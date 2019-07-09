Биодобавки и много углеводов: какие модные диеты вредят здоровью
Быстро похудеть без физических нагрузок хотят люди по всему миру, однако модные диеты несут риск здоровью
Лето — это время, когда хочется похудеть. Однако эксперты предостерегают от модных диет, которые могут повредить вашему здоровью. В частности, речь идет о биодобавках для похудения, монодиетах и углеводном режиме питания. Узнайте больше о том, что помогает похудеть и сбросить лишние килограммы, а что — не пойдет на пользу здоровью.
От похудения на БАДах медики и фармацевты предостерегают. Ведь потеря веса происходит за счет выведения из организма полезных веществ. Пять-шесть недель приема таких препаратов могут подорвать здоровье на всю жизнь.
Быстро похудеть без физических нагрузок хотят люди по всему миру. Хороший результат дают монодиеты, – это когда вы употребляете только один продукт. Например, если неделю есть одну только гречневую кашу, можно убрать с талии два-три сантиметра. Впрочем, такой режим питания может привести к появлению хронических болезней.
Не рекомендуют эксперты и популярную голливудскую диету, когда человек потребляет богатые углеводами продукты. Худеете вы действительно быстро, потому что организм находится в состоянии постоянного стресса, и активно сжигает жиры. А вред для здоровья — невосполнимый. Такое питание, говорят диетологи, может привести к сахарному диабету и ожирению.
Единственным безопасным и эффективным способом похудения является сбалансированное питание в сочетании со спортивными занятиями, говорят эксперты. Несмотря на то, что сбрасывать лишний вес надо дольше, результат будет долговременным.
Напомним, что ранее мы писали о том, чем опасны экстремальные диеты.
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