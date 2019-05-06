Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Берпи: как правильно выполнять самое эффективное упражнения для похудения

Берпи идеальны для похудения и сушки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Упражнение берпи тренирует все тело
Упражнение берпи тренирует все тело
Фото: Depositphotos

Если вы хотите проработать все группы мышц, потратив минимум времени, предлагаем вам обратить внимание на берпи. Что это за упражнение, как оно поможет вам "подсушиться" и похудеть – читайте ниже.

Что такое берпи

Многие профессионалы называют берпи лучшим упражнением из всех когда-либо существовавших. Берпи нацелены на такое количество групп мышц, сколько не затрагивает ни одно силовое упражнение. Они одновременно помогают нарастить мышечную массу, укрепить квадрицепсы ног, пресс и плечи. Именно поэтому берпи – неотъемлемая часть тренировок по кроссфиту.

Упражнение берпи: как выполнять

Классический вариант берпи выглядит так:

  • Глубокий присед, руки на полу. 
  • Переход прыжком в упор лежа.
  • Отжимание. 
  • Возврат прыжком в присед. 
  • Выпрыгивание из приседа вверх. 
  • Возврат в присед. 

Эти шесть элементов составляют один повтор. Для начала попробуйте сделать хотя бы пять повторений, постепенно увеличивая их количество.

Есть различные вариации берпи разных уровней сложности, но все они заставляют попотеть как никогда раньше. 

Читайте также
Самые эффективные упражнения для увеличения ягодиц от Кортни Кардашьян

Эффект от берпи

Далеко не все любят это упражнение, но именно оно лучше бега эффективно сжигает жир, подтягивает живот и гарантирует хорошую физическую форму. 

Берпи тренируют дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивают силу, скорость, координацию и баланс. А большой расход калорий при выполнении упражнения делают его идеальным инструментом в борьбе с лишним жиром.

Противопоказанием к берпи являются любые травмы, болезненные состояния, проблемы с давлением, сердцем или сосудами.

Напомним, ранее Даша Астафьева показала, как она делает берпи в спортзале

Смотрите видео, как правильно выполнять упражнение берпи:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Еда силы: как питаются чемпионы и знаменитости Корица для похудения: как избавиться от лишних килограммов 10-минутная тренировка для пресса от Кортни Кардашьян Костюм-сауна для похудения: действует ли он на самом деле
упражнения похудение тренировка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Стрижки и окрашивания, которые омолодят на несколько лет
Стрижки и окрашивания, которые омолодят на несколько лет
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

Вчера, 13:05Шоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения-2019": что случилось

Вчера, 06:31Психология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяШоу-бизнес

"Мисс Уругвай – 2006" нашли мертвой в отеле: подробности

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяFun

Радоница 2019: традиции и приметы

4 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

4 маяFood

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

3 маяTravel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

3 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбам полезно отправиться на шопинг, а Львов попросят о помощи

3 маяFun

Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

3 маяПсихология

Что такое лень на самом деле: мнение эксперта

3 маяШоу-бизнес

Оля Полякова и Наталья Могилевская поспорили из-за наряда Ким Кардашьян

Новости партнеров

Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Яєчня смертельно небезпечна для людини: вчені розповіли правду
Яєчня смертельно небезпечна для людини: вчені розповіли правду
Лікар Началової приголомшив справжньою причиною смерті
Лікар Началової приголомшив справжньою причиною смерті
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной
Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной
Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?
Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?