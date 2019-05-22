Бег летом: как правильно бегать в жару

Как правильно бегать летом без вреда для здоровья в жаркую погоду

Как правильно бегать летом Фото: Pixabay

Бег летом имеет множество преимуществ перед занятиями промозглой зимой. Но тут есть и свои неприятности. О специфике бега жарким летом читайте в нашей статье.

Смотрите видео о неожиданных фактах бега спиной вперед:

Преимущества бега летом очевидны и неоспоримы: это и ранние рассветы, и минимум одежды, и легкость движений, и красивые зеленые пейзажи. Но есть и оборотная сторона медали: лето – самая жаркая пора года, и бег чреват многими проблемами со здоровьем, начиная от повышенной потливости, тяжести в теле и заканчивая риском теплового удара.

Читайте также Куда поехать летом недорого: обзор бюджетных вариантов отдыха

Бегать летом бывает тяжело по той простой причине, что человеку гораздо легче приспособиться к холоду, чем к изнуряющей жаре. Когда тело движется, оно нагревается. Так вот греться зимой – приятно, достаточно лишь подобрать подходящую комфортную одежду. А вот летом, когда и так жарко, любое движение кажется преступлением по отношению к себе. И снять с себя уже нечего. Другая опасность летнего бега – это обезвоживание организма.

Тем не менее, даже летом тренировки никто не отменял, и бегать во имя здоровья можно и даже нужно.

Как бегать летом без вреда для здоровья: полезные советы

Не стоит заниматься бегом в пик жары. От таких тренировок будет лишь вред, а не польза. Оптимально выбирать утренние или вечерние часы, когда солнце печет не так сильно.

Повышенная влажность воздуха при высокой температуре воздуха – враг пробежек. В таких условиях затруднено потоотделение, а значит, велик риск получить тепловой удар.

Выбирайте подходящие места для пробежек. Это могут быть тенистые аллеи парков или лесные тропы, колодцы дворов, куда не попадают солнечные лучи, или дорожки вдоль водоемов. Также обратите внимание на угол наклона ваших беговых трасс и не бегите в гору.

Скорость бега летом лучше снизить по сравнению с вашей обычной скоростью в более прохладное время года, а при необходимости и вообще останавливайтесь и делайте передышки. Прислушивайтесь к своему организму и не испытывайте его на прочность.

Подберите правильную одежду для бега летом. Она должна быть легкой и свободной, не обтягивать и не сковывать движения, хорошо впитывать влагу и быть светлой, чтобы эффективнее отражать солнечные лучи. Также не забудьте о кепке и легкой удобной спортивной обуви.

Не игнорируйте использование солнцезащитной косметики, ведь летом солнце может быть коварно, и вы рискуете обгореть даже на рассвете или в тени.

Побеспокойтесь о питье и своевременном пополнении водного запаса.

Ранее мы рассказывали, как делать планку: основные правила выполнения упражнения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram