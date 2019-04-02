Аутизм у ребенка: как его распознать
Сегодня День распространения информации о проблеме аутизма
2 апреля – Всемирный День распространения информации об аутизме. По статистике, каждый 88-й ребенок имеет расстройства аутического спектра. Знак поддержки таких детей – разноцветная лента с пазлами.
Что такое аутизм
Аутизм – это диагноз, с которым сложно жить в обществе. Люди с аутизмом боятся окружающих, новых знакомых и перемен. Для аутистов стресс даже тогда, когда к ним прикасаются или просто обращаются.
В Украине количество детей с диагнозом аутизм ежегодно увеличивается на треть. Точной причины возникновения расстройства ученые пока не нашли. Известно лишь, что аутизмом страдают в четыре раза чаще мальчики. Чтобы как можно раньше распознать аутизм у ребенка, нужно замечать ранние маркеры расстройства, объясняют психологи.
Первые признаки аутизма обычно следующие:
- Неумение находить общий язык с людьми;
- Использование игрушек не по назначению;
- Гиперчувствительность к звукам;
- Страсть к упорядочиванию предметов;
- Отсутствие реакции на посторонние звуки;
- Отсутствие речи либо ее слабое развитие;
- Гиперативность либо гиперпасивность;
- Смех или плач без причин;
- Неумение подстраиваться под изменения (например, сидеть с другой стороны стола, не на своем стуле и пр.);
- Неадекватное отношение к предметам;
- Неосознание опасных ситуаций.
Что делать, если у вашего ребенка аутизм
Во многих странах аутизм не является проблемой и не вызывает осуждения в обществе. И если у ребенка диагностировали РАС, то благодаря четкой работе специалистов родители знают, что и как им делать дальше. В настоящее время в Украине нет четкой системы, как выявлять расстройство аутистического спектра, и нередко у детей до трех лет не могут его диагностировать.
Если у вашего ребенка аутизм, выполните следующее:
- Пройдите тест и обратитесь в ближайшую службу ранней помощи;
- Добейтесь постановки точного медицинского диагноза;
- Обратитесь за психологической помощью для всех членов семьи;
- Постарайтесь наладить контакт с особым ребенком. Для этого стоит проконсультироваться со специалистом;
- Выберите детский сад или школу, где есть сильная психолого-педагогическая служба;
- Если в этом есть необходимость, оформите инвалидность, чтобы получать денежную помощь.
Напомним, ранее ученые обнаружили связь между алюминием и аутизмом. Специалисты также научились определять аутизм по анализам мочи и крови.
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