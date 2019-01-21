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Белковая диета: как сбросить вес быстро и эффективно

Белковая диета поможет избавиться от лишних килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Белковая диета Фото: Freepic.diller / Freepik
Белковая диета
Фото: Freepic.diller / Freepik

Название белковой диеты говорит само за себя: в таком рационе много мяса, птицы, рыбы, яиц, молочных и морепродуктов. Продукты с высоким содержанием белка хорошо насыщают, поэтому вы не чувствуете постоянного голода, характерного для большинства диет. 

Эта диета рассчитана на две недели употребления преимущественно белковой пищи и потерю веса от 3 до 8 килограмм. Снижение веса осуществляется за счет ограничения продуктов, содержащих углеводы - хлеба, круп, макаронных изделий, овощей и фруктов. На белковой диете организм начинает использовать как источник энергии свои жировые резервы.

Минусы и противопоказания белковой диеты 

  • Рацион белковой диеты сложно назвать сбалансированным - помимо малого количества углеводов и жиров, для нее характерен недостаток витаминов и минералов, из-за чего возможны повышенная утомляемость и нарушения сна. 
  • Еще один минус белковых диет - повышенная нагрузка на почки. Чтобы этого избежать, пейте как можно больше чистой воды.
  • На белковой диете возможно понижение уровня сахара в крови, поэтому могут пострадать ткани мозга, печень, развиться сердечно–сосудистые заболевания.
  •  Белковая диета не рекомендуется пожилым людям - белок повышает свертываемость крови, а значит, увеличивает риск появления тромбов в кровеносных сосудах. Противопоказана она при желудочно-кишечных заболеваниях (хронический панкреатит, колит, синдром раздраженной толстой кишки, дисбактериоз ), подагре.
  • В любом случае, прежде, чем садиться на белковую диету, проконсультируйтесь с врачом.

Белковая диета – меню на две недели

Основу диеты составляют продукты, богатые белком Фото: depositphotos.com

Первая неделя 

1 день

Завтрак: черный кофе. 
Обед: яйца вкрутую, салат из  капусты и огурцов с растительным маслом, стакан томатного сока. 
Ужин: жареная или вареная рыба в любом количестве
 
2 день 

Завтрак: черный кофе с сухариком или хлебцем
Обед: жареная или вареная рыба, салат из овощей с растительным маслом. 
Ужин: 200 грамм вареной говядины, стакан кефира.
 
3 день 

Завтрак: черный кофе с сухариком.
Обед: большой кабачок, поджаренный в растительном масле, яблоки. 
Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 грамм вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом.
 
4 день 

Завтрак: только черный кофе. 
Обед: яйцо, 3 большие вареные моркови с растительным маслом, 15 грамм твердого сыра. 
Ужин: фрукты.
 
5 день 

Завтрак: сырая морковь с соком лимона. 
Обед: большая рыба, жареная или вареная, стакан томатного сока. 
Ужин: фрукты. 

6 день 

Завтрак: черный кофе. 
Обед: Отварное куриное филе 200 грамм, салат из свежей капусты или моркови. 
Ужин: 2 яйца вкрутую, тарелка тертой сырой моркови с растительным маслом.
 
7 день 

Завтрак: чай. 
Обед: 200 грамм вареной говядины, фрукты. 
Ужин: любого из предыдущих дней, кроме ужина третьего дня. 

Вторая неделя

Повторение первой недели  в обратном порядке. То есть рацион восьмого дня белковой диеты полностью равен рациону седьмого, 9=6, 10=5 и так далее. 

Чай, кофе следует пить без сахара, мясо должно быть без приправ и специй.  Кроме того, рекомендуется выпивать в день не менее литра воды  — простой или негазированной минеральной, зеленый чай, отвар шиповника.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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