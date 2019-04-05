Березовый сок: чем полезен и как собирать

Узнайте, чем полезен березовый сок, и как правильно его собирать

Березовый сок Фото: Depositphotos

Березовый сок – нежный, витаминный и очень полезный напиток, подаренный нам самой природой. Березовый сок обладает целебными свойствами и оказывает благотворное влияние на человеческий организм.

Чем полезен березовый сок

В состав березового сока входят многочисленные витамины, углеводы и минералы. В нем в достаточном количестве содержатся макро- и микро- элементы: кальций, натрий, магний, калий, кремний, алюминий, марганец, железо, медь, и др. Также березовый сок включает фруктовый сахар, органические кислоты, эфирные масла, фитонциды, обладающие противомикробными свойствами.

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Такой богатый состав столь скромного на внешний вид и вкус напитка объясняет пользу березового сока и делает его настоящей панацеей от многих заболеваний. Сок рекомендуют при простудах, кашле, ангине, заболеваниями дыхательных путей, головных болях, заболеваниях суставов. Он улучшает обмен веществ, решает проблемы с желудочно-кишечным трактом, применяется при лечении болезней печени и желчного пузыря, пониженной кислотности, повышенном давлении, ревматизме, туберкулезе, подагре, отеках, обладает глистогонными и мочегонными свойствами, помогает избавиться от камней в почках и в мочевом пузыре.

Кроме того сок избавляет от весеннего авитаминоза, слабости, депрессии. Свежий березовый сок в небольших количествах рекомендован беременным женщинам на всех сроках. Он улучшает плацентарное кровообращение, ослабляет проявление токсикоза, уменьшает отечность.

Помимо медицинского применения березовый сок также популярен и в косметологии. Его применяют при уходе за кожей и волосами: при угрях, фурункулезе, экземах, выпадении волос, незаживающих ранах. Сок хорошо очищает, увлажняет и освежает кожу. К примеру, лед из березового сока с успехом применяют для утреннего умывания, за счет чего кожа оздоравливается и приобретает красивый оттенок.

Ополаскивание волос березовым соком после мытья делает волосы более здоровыми, сильными и сияющими, а проблемные волосы укрепляет, а также избавляет от жира и перхоти.

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Но не забывайте, что березовый сок помимо пользы может принести и вред. Он противопоказан людям, у которых есть аллергия на пыльцу березы.

Когда и как собирать березовый сок – время появления

Сбор сока, в зависимости от погодных условий, ежегодно стартует с конца марта и до начала мая. Это время прихода настоящей весны. Но как только из набухших почек начинают появляться листья, березовый сок теряет свои ценные свойства, и сезон по его сбору заканчивается.

Перед тем как собирать березовый сок, важно выбрать деревья, которые растут в экологически чистом месте, ведь они, как губки, способны впитывать из окружающей среды вредные вещества и выхлопные газы.

Диаметр березы должен быть не менее 30 см, тогда дерево легче реанимируется после нанесенных ему ран, чем молодые березки.

На высоте около метра от земли с северной стороны в стволе нужно проделать маленькую дырочку глубиной не более 3 см в направлении снизу вверх. В отверстие вставьте желобок, а под него – емкость для сбора сока.

После того, как вы собрали березовый сок, следует обязательно закрыть ранку мхом, деревянным колышком или замазать садовым варом, тогда дерево легче выздоровеет.

С одной березы за день можно безболезненно для дерева собрать до 3 л сока. А всего за сезон сбора можно получить около 100 л ценного напитка.

К сожалению, свежий березовый сок хранится в холодильнике не более 2 суток, а затем он мутнеет. Чтобы дольше сохранить напиток, варят квас из березового сока, который не портится долгое время.

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