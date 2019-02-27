Безглютеновый хлеб и безлактозное молоко: вся правда и мифы

Глютен и лактоза противопоказаны далеко не всем

Безлактозное молоко и безглютеновый хлеб. Сторонники здорового питания отдают предпочтение этим продуктам. Якобы самочувствие после употребления подобной пищи – отличное и телосложению она не вредит. В супермаркетах обустраивают целые отделы. Но действительно ли от таких продуктов есть польза или это только маркетинговая приманка?

Людей, чье пищеварение плохо реагирует на глютен, только один процент в мире, говорит диетолог Евгения Крылова.

"Что делает глютен в желудке? В желудке он склеивает продукты и они не перерабатываются и не усваиваются организмом. Но даже если вы хорошо переносите глютен, не злоупотребляйте хлебом и мучным, так как это приводит к лишнему весу", – рассказала специалист по питанию.

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А вот животное молоко может быть причиной вздутия живота, диареи и даже акне на коже у большинства взрослых. Потому что с годами организм начинает вырабатывать меньше специального фермента, переваривающего лактозу. Воспринимает ли организм молочный сахар и глютен, можно проверить с помощью специального анализа крови. Если все хорошо – не поддавайтесь на модные названия продуктов.

Если отсутствуют противопоказания, достаточно просто не злоупотреблять выпечкой и молоком.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных мифах о глютене.

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