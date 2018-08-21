Без диет и спортзалов: известный тренер назвала семь шагов к похудению
Анита Луценко раскрыла главные правила здорового похудения
Звездный тренер Анита Луценко в своем Instagram поделилась советами, как похудеть без изнурительных физических упражнений в спортзале и строгих диет.
Итак, среди эффективных советов, которые озвучила Анита, следующие:
- Убрать из рациона любые сладкие напитки, включая свежевыжатые соки.
- Не кушать печенье, вафли, торты, булки и зефир.
- Кушать больше овощей (500-700 г в день) и ягод (до 300 г). При чем, это лучше, чем фрукты.
- Выполнять пять упражнений через день: два на ноги, одно на руки и два любых на пресс! По 20 раз за два подхода.
- Не кушать после 20:00.
- Ложиться спать до 23:30.
- Не ругать свое тело, а воспринимать его как союзника и ценить.
Также тренер отметила, что если придерживаться ее правил, без особого труда за четыре недели у худеющего уйдет около четырех килограммов жира.
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