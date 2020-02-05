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Бактериофаги: зачем нужны "добрые" вирусы

Почему сейчас все чаще стали вспоминать о том, что вирусы могут победить бактерии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:37
Бактериофаги могут победить практически любые бактерии
Бактериофаги могут победить практически любые бактерии
Фото: Pixabay

Еще в ХІХ веке ученые обнаружили, что некоторые вирусы способны уничтожать бактерии. В 1917 году француз Д’Эррель обобщил эти работы и назвал "добрые" вирусы бактериофагами (от греческого "пожирать"). В 1921 году стафилококковый бактериофаг впервые был успешно использован для лечения заболеваний кожи. Подробнее о бактериофагах расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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Но триумфальному воцарению бактериофагов в арсенале врачей всех специальностей помешало появление антибиотиков. Они действовали заметно быстрее, хотя вместе с вредоносными бактериями убивали и полезные. Поэтому показаны антибиотики не всем и не всегда, а для грудных детей могут быть и вовсе опасны. Но еще хуже, что болезнетворные бактерии (в отличие от нужных) всего за 30–35 лет применения антибиотиков стали приобретать к ним просто исключительную устойчивость. И сейчас врачи бьют тревогу, так как из-за неправильных назначений или самолечения, многие антибиотики просто не действуют. Поэтому сейчас все чаще стали вспоминать про бактериофаги.

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Как работает бактериофаг

Едва ли не основной особенностью любого вируса является его неспособность размножаться вне клетки. Причем не всякой, а строго определенной. Бактериофаги — не исключение. Как же вирусы находят подходящих для себя бактерий?

Прежде всего, вирус подбирается к клетке бактерии, находит рецептор и сравнивает свою РНК с РНК ее рецептора (это называется "транскрипция"). Если структуры соответствуют — бактериофаг либо впрыснет свою "генетическую матрицу" через плазматическую мембрану, либо вообще будет полностью захвачен клеткой (адсорбция). Дальше вирус начинает созревать в бактерии. После чего он попадет либо в цитоплазму клетки, либо в ядро.

Дальше бактериофаг может перейти в неактивное состояние, влиться в состав клетки и производить потомство до тех пор, пока клетка не окажется в неблагоприятном состоянии. После чего вирус активизируется и, разрывая клеточную мембрану, выходит на свободу. Бактерия при этом уничтожается.

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Если же бактериальная клетка успеет "опознать врага", то ее же защитные системы запустят апоптоз — программируемую самоликвидацию. Бактериофаги при этом обычно остаются целыми и невредимыми и следуют к другим целям.

Когда же в организме не остается ни одной подходящей бактерии, то ее "личный вирус" гибнет, так как никакие другие объекты ему не подходят.

Плюсы бактериофагов

Для всех бактериофагов (найденных, кстати, для большинства бактерий, в том числе патогенных и сапрофитных) можно выделить такие общие характеристики:

  • Живут в организме от 3 до 7 суток, хотя основная "вирусная масса" покидает организм в течение 6–8 час.
  • Легко усваиваются (после приема внутрь первые следы препарата в моче обнаруживаются уже через 2 часа).
  • Начинают действовать через 2–4 часа после введения.
  • Могут применяться с другими препаратами (в частности с антибиотиками). Это позволяет "убить двух зайцев": усилить действие лекарств и при этом повысить устойчивость организма к побочным эффектам, вызываемым ими.
  • Стимулируют специфический и общий иммунитет организма.
  • Сокращают сроки выздоровления.
  • Безопасны для взрослых и детей (даже грудных), так как противопоказаний при применении не имеют.

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Эти особенности позволяют применять препараты бактериофагов при инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов мочеполовой системы, систем органов кровообращения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, гнойно-септических заболеваниях (новорожденных в том числе), дисбактериозах различной локализации, а также при других заболеваниях, вызванных патогенными возбудителями рода Klebsiella, Escherichiae, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus и другими.

Правда, бактериофаги, как и антибиотики, необходимо подбирать строго индивидуально.

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