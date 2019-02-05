Берем на заметку: Анита Луценко показала новое упражнение для пресса

С упражнением от фитнес-тренера стальной пресс не заставит себя ждать

Анита Луценко показала упражнение на пресс Фото: instagram.com/anitasporty

На своей странице в Instagram известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко старается не только публиковать личные фотографии, но и делится с поклонниками полезными советами о здоровье и красоте.

Недавно фитнес-тренер раскрыла формулу идеального веса, а теперь показала эффективное упражнение для мышц живота. Для него вам не понадобятся никакие специальные приспособления. Выполнять упражнение можно даже на полу.

INSTAGRAM 4 Фев 2019 в 3:29 PST

"Упражнение на пресс: складочка к одной ноге. Всего 20 повторений и 3 подхода! Выдох – вверх", – прокомментировала ролик с тренировкой Анита.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, что делать, если очень хочется сладкого. Тренер также поделилась, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.

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