Белковая диета: как сбросить вес быстро и эффективно

Белковая диета поможет избавиться от лишних килограммов

Белковая диета Фото: Freepic.diller / Freepik

Название белковой диеты говорит само за себя: в таком рационе много мяса, птицы, рыбы, яиц, молочных и морепродуктов. Продукты с высоким содержанием белка хорошо насыщают, поэтому вы не чувствуете постоянного голода, характерного для большинства диет.

Эта диета рассчитана на две недели употребления преимущественно белковой пищи и потерю веса от 3 до 8 килограмм. Снижение веса осуществляется за счет ограничения продуктов, содержащих углеводы - хлеба, круп, макаронных изделий, овощей и фруктов. На белковой диете организм начинает использовать как источник энергии свои жировые резервы.

Минусы и противопоказания белковой диеты

Рацион белковой диеты сложно назвать сбалансированным - помимо малого количества углеводов и жиров, для нее характерен недостаток витаминов и минералов, из-за чего возможны повышенная утомляемость и нарушения сна.

Еще один минус белковых диет - повышенная нагрузка на почки. Чтобы этого избежать, пейте как можно больше чистой воды.

На белковой диете возможно понижение уровня сахара в крови, поэтому могут пострадать ткани мозга, печень, развиться сердечно–сосудистые заболевания.

Белковая диета не рекомендуется пожилым людям - белок повышает свертываемость крови, а значит, увеличивает риск появления тромбов в кровеносных сосудах. Противопоказана она при желудочно-кишечных заболеваниях (хронический панкреатит, колит, синдром раздраженной толстой кишки, дисбактериоз ), подагре.

В любом случае, прежде, чем садиться на белковую диету, проконсультируйтесь с врачом.

Белковая диета – меню на две недели

Основу диеты составляют продукты, богатые белком Фото: depositphotos.com

Первая неделя

1 день

Завтрак: черный кофе.

Обед: яйца вкрутую, салат из капусты и огурцов с растительным маслом, стакан томатного сока.

Ужин: жареная или вареная рыба в любом количестве



2 день

Завтрак: черный кофе с сухариком или хлебцем

Обед: жареная или вареная рыба, салат из овощей с растительным маслом.

Ужин: 200 грамм вареной говядины, стакан кефира.



3 день

Завтрак: черный кофе с сухариком.

Обед: большой кабачок, поджаренный в растительном масле, яблоки.

Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 грамм вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом.



4 день

Завтрак: только черный кофе.

Обед: яйцо, 3 большие вареные моркови с растительным маслом, 15 грамм твердого сыра.

Ужин: фрукты.



5 день

Завтрак: сырая морковь с соком лимона.

Обед: большая рыба, жареная или вареная, стакан томатного сока.

Ужин: фрукты.

6 день

Завтрак: черный кофе.

Обед: Отварное куриное филе 200 грамм, салат из свежей капусты или моркови.

Ужин: 2 яйца вкрутую, тарелка тертой сырой моркови с растительным маслом.



7 день

Завтрак: чай.

Обед: 200 грамм вареной говядины, фрукты.

Ужин: любого из предыдущих дней, кроме ужина третьего дня.

Вторая неделя

Повторение первой недели в обратном порядке. То есть рацион восьмого дня белковой диеты полностью равен рациону седьмого, 9=6, 10=5 и так далее.

Чай, кофе следует пить без сахара, мясо должно быть без приправ и специй. Кроме того, рекомендуется выпивать в день не менее литра воды — простой или негазированной минеральной, зеленый чай, отвар шиповника.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира: