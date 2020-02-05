Бактериофаги: зачем нужны "добрые" вирусы

Почему сейчас все чаще стали вспоминать о том, что вирусы могут победить бактерии

Бактериофаги могут победить практически любые бактерии Фото: Pixabay

Еще в ХІХ веке ученые обнаружили, что некоторые вирусы способны уничтожать бактерии. В 1917 году француз Д’Эррель обобщил эти работы и назвал "добрые" вирусы бактериофагами (от греческого "пожирать"). В 1921 году стафилококковый бактериофаг впервые был успешно использован для лечения заболеваний кожи. Подробнее о бактериофагах расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

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Но триумфальному воцарению бактериофагов в арсенале врачей всех специальностей помешало появление антибиотиков. Они действовали заметно быстрее, хотя вместе с вредоносными бактериями убивали и полезные. Поэтому показаны антибиотики не всем и не всегда, а для грудных детей могут быть и вовсе опасны. Но еще хуже, что болезнетворные бактерии (в отличие от нужных) всего за 30–35 лет применения антибиотиков стали приобретать к ним просто исключительную устойчивость. И сейчас врачи бьют тревогу, так как из-за неправильных назначений или самолечения, многие антибиотики просто не действуют. Поэтому сейчас все чаще стали вспоминать про бактериофаги.

Как работает бактериофаг

Едва ли не основной особенностью любого вируса является его неспособность размножаться вне клетки. Причем не всякой, а строго определенной. Бактериофаги — не исключение. Как же вирусы находят подходящих для себя бактерий?

Прежде всего, вирус подбирается к клетке бактерии, находит рецептор и сравнивает свою РНК с РНК ее рецептора (это называется "транскрипция"). Если структуры соответствуют — бактериофаг либо впрыснет свою "генетическую матрицу" через плазматическую мембрану, либо вообще будет полностью захвачен клеткой (адсорбция). Дальше вирус начинает созревать в бактерии. После чего он попадет либо в цитоплазму клетки, либо в ядро.

Дальше бактериофаг может перейти в неактивное состояние, влиться в состав клетки и производить потомство до тех пор, пока клетка не окажется в неблагоприятном состоянии. После чего вирус активизируется и, разрывая клеточную мембрану, выходит на свободу. Бактерия при этом уничтожается.

Если же бактериальная клетка успеет "опознать врага", то ее же защитные системы запустят апоптоз — программируемую самоликвидацию. Бактериофаги при этом обычно остаются целыми и невредимыми и следуют к другим целям.

Когда же в организме не остается ни одной подходящей бактерии, то ее "личный вирус" гибнет, так как никакие другие объекты ему не подходят.

Плюсы бактериофагов

Для всех бактериофагов (найденных, кстати, для большинства бактерий, в том числе патогенных и сапрофитных) можно выделить такие общие характеристики:

Живут в организме от 3 до 7 суток, хотя основная "вирусная масса" покидает организм в течение 6–8 час.

Легко усваиваются (после приема внутрь первые следы препарата в моче обнаруживаются уже через 2 часа).

Начинают действовать через 2–4 часа после введения.

Могут применяться с другими препаратами (в частности с антибиотиками). Это позволяет "убить двух зайцев": усилить действие лекарств и при этом повысить устойчивость организма к побочным эффектам, вызываемым ими.

Стимулируют специфический и общий иммунитет организма.

Сокращают сроки выздоровления.

Безопасны для взрослых и детей (даже грудных), так как противопоказаний при применении не имеют.

Эти особенности позволяют применять препараты бактериофагов при инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов мочеполовой системы, систем органов кровообращения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, гнойно-септических заболеваниях (новорожденных в том числе), дисбактериозах различной локализации, а также при других заболеваниях, вызванных патогенными возбудителями рода Klebsiella, Escherichiae, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus и другими.

Правда, бактериофаги, как и антибиотики, необходимо подбирать строго индивидуально.

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