Без диет и спортзалов: известный тренер назвала семь шагов к похудению

Анита Луценко раскрыла главные правила здорового похудения

Как похудеть, рассказала Анита Луценко. Фото: Depositphotos

Звездный тренер Анита Луценко в своем Instagram поделилась советами, как похудеть без изнурительных физических упражнений в спортзале и строгих диет.

Итак, среди эффективных советов, которые озвучила Анита, следующие:

Убрать из рациона любые сладкие напитки, включая свежевыжатые соки. Не кушать печенье, вафли, торты, булки и зефир. Кушать больше овощей (500-700 г в день) и ягод (до 300 г). При чем, это лучше, чем фрукты. Выполнять пять упражнений через день: два на ноги, одно на руки и два любых на пресс! По 20 раз за два подхода. Не кушать после 20:00. Ложиться спать до 23:30. Не ругать свое тело, а воспринимать его как союзника и ценить.

Также тренер отметила, что если придерживаться ее правил, без особого труда за четыре недели у худеющего уйдет около четырех килограммов жира.

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