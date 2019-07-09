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Биодобавки и много углеводов: какие модные диеты вредят здоровью

Быстро похудеть без физических нагрузок хотят люди по всему миру, однако модные диеты несут риск здоровью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51


Лето — это время, когда хочется похудеть. Однако эксперты предостерегают от модных диет, которые могут повредить вашему здоровью. В частности, речь идет о биодобавках для похудения, монодиетах и углеводном режиме питания. Узнайте больше о том, что помогает похудеть и сбросить лишние килограммы, а что — не пойдет на пользу здоровью.

Какие модные диеты вредят здоровью

От похудения на БАДах медики и фармацевты предостерегают. Ведь потеря веса происходит за счет выведения из организма полезных веществ. Пять-шесть недель приема таких препаратов могут подорвать здоровье на всю жизнь.

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Быстро похудеть без физических нагрузок хотят люди по всему миру. Хороший результат дают монодиеты, – это когда вы употребляете только один продукт. Например, если неделю есть одну только гречневую кашу, можно убрать с талии два-три сантиметра. Впрочем, такой режим питания может привести к появлению хронических болезней.

Не рекомендуют эксперты и популярную голливудскую диету, когда человек потребляет богатые углеводами продукты. Худеете вы действительно быстро, потому что организм находится в состоянии постоянного стресса, и активно сжигает жиры. А вред для здоровья — невосполнимый. Такое питание, говорят диетологи, может привести к сахарному диабету и ожирению.

Чем опасна для здоровья голливудская диета
Чем опасна для здоровья голливудская диета
Фото: pexels.com

Единственным безопасным и эффективным способом похудения является сбалансированное питание в сочетании со спортивными занятиями, говорят эксперты. Несмотря на то, что сбрасывать лишний вес надо дольше, результат будет долговременным.

Напомним, что ранее мы писали о том, чем опасны экстремальные диеты

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Источник: Сегодня
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