Белковая диета: как сбросить вес быстро и эффективно
Белковая диета поможет избавиться от лишних килограммов
Название белковой диеты говорит само за себя: в таком рационе много мяса, птицы, рыбы, яиц, молочных и морепродуктов. Продукты с высоким содержанием белка хорошо насыщают, поэтому вы не чувствуете постоянного голода, характерного для большинства диет.
Эта диета рассчитана на две недели употребления преимущественно белковой пищи и потерю веса от 3 до 8 килограмм. Снижение веса осуществляется за счет ограничения продуктов, содержащих углеводы - хлеба, круп, макаронных изделий, овощей и фруктов. На белковой диете организм начинает использовать как источник энергии свои жировые резервы.
Минусы и противопоказания белковой диеты
- Рацион белковой диеты сложно назвать сбалансированным - помимо малого количества углеводов и жиров, для нее характерен недостаток витаминов и минералов, из-за чего возможны повышенная утомляемость и нарушения сна.
- Еще один минус белковых диет - повышенная нагрузка на почки. Чтобы этого избежать, пейте как можно больше чистой воды.
- На белковой диете возможно понижение уровня сахара в крови, поэтому могут пострадать ткани мозга, печень, развиться сердечно–сосудистые заболевания.
- Белковая диета не рекомендуется пожилым людям - белок повышает свертываемость крови, а значит, увеличивает риск появления тромбов в кровеносных сосудах. Противопоказана она при желудочно-кишечных заболеваниях (хронический панкреатит, колит, синдром раздраженной толстой кишки, дисбактериоз ), подагре.
- В любом случае, прежде, чем садиться на белковую диету, проконсультируйтесь с врачом.
Белковая диета – меню на две недели
Первая неделя
1 день
Завтрак: черный кофе.
Обед: яйца вкрутую, салат из капусты и огурцов с растительным маслом, стакан томатного сока.
Ужин: жареная или вареная рыба в любом количестве
2 день
Завтрак: черный кофе с сухариком или хлебцем
Обед: жареная или вареная рыба, салат из овощей с растительным маслом.
Ужин: 200 грамм вареной говядины, стакан кефира.
3 день
Завтрак: черный кофе с сухариком.
Обед: большой кабачок, поджаренный в растительном масле, яблоки.
Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 грамм вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом.
4 день
Завтрак: только черный кофе.
Обед: яйцо, 3 большие вареные моркови с растительным маслом, 15 грамм твердого сыра.
Ужин: фрукты.
5 день
Завтрак: сырая морковь с соком лимона.
Обед: большая рыба, жареная или вареная, стакан томатного сока.
Ужин: фрукты.
6 день
Завтрак: черный кофе.
Обед: Отварное куриное филе 200 грамм, салат из свежей капусты или моркови.
Ужин: 2 яйца вкрутую, тарелка тертой сырой моркови с растительным маслом.
7 день
Завтрак: чай.
Обед: 200 грамм вареной говядины, фрукты.
Ужин: любого из предыдущих дней, кроме ужина третьего дня.
Вторая неделя
Повторение первой недели в обратном порядке. То есть рацион восьмого дня белковой диеты полностью равен рациону седьмого, 9=6, 10=5 и так далее.
Чай, кофе следует пить без сахара, мясо должно быть без приправ и специй. Кроме того, рекомендуется выпивать в день не менее литра воды — простой или негазированной минеральной, зеленый чай, отвар шиповника.
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