Авитаминоз: что делать, если не хватает витаминов

В преддверии весны многие испытывают дефицит витаминов

Авитаминоз может возникнуть как у взрослых, так и у детей Фото: freepik.com

Все витамины, за исключением витамина D, организм самостоятельно синтезировать не способен и может получать их только с пищей. Именно поэтому адекватное количество витаминов в рационе очень важно, а дефицит их – авитаминоз – может привести к достаточно неприятным последствиям для здоровья и даже вызвать ряд заболеваний.

Что такое авитаминоз

Фактически авитаминоз – это любое заболевание, спровоцированное хроническим или длительным дефицитом какого-либо витамина либо нарушением нормального процесса пищеварения, в результате которого организм не способен расщеплять продукты питания и нормально усваивать витамины. Чаще всего причиной авитаминоза становится неправильное питание – слишком малое содержание в рационе продуктов, богатых витаминами (например, овощей и фруктов, употребление которых человеком зачастую уменьшается в зимний период). Впрочем, потенциально спровоцировать авитаминоз могут и нарушения обмена веществ, в особенности у маленьких детей и людей пожилого возраста.

Чем опасен авитаминоз

Дефицит витамина А: нехватка в рационе молока и молочных продуктов может спровоцировать дефицит витамина А, последствия которого чаще всего проявляются повышенной сухостью кожи и волос, ломкостью ногтей. Впрочем, авитаминоз может привести и к более неприятным последствиям – например, вызвать ночную слепоту. А нехватка бета-каротина (про-витамина А), который содержится в моркови и зеленых овощах, повышает риск развития некоторых видов рака.

Дефицит витаминов группы B: авитаминоз, вызванный нехваткой витаминов B1, B2, B3 и B6, может привести к ухудшению здоровья кожи (зуду, шелушению, сухости кожи), нарушениям пищеварения (в частности, диарее и утрате аппетита), вызвать судороги. А дефицит витамина B12, явление достаточно редкое и наблюдающееся, в основном, у людей, придерживающихся строгих правил вегетарианства и людей пожилого возраста, может привести к анемии и повреждениям нервной системы.

Дефицит витамина С: одно из самых неприятных последствий авитаминоза, вызванного нехваткой витамина С – цинга, болезнь десен, для которой характерны кровоточивость, воспаление десен и постепенное разрушение зубов. Одно из самых изученных последствий авитаминоза, цинга, "болезнь моряков", была известна еще в тринадцатом веке. Чтобы избежать нарушения синтеза коллагена, вызванного авитаминозом, необходимо употреблять не менее сорока миллиграммов витамина С (аскорбиновой кислоты) в день.

Дефицит витамина D: витамин D – единственный витамин, который синтезируется в организме человека под воздействием ультрафиолета, поэтому авитаминоз, вызванный нехваткой витамина D – явление достаточно редкое. Дефицит витамина D, содержащегося, в том числе, в яичном желтке и молоке, может спровоцировать остеопороз у взрослых и рахит у детей.

Дефицит витамина Е: особенно опасен авитаминоз, вызванный нехваткой витамина Е, для беременных женщин – в этом случае дефицит витаминов может спровоцировать преждевременные роды, недоразвитость и слишком малый вес новорожденного, врожденные дефекты нервной системы.

Как предотвратить авитаминоз

Ответ на этот вопрос, казалось бы, очень прост – чтобы предотвратить неприятные последствия авитаминоза, нужно всего лишь позаботиться о том, чтобы в ежедневном рационе было достаточно различных витаминов. Тем не менее, профилактика авитаминоза далеко не так проста, как кажется – ведь потребность организма в некоторых витаминах настолько высока, что употреблять их нужно ежедневно, а в других – незначительна.

Для профилактики авитаминоза ежедневно необходимо употреблять только водорастворимые витамины – то есть витамин С и витамины группы B. А жирорастворимые витамины – витамины А, E, K – требуются организму в гораздо меньшем количестве. В некоторых случаях, впрочем, одного только сбалансированного рациона недостаточно, чтобы удовлетворить потребность организма в каких-либо витаминах – для этого и существуют различные мультивитаминные добавки.

Злоупотреблять витаминами для того, чтобы избежать последствий авитаминоза, также не стоит – избыток витаминов (в особенности жирорастворимых, которые задерживаются в организме на более долгий срок) может вызвать отравление.

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