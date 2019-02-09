Банановая диета: варианты меню для похудения

Избавиться от лишних килограммов можно с помощью банановой диеты

Бананы содержат много витаминов Фото: freepik.com

Немногие любят сидеть на строгих диетах, которые вызывают чувство слабости, усталость, головную боль и постоянное чувство голода. Но для похудения можно отыскать более приятную в своей сытости альтернативу, которой и является банановая диета.

Чем полезны бананы

Бананы – это источник стойкого крахмала, побочным продуктом которого является блокировка превращения некоторых углеводов в энергию, что может побудить организм использовать запас жира в качестве энергии вместо углеводов. Бананы также являются богатым источником питательных веществ, которые могут обуздать тягу к нездоровым продуктам, поскольку вы будете чувствовать большее насыщение, если ваши потребности в питательных веществах удовлетворены. Высокое содержание в бананах клетчатки и витамина С также может способствовать потере веса, согласно мнению экспертов.

Выпивая понемногу воды в течение дня, вы обеспечиваете организм необходимым количеством жидкости, и будете менее склонны к головной боли, усталости и другим признакам обезвоживания. Ложиться спать до полуночи полезно, и вы, вероятно, заметите, что у вас появится больше энергии, и вы сможете лучше концентрироваться, если будете рано ложиться спать. Исследования позволяют предположить, что недостаток сна приводит к перееданию.

Питательная ценность бананов

Бананы желательно употреблять вместе с молочными продуктами Фото: pixabay.com

Бананы содержат важные питательные вещества, необходимые для здорового питания. Один средний банан обеспечивает нас 110 калориями без жира, соли и холестерина. Если исходить из 2000 калорий в день, один банан дает 35 процентов суточной нормы витамина В6, 20 процентов витамина С, и 10 процентов магния. Поскольку количество потребляемых калорий – это решающий фактор при похудении, питаясь одними бананами, нужно помнить о том, что, съедая двадцать бананов, мы получаем 2000 калорий, а съедая пятнадцать бананов в день и выпивая три стакана пахты, которые дадут 360 калорий, мы получаем более 2000 калорий.

Чтобы не подвергать здоровье риску, женщины должны получать не менее 1200 калорий в день, а мужчины не менее 1500 калорий.

Трехдневная банановая диета

Когда нужно быстро сбросить вес, можно прибегнуть в трехдневной диете. Перед этим нужно посоветоваться с врачом.

Эта диета не имеет определенного создателя, но имеет репутацию проверенного средства для быстрого похудения. Трехдневная банановая диета не было одобрена или рекомендована врачами или диетологами, хотя иногда ее приписывают медицинским центрам и больницам. Поскольку она создана для избавления от лишнего веса всего за три дня, она считается жесткой диетой.

В течение трех дней нужно есть бананы, и выпивать три-четыре стакана нежирного молока. Те, кто не любит молоко, могут заменить его натуральным йогуртом. Можно употреблять бананы и молоко по отдельности, а можно смешивать из них коктейль.

Если положить бананы в морозилку на пару часов перед тем, как смешивать их с молоком, можно приготовить вкусное мороженое.

Такая диета в течение трех-четырех дней позволит сбросить до трех килограммов.

Семидневная банановая диета

На бананах можно похудеть довольно быстро Фото: pixabay.com

Этот вариант банановой диеты поможет избавиться от четырех килограммов. Она не только поможет похудеть, но и очистит организм мягким и естественным образом. Все, что понадобится – это бананы, зеленый чай и два яйца в день.

В течение каждого дня нужно пить столько зеленого чая, сколько хотите, и съедать до полутора килограммов бананов. Чтобы обеспечить организм необходимым белком, нужно съедать по два яйца в день.

Завершив диету, возвращаться к обычному питанию обязательно нужно постепенно, чтобы не получить так называемый эффект йо-йо. В течение двух-трех дней дайте организму отдохнуть. Избегайте жирной пищи и полуфабрикатов, сахара и алкоголя. Начните со свежих овощей и фруктов, медленно вводя в рацион разнообразные продукты и увеличивая размер порций.

Утренняя банановая диета

Так называемая "утренняя банановая диета" была изобретена в Японии женщиной-фармацевтом по имени Сумико Ватанабе, которая хотела помочь своему мужу Хитоши ускорить обмен веществ и сбросить лишний вес. После того как Хитоши сбросил 17 килограммов, следуя диете своей жены, он поделился своим успехом на одном из крупных японских веб-сайтах. Диета вызвала интерес, и ее популярность росла как снежный ком. Когда одна оперная певица заявила по телевидению, что сбросила около семи килограммов за шесть недель, практикуя эту диету, это привело к дефициту бананов во всей Японии.

Напомним, ранее мы рассказывали, как быстро похудеть в лице и шее.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram