил назначают принимать в таких случаях:

острые кишечные заболевания с диарейным синдромом (например, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции);

проводится комплексная терапия гепатитов типов А и В;

требуется лечение гнойных ран, а также трофических язв или ожогов (данный препарат применяется внешне).

Противопоказания

повышенная чувствительность к кремния диоксида;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;

язвы и эрозии кишечника;

непроходимость кишечника.

Фармакокинетика. Препарат практически не всасывается в кишечнике.

Применение

Применение внутрь. Дозирование для взрослых и детей.

В виде суспензии назначать только внутрь: содержимое 1-2 пакетов-саше (по весу это где-то в приделах 2-4 г) тщательно размешать в 50-100 мл (1/4-1/2 стакана) нейтральной негазированной или охлажденной кипяченой воды до образования однородной суспензии.

Либо, если же это флакон с содержимым, то его открыть, к порошку добавить нейтральную негазированную или охлажденную кипяченую воду до метки 250 мл, и хорошенько перемешать до образования однородной суспензии.

Суточная доза для взрослых и детей 7 лет составляет 12 г, если же это очень необходимо (критические случаи) суточную дозу можно до 24 г.

Для деток в возрастном диапазоне 1 — 7 лет суточная доза колеблется в пределах 150-200 мг на 1 кг m тела. Необходимо суточную дозу разбить на 3-4 препарата приема. Максимальная разовая доза не должна быть выше 1/2 суточной дозы.

Образовавшуюся водную суспензию препарата принимают внутрь за 1 ч до еды или до приема других сочетанно принимающих лекарственных средств.

Если же кишечное заболевание возникло остро, то дозу для взрослых и детей 7 лет целесообразно начинать сразу же с максимальной разовой дозы, а это 7 г, препарат принимать 2-3 раза в сутки. Если больной не может принимать энтеросорбент самостоятельно, суспензию Атоксила следует ввести в желудок через зонд.

При острых кишечных заболеваниях курс лечения составляет 3-5 сут. В тяжелых случаях период лечения может быть продлен до 10-15 дней.

Курс лечения вирусных гепатитов зависит от тяжести заболевания и составляет в диапазоне 7-10 дней.

Применение наружное. Рану очистить, после этой процедуры нанести порошок слоем 3-5 мм и закрыть сухой асептической повязкой. Повязки на ране менять каждые сутки до тех пор, пока рана полностью не очистится.

Особенности применения

Внимание! Употребление сухого порошка внутрь запрещено!

Во время комплексной терапии, при сочетании с другими препаратами Атоксил следует принимать за 1ч до приема других лекарственных средств, которые применяются перорально, в связи с их возможностью абсорбцию и, как результат — снижение эффективности принимаемых сочетанно препаратов.

Применение в период беременности или кормления грудью. В связи с отсутствием данных о применении Атоксила в периоды, когда женщина ждет ребенка или уже кормит его грудью применение препарата не рекомендуется (так как отсутствуют данные по его применению).

Дети. Не назначать детям в возрасте 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты. Препарат зачастую неплохо переносится. Очень в редких случаях возможно возникновение запора.

Взаимодействия

При одновременном применении Атоксила с ацетилсалициловой кислотой усиливались процессы дезагрегации тромбоцитов.

В комплексной терапии с никотиновой кислотой и симвастатином Атоксил проявляет синергическое действие – способствует снижению уровня атерогенных фракций липидного спектра крови и повышению уровня холестерина липопротеинов высокой плотности.

Применение Атоксила при интракорпоральных сорбционной детоксикации в сочетании со стандартными растворами антисептиков (фурацилин, бифуран, трифуран, хлоргексидина биглюконат) повышает эффективность лечения гнойно-воспалительных заболеваний.

Атоксил и алкоголь. Атоксил может использоваться как дезинтоксикационное средство при алкогольной интоксикации.

Передозировка. О случаях передозировки информации не поступало.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Готовую суспензию хранить в плотно закрытом флаконе при температуре от 2 до 8 °С, не более 32 ч.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ООО "Орисил-Фарм", Украина, 79008, г. Львов, ул. Леси Украинки, 43/11а.

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. ООО "Орисил-Фарм", Украина, 77300, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Заводская, 1Б.

Цена. За 1 флакон от 32 до 36 грн. За упаковку пакетов-саше №20 от 189 до 225 грн.

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